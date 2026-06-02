Ιράν: Στα μέσα Ιουνίου η κηδεία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – Τρεις ημέρες θα διαρκέσουν οι τιμητικές εκδηλώσεις

Δημοσία δαπάνη και με απόδοση τιμών θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου των ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία, πηγές στο Ιράν αναφέρουν ότι θα γίνει τον πρώτο μήνα του μουσουλμανικού ημερολογίου, δηλαδή στα μέσα Ιουνίου.

Ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε επίθεση στην κατοικία του στην Τεχεράνη, μαζί με άλλα μέλη της οικογένειάς του στις 28 Φεβρουαρίου. Στην ίδια επίθεση, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ο γιος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, που τον διαδέχθηκε.

Ο Αλί Χαμενεΐ ηγήθηκε της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν επί σχεδόν 37 χρόνια. Χιλιάδες Ιρανοί απότισαν φόρο τιμής στον Αλί Χαμενεΐ τον Απρίλιο, 40 ημέρες μετά τον θάνατό του, όπως επιτάσσει το έθιμο. H κηδεία που είχε προγραμματιστεί αρχικά για την 4η Μαρτίου αναβλήθηκε λόγω του πολέμου.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, ο αντιδήμαρχος Τεχεράνης. Μοχάμαντ Αμίν Ταβακολιζαντέχ, δήλωσε: «Έχει προγραμματιστεί κηδεία δημοσία δαπάνη και με απόδοση τιμών διάρκειας τριών ημερών».

Σε τρεις ιερές πόλεις

Ο Μοχάμαντ-Αμίν Ταβακολιζαντέχ δήλωσε ότι η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί στην Τεχεράνη, όπως και στις ιερές πόλεις Κομ (βορειοκεντρικό Ιράν) και Μασχάντ (βορειοανατολικό). Ο Αλί Χαμενεΐ θα ταφεί εκεί, καθώς η Μασχάντ ήταν η γενέτειρά του.

«Στην Τεχεράνη, η τελετή θα διαρκέσει τουλάχιστον 24 ώρες», υπογράμμισε ο Ταβακολιζαντέχ, προσθέτοντας ότι αναμένεται να παραστούν 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι.

Πριν από ημέρες η κρατική τηλεόραση είχε επίσης ανακοινώσει ότι συγκροτήθηκε ένα ειδικό γενικό επιτελείου για να προετοιμάσει την τελετή. Για την τελετή έχουν κινητοποιηθεί διάφοροι οργανισμοί, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι IRIB, που επικαλέστηκε τον Μοχσέν Μαχμουντί, τον διευθυντή του Ισλαμικού Συμβουλίου Συντονισμού της Τεχεράνης, που έχει αναλάβει την οργάνωση της κηδείας.

Ο γιος του Αλί Χαμενεΐ, ο Μοτζτάμπα, που τον διαδέχθηκε στις αρχές Μαρτίου, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε καθώς τραυματίστηκε σε πλήγμα, και κάνει δηλώσεις μόνο μέσω γραπτών μηνυμάτων.