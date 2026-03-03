newspaper
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Το Ιράν εκτελεί σχέδιο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ για εξάπλωση του πολέμου
Κόσμος 03 Μαρτίου 2026, 18:02

Το Ιράν εκτελεί σχέδιο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ για εξάπλωση του πολέμου

Tο σχέδιο καταρτίστηκε μετά τον πόλεμο του Ιουνίου με το Ισραήλ και προέβλεπε επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕπιμέλειαΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
Σχέδιο που φέρεται να είχε εκπονηθεί από τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και τους στενούς συνεργάτες του έθεσε σε εφαρμογή το ιρανικό καθεστώς, με στόχο την πρόκληση ευρείας αποσταθεροποίησης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα των Financial Times.

Σύμφωνα με πηγή των FT προσκείμενη στο καθεστώς, το σχέδιο καταρτίστηκε μετά τον πόλεμο του Ιουνίου με το Ισραήλ και προέβλεπε επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές, καθώς και ενέργειες που θα διατάρασσαν τις αερομεταφορές και τις παγκόσμιες αγορές, ώστε να αυξηθεί η πίεση προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τερματισμό των επιθέσεων.

«Δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να κλιμακώσουμε και να ανάψουμε μια μεγάλη φωτιά για να δουν όλοι», είπε η καθεστωτική πηγή. «Όταν οι κόκκινες γραμμές μας ξεπεράστηκαν κατά παράβαση όλων των διεθνών νόμων, δεν μπορούσαμε πλέον να τηρήσουμε τους κανόνες του παιχνιδιού».

Παρά τον θάνατο του Χαμενεΐ και κορυφαίων στρατιωτικών διοικητών, το σχέδιο συνεχίστηκε.

Ο Αγιατολάχ Αλιρεζά Αραφί, ένα από τα μέλη ενός τριμελούς προσωρινού συμβουλίου ηγεσίας που ανακοινώθηκε ώρες μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα τη Δευτέρα ότι «αυτός ο πόλεμος συνεχίζεται χάρη στον σχεδιασμό [του Χαμενεΐ]».

Τη διαχείριση ανέλαβε προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης επιβλέπουν πλέον τις επιχειρήσεις. Η Τεχεράνη φέρεται να αποκέντρωσε τη λήψη στρατιωτικών αποφάσεων, ώστε οι δυνάμεις της να μπορούν να ενεργούν ταχύτερα και χωρίς να παραλύουν από στοχευμένες δολοφονίες ηγετικών στελεχών.

Η κλιμάκωση περιλάμβανε επιθέσεις με drones και πυραύλους σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία, πλήγματα σε αεροδρόμια, λιμάνια και ξενοδοχεία σε χώρες του Κόλπου, καθώς και επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις.

Η στόχευση Χαμενεΐ έναυσμα για την εφαρμογή του σχεδίου

«Αυτό θα συνεχιστεί και θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση», είπε η πηγή των FT. «Τι περίμεναν; Αν ο επικεφαλής της Ισλαμικής Δημοκρατίας γίνει στόχος, νομίζουν ότι δεν θα συμβεί τίποτα;»

Οι ενέργειες αυτές οδήγησαν σε διακοπές εφοδιασμού, άνοδο των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου και πάγωμα της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ. Παράλληλα, περιφερειακοί σύμμαχοι του Ιράν, όπως η Χεζμπολάχ και ιρακινές πολιτοφυλακές, μπήκαν ενεργά στη σύγκρουση.

Τα περισσότερα από τα βλήματα του Ιράν και των αντιπροσώπων του έχουν αναχαιτιστεί από τις αεράμυνες. Υπογραμμίζοντας όμως τη χαοτική φύση της κλιμακούμενης σύγκρουσης, ο αμερικανικός στρατός δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι αεράμυνες του Κουβέιτ κατέρριψαν κατά λάθος τρία αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη. Η καθεστωτική πηγή δήλωσε ότι τα αντίποινα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων εναντίον στόχων όπως τα ξενοδοχεία του Ντουμπάι, «καθιστούν οποιαδήποτε τοποθεσία που φιλοξενεί Αμερικανούς μη ασφαλή και κανείς δεν θα θέλει να μείνει εκεί». Πρόσθεσε ότι οι πλούσιοι σε πετρέλαιο γείτονες του Ιράν στον Κόλπο θα «αντιμετωπίσουν τώρα αυξημένο επενδυτικό κίνδυνο».

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Τεχεράνη θεωρεί πλέον τη σύγκρουση ζήτημα επιβίωσης του καθεστώτος. Σε αντίθεση με τον Ιούνιο, όταν τα αντίποινα ήταν πιο περιορισμένα, αυτή τη φορά η απάντηση είναι ευρύτερη και πιο επιθετική, ακόμη και απέναντι σε κράτη του Κόλπου που είχαν επιδιώξει αποκλιμάκωση.

Ορισμένοι αναλυτές έχουν υποστηρίξει ότι η απάντηση του Ιράν, μακριά από ένα σαφώς καθορισμένο σχέδιο, αντιπροσωπεύει την απερισκεψία του καθεστώτος.

Ωστόσο, η στρατηγική αυτή ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω διεθνούς απομόνωσης και διεύρυνσης του πολέμου, καθώς η σύγκρουση εξελίσσεται σε μια σπειροειδή περιφερειακή αναμέτρηση με απρόβλεπτες συνέπειες.

Πηγή: ot.gr

ΕΥΔΑΠ: Πουλήθηκε πακέτο 9,7% της εταιρείας με premium 36% – Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αγοραστής

ΕΥΔΑΠ: Πουλήθηκε πακέτο 9,7% της εταιρείας με premium 36% – Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αγοραστής

Κόσμος
Ο Τραμπ εξετάζει να στηρίξει παραστρατιωτικές ομάδες στο Ιράν

Ο Τραμπ εξετάζει να στηρίξει παραστρατιωτικές ομάδες στο Ιράν

Stream newspaper
Τραμπ: Μπαράζ αντιφατικών δηλώσεων για τον πόλεμο στο Ιράν – Δεν διαφαίνεται στρατηγική εξόδου από τις ΗΠΑ
Κόσμος 03.03.26

Τραμπ διαψεύδει Τραμπ σε κάθε δήλωση για τον πόλεμο στο Ιράν - Χωρίς στρατηγική εξόδου ενώ η Μέση Ανατολή βυθίζεται στο χάος

Ο Τραμπ και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να εξηγήσουν τη στρατηγική των ΗΠΑ στο Ιράν αλλά το τοπίο γίνεται πιο θολό όσο περνούν οι μέρες

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η δολοφονία του Χαμενεΐ αφήνει τον «άξονα» του Ιράν στο χάος
Ακέφαλη δύναμη 03.03.26

Η δολοφονία του Χαμενεΐ αφήνει τον «άξονα» του Ιράν στο χάος

Ενώ το Ιράν απειλεί να «κάψει τα πάντα», οι εκπρόσωποί του στο Λίβανο, την Υεμένη και το Ιράκ βρίσκονται αντιμέτωποι με την επιλογή μεταξύ αυτοκτονικής εκδίκησης και τοπικής επιβίωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το Ιράν προειδοποιεί την Ευρώπη να μην εμπλακεί στη σύγκρουση – Το Ισραήλ κηρύσσει ξανά πόλεμο με τη Χεζμπολάχ
Εξαπλώνεται ο πόλεμος 03.03.26 Upd: 18:03

Το Ιράν προειδοποιεί την Ευρώπη να μην εμπλακεί στη σύγκρουση - Το Ισραήλ κηρύσσει ξανά πόλεμο με τη Χεζμπολάχ

Ορατός ο κίνδυνος γενικευμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή - ΗΠΑ και Ισραήλ προετοιμάζονται για πόλεμο διαρκείας, συνεχίζουν να πλήττουν Ιράν και Λίβανο - Η Τεχεράνη εξακολουθεί να πλήττει αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή και προειδοποιεί την Ευρώπη να μην εμπλακεί - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα - Φύλλια Πολίτη - Αρχοντία Κάτσουρα
«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος» λέει ο Νετανιάχου για την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν
Κόσμος 03.03.26

«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος» λέει ο Νετανιάχου για την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν

«Μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο, αλλά όχι χρόνια» διαμήνυσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον πόλεμο ΗΠΑ Ισραήλ κατά του Ιράν

Σύνταξη
Ο γιος του Χαμενεΐ, ο εγγονός του Χομεϊνί, ο αγιατολάχ Αραφί –Πιθανοί υποψήφιοι για το ανώτατο αξίωμα στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 03.03.26

Ο γιος του Χαμενεΐ, ο εγγονός του Χομεϊνί, ο αγιατολάχ Αραφί –Πιθανοί υποψήφιοι για το ανώτατο αξίωμα στο Ιράν

Είναι η δεύτερη φορά από το 1979 που επιλέγεται νέος ανώτατος ηγέτης στο Ιράν. Οι πιθανοί υποψήφιοι είναι σκληροπυρηνικοί, που ορκίζονται στην σύγκρουση με τη Δύση, αλλά και μεταρρυθμιστές, που επιδιώκουν διπλωματία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ενδιαφέρονται πλέον οι Ευρωπαίοι για το ποιος θα νικήσει;
Κόσμος 03.03.26

Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ενδιαφέρονται πλέον οι Ευρωπαίοι για το ποιος θα νικήσει;

Καθώς η πλήρης εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία μπήκε στον πέμπτο χρόνο της, η κατάσταση παραμένει αβέβαιη και διχαστική, τόσο για τις εμπλεκόμενες χώρες όσο και για την Ευρώπη συνολικά

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η νύφη φορούσε Birkenstock – Η πολιτιστική ανατροπή των σανδαλιών που περιγελούσαμε
Εδώ μας φτάσανε οι αλήτες! 03.03.26

Η νύφη φορούσε Birkenstock – Η πολιτιστική ανατροπή των σανδαλιών που περιγελούσαμε

Η σχεδιάστρια νυφικών Danielle Frankel Hirsch έχει επανασχεδιάσει τα εμβληματικά mule της γερμανικής μάρκας Birkenstock για ειδικές περιστάσεις. Διακοσμημένα με σατέν και πέρλες, αυτά τα ορθοπεδικά παπούτσια διατηρούν όλη την άνεσή τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κόκκινος συναγερμός και στη Φόρμουλα 1 λόγω Μέσης Ανατολής: Χάος στις πτήσεις πριν το αυστραλιανό γκραν πρι
Άλλα Αθλήματα 03.03.26

Κόκκινος συναγερμός και στη Φόρμουλα 1 λόγω Μέσης Ανατολής: Χάος στις πτήσεις πριν το αυστραλιανό γκραν πρι

Η κρίση στη Μέση Ανατολή προκαλεί χάος και στην Formula 1 πριν το πρώτο γκραν πρι της σεζόν, με τα περισσότερα μέλη των ομάδων να... ψάχνονται στα αεροδρόμια, αλλάζοντας πτήσεις τελευταία στιγμή.

Σύνταξη
Ακυρώνει τις πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ η Sky Express – Οι εναλλακτικές για το επιβατικό κοινό
Ελλάδα 03.03.26

Ακυρώνει τις πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ η Sky Express – Οι εναλλακτικές για το επιβατικό κοινό

Όπως γνωστοποίησε η Sky Express οι προγραμματισμένες πτήσεις της από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και το αντίστροφο ακυρώνονται έως τις 9 Μαρτίου

Σύνταξη
«Καζάνι που βράζει» η Ρεάλ – Η νέα ήττα, τα νεύρα των παικτών και οι οπαδοί που ζητούν την παραίτηση του Πέρεθ
On Field 03.03.26

«Καζάνι που βράζει» η Ρεάλ – Η νέα ήττα, τα νεύρα των παικτών και οι οπαδοί που ζητούν την παραίτηση του Πέρεθ

Η «βασίλισσα» έμεινε τέσσερις βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα, μετά την εντός έδρας ήττα από την Χετάφε και το κλίμα είναι πολύ βαρύ στο Μπερναμπέου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική – Συνελήφθησαν τα αρχηγικά μέλη
Ελλάδα 03.03.26

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική – Συνελήφθησαν τα αρχηγικά μέλη

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην Αττική συνελήφθησαν 3 μέλη του κυκλώματος ενώ εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, όπλο, σφαίρες και χρηματικά ποσά

Σύνταξη
«Ήμουν ένα αθώο παιδί» – H ψυχική υγεία της Κριστίνα Άπλγκεϊτ επιβαρύνθηκε από τη συμμετοχή της σε τηλεοπτική σειρά
Σαίξπηρ; 03.03.26

«Ήμουν ένα αθώο παιδί» – H ψυχική υγεία της Κριστίνα Άπλγκεϊτ επιβαρύνθηκε από τη συμμετοχή της σε τηλεοπτική σειρά

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ ήδη πάλευε με την εικόνα του σώματος της πριν ενσαρκώσει την Kelly Bundy στη σειρά «Married… with Children», και ο χαρακτήρας αυτός επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την ψυχική της υγεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φάμελλος στη Βουλή: Η σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών είναι εθνική ανάγκη – Ο Μητσοτάκης, ουρά των Τραμπ-Νετανιάχου
Μέση Ανατολή 03.03.26

Φάμελλος στη Βουλή: Η σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών είναι εθνική ανάγκη – Ο Μητσοτάκης, ουρά των Τραμπ-Νετανιάχου

ίμαστε μάρτυρες συνεχών υποχωρήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής του «δεδομένου συμμάχου», βλέποντας τον κ. Μητσοτάκη να λειτουργεί ως ουρά των Τραμπ και Νετανιάχου», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος, με παρέμβασή του στην Ολομέλεια

Σύνταξη
Λέρος: Ελεύθερος, υπό τον όρο της παρακολούθησης από ψυχολόγο, ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του
Ελλάδα 03.03.26

Λέρος: Ελεύθερος, υπό τον όρο της παρακολούθησης από ψυχολόγο, ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του

Ο 18χρονος βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή, περιγράφοντας όλα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του καβγά που είχε με τον πατέρα του, όπου ο 50χρονος χτυπήθηκε θανάσιμα.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Δραματικές στιγμές Ελλήνων ναυτικών ενώ πέφτουν πύραυλοι δίπλα τους – Εξετάζεται η προέλευση του βίντεο
Περσικός Κόλπος 03.03.26

Μέση Ανατολή: Δραματικές στιγμές Ελλήνων ναυτικών ενώ πέφτουν πύραυλοι δίπλα τους – Εξετάζεται η προέλευση του βίντεο

Σοκάρει το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο e-nautilia.gr και δείχνει Έλληνες ναυτικούς που βρίσκονται εγκλωβισμένοι εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Παν. Δουδωνής: 7.886.000 ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και ψευδείς διαγωνισμούς για «ενημέρωση των αποδήμων»
Σοβαρές επιφυλάξεις 03.03.26

Παν. Δουδωνής: 7.886.000 ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και ψευδείς διαγωνισμούς για «ενημέρωση των αποδήμων»

Σφοδρή κριτική στο προς ψήφιση νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο και τον ορισμό εκλογικής περιφέρειας αποδήμων ασκεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής. Θέτει ζήτημα διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης μιλώντας για πάρτι εκατομμυρίων στην ενημέρωση των αποδήμων και τονίζει πως η θέση του κόμματός του για την επιστολική ψήφο είναι μια θέση αρχών.

Σύνταξη
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ιδρύει «Παρατηρητήριο Καθυστερήσεων και Κακοδικίας»
Ψηφιακή πλατφόρμα 03.03.26

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ιδρύει «Παρατηρητήριο Καθυστερήσεων και Κακοδικίας»

Στόχος να λειτουργεί ως εργαλείο θεσμικής τεκμηρίωσης και διαλόγου - Από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών διευκρινίζεται ότι θα προβλέπονται σαφείς δικλείδες προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Σύνταξη
Σε δύσκολη θέση στη Euroleague o Παναθηναϊκός – Το πρόγραμμα και οι επόμενοι αντίπαλοι (pic)
Euroleague 03.03.26

Σε δύσκολη θέση στη Euroleague o Παναθηναϊκός – Το πρόγραμμα και οι επόμενοι αντίπαλοι (pic)

Ο Παναθηναϊκός είναι με την πλάτη στον τοίχο για το top 6, αλλά και για την πρώτη 10άδα, διότι έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα – Το αρνητικό ρεκόρ, οι αντίπαλοι του και το ΣΕΦ.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
«Εχω σύνδρομο του Ναπολέοντα, με τρομάζουν οι μεγαλόσωμοι γκέι άνδρες» είπε ο Σάια ΛαΜπέφ μετά την ομοφοβική επίθεση του
Για πες 03.03.26

«Εχω σύνδρομο του Ναπολέοντα, με τρομάζουν οι μεγαλόσωμοι γκέι άνδρες» είπε ο Σάια ΛαΜπέφ μετά την ομοφοβική επίθεση του

Ο 39χρονος Σάια ΛαΜπέφ βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη μετά από μια σειρά βίαιων επιθέσεων σε μπαρ της Νέας Ορλεάνης, που κατέληξαν σε τρεις κατηγορίες για ξυλοδαρμό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Streaming-μαμούθ: Paramount+ και HBO Max ενώνονται σε μία πλατφόρμα μετά το mega-deal των 110 δισ.
Υπερ-πλατφόρμα 03.03.26

Streaming-μαμούθ: Paramount+ και HBO Max ενώνονται σε μία πλατφόρμα μετά το mega-deal των 110 δισ.

Σε μια κίνηση που αλλάζει τον χάρτη του streaming, η Paramount Skydance ενώνει Paramount+ και HBO Max σε μία πλατφόρμα με 200 εκατ. συνδρομητές, εν αναμονή έγκρισης από τις αμερικανικές αρχές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
