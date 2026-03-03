Το Ιράν εκτελεί σχέδιο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ για εξάπλωση του πολέμου

Σχέδιο που φέρεται να είχε εκπονηθεί από τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και τους στενούς συνεργάτες του έθεσε σε εφαρμογή το ιρανικό καθεστώς, με στόχο την πρόκληση ευρείας αποσταθεροποίησης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα των Financial Times.

Σύμφωνα με πηγή των FT προσκείμενη στο καθεστώς, το σχέδιο καταρτίστηκε μετά τον πόλεμο του Ιουνίου με το Ισραήλ και προέβλεπε επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές, καθώς και ενέργειες που θα διατάρασσαν τις αερομεταφορές και τις παγκόσμιες αγορές, ώστε να αυξηθεί η πίεση προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τερματισμό των επιθέσεων.

«Δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να κλιμακώσουμε και να ανάψουμε μια μεγάλη φωτιά για να δουν όλοι», είπε η καθεστωτική πηγή. «Όταν οι κόκκινες γραμμές μας ξεπεράστηκαν κατά παράβαση όλων των διεθνών νόμων, δεν μπορούσαμε πλέον να τηρήσουμε τους κανόνες του παιχνιδιού».

Παρά τον θάνατο του Χαμενεΐ και κορυφαίων στρατιωτικών διοικητών, το σχέδιο συνεχίστηκε.

Ο Αγιατολάχ Αλιρεζά Αραφί, ένα από τα μέλη ενός τριμελούς προσωρινού συμβουλίου ηγεσίας που ανακοινώθηκε ώρες μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα τη Δευτέρα ότι «αυτός ο πόλεμος συνεχίζεται χάρη στον σχεδιασμό [του Χαμενεΐ]».

Τη διαχείριση ανέλαβε προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης επιβλέπουν πλέον τις επιχειρήσεις. Η Τεχεράνη φέρεται να αποκέντρωσε τη λήψη στρατιωτικών αποφάσεων, ώστε οι δυνάμεις της να μπορούν να ενεργούν ταχύτερα και χωρίς να παραλύουν από στοχευμένες δολοφονίες ηγετικών στελεχών.

Η κλιμάκωση περιλάμβανε επιθέσεις με drones και πυραύλους σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία, πλήγματα σε αεροδρόμια, λιμάνια και ξενοδοχεία σε χώρες του Κόλπου, καθώς και επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις.

Η στόχευση Χαμενεΐ έναυσμα για την εφαρμογή του σχεδίου

«Αυτό θα συνεχιστεί και θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση», είπε η πηγή των FT. «Τι περίμεναν; Αν ο επικεφαλής της Ισλαμικής Δημοκρατίας γίνει στόχος, νομίζουν ότι δεν θα συμβεί τίποτα;»

Οι ενέργειες αυτές οδήγησαν σε διακοπές εφοδιασμού, άνοδο των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου και πάγωμα της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ. Παράλληλα, περιφερειακοί σύμμαχοι του Ιράν, όπως η Χεζμπολάχ και ιρακινές πολιτοφυλακές, μπήκαν ενεργά στη σύγκρουση.

Τα περισσότερα από τα βλήματα του Ιράν και των αντιπροσώπων του έχουν αναχαιτιστεί από τις αεράμυνες. Υπογραμμίζοντας όμως τη χαοτική φύση της κλιμακούμενης σύγκρουσης, ο αμερικανικός στρατός δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι αεράμυνες του Κουβέιτ κατέρριψαν κατά λάθος τρία αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη. Η καθεστωτική πηγή δήλωσε ότι τα αντίποινα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων εναντίον στόχων όπως τα ξενοδοχεία του Ντουμπάι, «καθιστούν οποιαδήποτε τοποθεσία που φιλοξενεί Αμερικανούς μη ασφαλή και κανείς δεν θα θέλει να μείνει εκεί». Πρόσθεσε ότι οι πλούσιοι σε πετρέλαιο γείτονες του Ιράν στον Κόλπο θα «αντιμετωπίσουν τώρα αυξημένο επενδυτικό κίνδυνο».

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Τεχεράνη θεωρεί πλέον τη σύγκρουση ζήτημα επιβίωσης του καθεστώτος. Σε αντίθεση με τον Ιούνιο, όταν τα αντίποινα ήταν πιο περιορισμένα, αυτή τη φορά η απάντηση είναι ευρύτερη και πιο επιθετική, ακόμη και απέναντι σε κράτη του Κόλπου που είχαν επιδιώξει αποκλιμάκωση.

Ορισμένοι αναλυτές έχουν υποστηρίξει ότι η απάντηση του Ιράν, μακριά από ένα σαφώς καθορισμένο σχέδιο, αντιπροσωπεύει την απερισκεψία του καθεστώτος.

Ωστόσο, η στρατηγική αυτή ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω διεθνούς απομόνωσης και διεύρυνσης του πολέμου, καθώς η σύγκρουση εξελίσσεται σε μια σπειροειδή περιφερειακή αναμέτρηση με απρόβλεπτες συνέπειες.

Πηγή: ot.gr