Η Μοσάντ γνώριζε ακόμα και τη θέση του Χαμενεΐ στο σημείο της δολοφονίας του

Ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ενώ βρισκόταν σε κτίριο υψίστης ασφαλείας στο κέντρο της Τεχεράνης, προκάλεσε αλυσιδωτές και ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο 86χρονος ηγέτης σκοτώθηκε το Σάββατο στο πλαίσιο συντονισμένης στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ.

Όπως αναφέρουν διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, το χτύπημα αυτό έγινε έπειτα από αξιοποίηση κρίσιμων πληροφοριών για μια μυστική σύσκεψη του Χαμενεΐ με ανώτατους πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει το ενδεχόμενο για την επιτυχία αυτού του χτυπήματος, που χαρακτηρίζεται από διεθνείς αναλυτές ως ιστορικό ορόσημο για την περιοχή, να υπήρχε εσωτερική διαρροή πληροφοριών.

Οι πληροφορίες για την εξάλειψη του Χαμενεΐ παραμένουν σε πρώιμο στάδιο, ωστόσο Jerusalem Post σημειώνει ότι όταν αποκαλυφθούν πλήρως οι λεπτομέρειες της εμπλοκής της Μοσάντ, θα μείνουν αρκετοί με ανοιχτό το στόμα, υπογραμμίζοντας πως «οι δικτατορίες καταρρέουν εκ των έσω».

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται: «Η εξαπάτηση, η ακριβής ευφυΐα, η ποιότητα της εκτέλεσης, η δημιουργικότητα. Το γεγονός ότι το Ισραήλ είχε μια φωτογραφία του σώματος του Αλί Χαμενεΐ είναι ακατανόητο. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα για τους αγιατολάχ που είναι ακόμα εκεί και για την κατάστασή τους».

Συνεργασία CIA και Μοσάντ

Από την πλευρά τους, οι New York Times αποκαλύπτουν ότι προηγήθηκε συνεργασία μεταξύ της CIA και της Μοσάντ. Η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών παρακολουθούσε τον Χαμενεΐ επί μήνες, αποκτώντας πλήρη εικόνα των κινήσεων και των συνηθειών του, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την επιχείρηση.

Οι πράκτορες ενημερώθηκαν πως συνάντηση κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων θα πραγματοποιούνταν το πρωί του Σαββάτου σε συγκρότημα ηγεσίας στην καρδιά της Τεχεράνης, με τη συμμετοχή του ανώτατου ηγέτη. Οι πληροφορίες αυτές παρείχαν ένα κρίσιμο «παράθυρο ευκαιρίας» για τις δύο χώρες να επιτύχουν μια στρατηγική νίκη.

Αν και η συνάντηση είχε αρχικά προγραμματιστεί για το βράδυ, η αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα εντοπίστηκε έγκαιρα, οδηγώντας σε προσαρμογή του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Η τελική έγκριση της επιχείρησης αποδίδεται στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα (ώρα Ουάσιγκτον).

Μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από ισραηλινές βάσεις νωρίς το πρωί, οπλισμένα με πυρομαχικά μεγάλης εμβέλειας και υψηλής ακρίβειας. Δύο ώρες αργότερα, πύραυλοι έπληξαν το συγκρότημα στην Τεχεράνη, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και το θάνατο του ανώτατου ηγέτη της χώρας και της οικογένειάς του.

Σενάρια εσωτερικής διαρροής

Οι πληροφορίες που φέρεται να είχαν στη διάθεσή τους οι ισραηλινές υπηρεσίες χαρακτηρίζονται εξαιρετικά λεπτομερείς. Φαίνεται να γνώριζαν την ακριβή ώρα έναρξης της σύσκεψης, τον πλήρη κατάλογο των παρευρισκομένων, ακόμα και την ακριβή θέση του Χαμενεΐ στον χώρο της σύσκεψης.

Το εύρος αυτών των στοιχείων έχει τροφοδοτήσει εικασίες περί διείσδυσης στον στενό κύκλο του, με τις απόρρητες πληροφορίες να διαρρέονται από πρόσωπο της απολύτου εμπιστοσύνης του Χαμενεΐ.

Όπως αναφέρουν τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία η δράση του συγκεκριμένου προσώπου «ολκοληρώθηκε» αμέσως μετά το χτύπημα, όταν το ίδιο πρόσωπο ανέβαλβε να ενημερώσει τον ίδιο τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, στέλνοντας βίντεο στο κινητό του από την ανεύρεση της σορού του Χαμενεΐ και φωτογραφία του προσώπου του νεκρού ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Το ύποπτο πρόσωπο

Στο επίκεντρο των φημών βρίσκεται ο διοικητής της Δύναμης Quds, Ισμαήλ Καάνι, ο οποίος διαδέχθηκε τον Κασέμ Σουλεϊμανί μετά τη δολοφονία του το 2020.

Ο Καάνι θεωρούνταν πρόσωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης του Χαμενεΐ και, σύμφωνα με αναφορές, είχε βρεθεί και στο παρελθόν σε τοποθεσίες που αργότερα αποτέλεσαν στόχους ισραηλινών επιθέσεων, από τις οποίες γλίτωνε ως εκ θαύματος.