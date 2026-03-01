Νεκροί η κόρη, ο γαμπρός, ο εγγονός και η νύφη του Αλί Χαμενεΐ κατά τις πρωινές επιθέσεις
Μια είδηση που αρχικά εμφανίστηκε στην ιρανική τηλεόραση, που αναφέρει πως η κόρη, ο γαμπρός και ο εγγονός του Αλί Χαμενεΐ δολοφονήθηκαν σε αεροπορική επιδρομή εν τέλει επιβεβαιώθηκε
Επιβεβαιώθηκε η είδηση του θανάτου της κόρης, του γαμπρού και του εγγονιού του ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars και το IRIB το οποίο πρώτο μετέδωσε την είδηση.
Μετά από επικοινωνία με καλά ενημερωμένες πηγές «στο γραφείο του Ανώτατου Ηγέτη της Επανάστασης», σύμφωνα πάντα με το Fars, επιβεβαιώθηκε «η είδηση του μαρτυρίου της κόρης, του γαμπρού και του εγγονιού του ηγέτη». Επίσης, έχει αναφερθεί ότι μία από τις νύφες του Αγιατολάχ σκοτώθηκε στην επίθεση του Σαββάτου το πρωί. Όλα τα προαναφερόμενα πρόσωπα ήταν άμαχοι.
Πρόκειται για την μεγαλύτερη κόρη του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, την Σαΐντα Χόντα Χαμενεΐ, η οποία πέθανε μαζί με τον σύζυγό της, Δρ. Μεσμπάχ-ολ-Χόντα Μπαγκέρι Κανί και τον γιο τους. Η σύζυγος του Σαγίντ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, Δρ Ζάχρα Χαντάντ Αντέλ, επίσης έπεσε ως μάρτυρας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών από την οικογένεια του Αγιατολάχ σε τέσσερις μέχρι στιγμής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από πηγές του επονομαζόμενου Άξονα της Αντίστασης, το Ισραήλ βομβάρδισε την κατοικία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν με περίπου 30 βόμβες, οι οποίες έπληξαν και ορισμένα μέλη της οικογένειας του.
Μεγαλώνει το σασπένς σχετικά με την τύχη του Αλί Χαμενεΐ
Με την δορυφορική φωτογραφία να έχει κυκλοφορήσει από το πρωί στα αμερικανικά δίκτυα, στην οποία απεικονίζεται το συγκρότημα στο οποίο βρίσκονταν ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, το μυστήριο σχετικά με την τύχη του πυκνώνει.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social, o Τραμπ δήλωσε ότι ο Χαμενεΐ «δεν μπόρεσε να αποφύγει τις υπηρεσίες πληροφοριών και τα εξαιρετικά εξελιγμένα συστήματα εντοπισμού μας και, σε στενή συνεργασία με το Ισραήλ, δεν υπήρχε τίποτα που να μπορούσε να κάνει αυτός ή οι άλλοι ηγέτες που σκοτώθηκαν μαζί του. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να ανακτήσει τη χώρα του».
