CIA για Ιράν: Ο Χαμενεΐ θα μπορούσε να αντικατασταθεί από σκληροπυρηνικούς των Φρουρών της Επανάστασης

Προτού εκδηλωθούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ το Σάββατο, η CIA είχε εκτιμήσει ότι ακόμη και αν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτωνόταν στην επιχείρηση, θα μπορούσε να αντικατασταθεί από σκληροπυρηνικές προσωπικότητες του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), δήλωσαν αποκλειστικά στο Reuters δύο πηγές.

Οι αξιολογήσεις αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών, οι οποίες εκπονήθηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες, εξέτασαν σε γενικές γραμμές τι θα μπορούσε να συμβεί στο Ιράν μετά από μια αμερικανική επέμβαση και τον βαθμό στον οποίο μια στρατιωτική επιχείρηση θα μπορούσε να προκαλέσει αλλαγή καθεστώτος στην Ισλαμική Δημοκρατία — που αποτελεί πλέον έναν σαφή στόχο για την Ουάσινγκτον.

Η ανάληψη της εξουσίας από στελέχη των IRGC ήταν ένα από τα πολλά διαφορετικά σενάρια που προέκυψαν, δήλωσε μια τρίτη πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης αποτελεί μια επίλεκτη στρατιωτική δύναμη που έχει ως στόχο να προστατεύει την σιιτική μουσουλμανική κληρική κυριαρχία στο Ιράν.

Οι εκθέσεις και τα σενάρια της CIA για το Ιράν

Οι εκθέσεις των υπηρεσιών πληροφοριών δεν κατέληγαν σε κανένα σενάριο με βεβαιότητα, δήλωσαν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν θέματα πληροφοριών.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εδώ και εβδομάδες αφήσει να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται να δουν αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, αλλά δεν έχει δώσει καμία λεπτομέρεια σχετικά με τις σκέψεις της Ουάσινγκτον για το ποιος θα μπορούσε να ηγηθεί της χώρας.

Σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του νωρίς το πρωί του Σαββάτου, ο Τραμπ χαρακτήρισε την Τεχεράνη ως «τρομοκρατικό καθεστώς» και ενθάρρυνε τον ιρανικό λαό να αναλάβει την κυβέρνηση, λέγοντας ότι οι στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ θα προετοιμάσουν το σκηνικό για μια εξέγερση.

Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ έρχεται μετά από εβδομάδες συζητήσεων εντός της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με το εάν θα πρέπει να επιτεθεί στο Ιράν μετά τις διαμαρτυρίες που ξέσπασαν εκεί τον Δεκέμβριο και που πνίγηκαν στο αίμα από το καθεστώς.

Αμερικανοί αξιωματούχοι προσπάθησαν τις τελευταίες εβδομάδες να συνάψουν μια πυρηνική συμφωνία με την Τεχεράνη σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την παρέμβαση.

Σε ενημέρωση την περασμένη εβδομάδα, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σε κορυφαίους νομοθέτες του Κογκρέσου, ότι μια αμερικανική επιχείρηση πιθανότατα θα προχωρήσει, αλλά ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να αλλάξει γνώμη, ιδίως εάν οι πυρηνικές διαπραγματεύσεις είναι επιτυχείς. Αυτές οι συνομιλίες στη Γενεύη δεν οδήγησαν σε συμφωνία.

Ο Ρούμπιο ενημέρωσε τους κορυφαίους νομοθέτες την Παρασκευή το βράδυ ότι η επιχείρηση επίθεσης στο Ιράν είναι πιθανό να ξεκινήσει τις επόμενες ώρες, αλλά είπε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε ακόμα να αλλάξει γνώμη, κάτι που προφανώς δε συνέβη…

