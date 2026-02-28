Ιράν: Ποιους στρατιωτικούς διοικητές και συμβούλους ισχυρίζεται πως έχει σκοτώσει το Ισραήλ – Τι λέει ο Τραμπ

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται πως πέτυχε την «εξόντωση» μιας σειράς ανώτερων αξιωματούχων του Ιράν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Roar of the Lion» (Βρυχηθμός του Λιονταριού). Ο κατάλογος που έχουν δημοσιεύσει μέχρι στιγμής οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις περιλαμβάνουν στρατιωτικούς και στρατιωτικούς συμβούλους του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αρκετά μέλη της ανώτατης ηγεσίας του Ιράν σκοτώθηκαν σε αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις που «αχρήστευσαν» την Ισλαμική Δημοκρατία. Ο Τραμπ ανέφερε ότι πολλά από τα πρόσωπα της ανώτερης ηγεσίας είναι νεκρά, προσθέτοντας ότι ο ίδιος και η κυβέρνησή του «έχουν πολύ καλή ιδέα» για το ποιοι θα αναλάβουν τις θέσεις εξουσίας στην Τεχεράνη.

Ο Αλί Σαμκχανί είναι σύμβουλος ασφαλείας του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας, πρώην διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης – IRGC, πρώην υπουργός Άμυνας και αρχηγός του ναυτικού. Είναι ο υπεύθυνος για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την ανάπτυξη όπλων.

Ο Μοχάμαντ Πακπούρ είναι ο τρέχων διοικητής του IRGC, πρώην διοικητής των χερσαίων δυνάμεων, επέβλεψε τη καταστολή των διαδηλώσεων και ήταν ο διοικητής στις στρατηγικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ το προηγούμενο διάστημα.

Ποιοι είναι οι υπόλοιποι αξιωματούχοι του Ιράν που φέρονται να δολοφονήθηκαν

Ανάμεσα σε όσους αναφέρονται ως νεκροί σε στοχευμένα χτυπήματα είναι ο Σαλέχ Ασάντι, επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών στο αρχηγείο Χατάμ Αλ Ανμπίγια, ανώτερος αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών της ιρανικής στρατιωτικής ηγεσίας, εμπλέκεται στη στρατηγική κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ και στον σχεδιασμό πρόσφατων επιθέσεων.

Ο Μοχάμαντ Σιραζί είναι ο επικεφαλής του στρατιωτικού γραφείου του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν από το 1989, υπεύθυνος για τη σύνδεση μεταξύ των ανώτερων διοικητών και του Χαμενεΐ. Ο Αζίζ Νασιρζαντέχ είναι ο τρέχων υπουργός Άμυνας, πρώην διοικητής της πολεμικής αεροπορίας, υπεύθυνος για τις αμυντικές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς και των όπλων για τους αντιπροσώπους.

Ο Χοσεΐν Τζαμπέλ Ααμελιάν είναι ο επικεφαλής του Οργανισμού για την Αμυντική Καινοτομία και Έρευνα – SPND, υπεύθυνος για τα προγράμματα πυρηνικών, βιολογικών και χημικών όπλων και ο Ρεζά Μοζαφαρί Νία είναι ο προκάτοχός του.

Δεν υπάρχει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση για όλους τους νεκρούς στρατιωτικούς και συμβούλους του Ιράν από την Τεχεράνη και φυσικά όλος ο κόσμος αναμένει επιβεβαίωση αν δολοφονήθηκε ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ. Ο Τραμπ δήλωσε πως πιστεύει ότι οι πληροφορίες για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν είναι σωστές και πως έχει εξοντωθεί.