«Θα εξαλείψουμε την υπαρξιακή απειλή του Ιράν» διαμηνύει ο Νετανιάχου και ευχαριστεί τον Τραμπ

Το Ισραήλ σε συνεργασία με τις ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιχείρηση για να εξαλείψουν την υπαρξιακή απειλή που συνιστά το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Απευθυνόμενος στον λαό της χώρας του, τόνισε παράλληλα ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Μαζί θα σταθούμε, μαζί θα πολεμήσουμε και μαζί θα εξασφαλίσουμε την αιωνιότητα του Ισραήλ»

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η κοινή αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση «θα δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει στα χέρια του την τύχη του». Όπως είπε, «έχει έρθει η ώρα για όλα τα στρώματα του λαού να απομακρύνουν τον ζυγό της τυραννίας του καθεστώτος και να φέρουν ένα ελεύθερο και ειρηνικό Ιράν».

Το μήνυμα Νετανιάχου

«Αδελφοί και αδελφές μου, πολίτες του Ισραήλ, πριν από λίγο, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν μια επιχείρηση για την εξάλειψη της υπαρξιακής απειλής που αποτελεί το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν. Ευχαριστώ τον μεγάλο μας φίλο, τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, για την ιστορική ηγεσία του.

»Εδώ και 47 χρόνια, το καθεστώς των αγιατολάχ φωνάζει «Θάνατος στο Ισραήλ», «Θάνατος στην Αμερική». Έχει χύσει το αίμα μας, έχει δολοφονήσει πολλούς Αμερικανούς και έχει σφαγιάσει τον ίδιο του τον λαό. Αυτό το δολοφονικό τρομοκρατικό καθεστώς δεν πρέπει να οπλιστεί με πυρηνικά όπλα που θα του επιτρέψουν να απειλήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα.

»Η κοινή μας δράση θα δημιουργήσει τις συνθήκες για τον θαρραλέο ιρανικό λαό να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του. Ήρθε η ώρα για όλα τα τμήματα του ιρανικού λαού – τους Πέρσες, τους Κούρδους, τους Αζέρους, τους Μπαλούχους – να αποτινάξουν το ζυγό της τυραννίας και να φέρουν ένα ελεύθερο και ειρηνικό Ιράν.

»Καλώ εσάς, τους πολίτες του Ισραήλ, να ακούσετε τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου. Τις επόμενες ημέρες, στην επιχείρηση «Ο Βρυχηθμός του Λιονταριού», θα χρειαστεί να επιδείξουμε όλοι αντοχή και σθένος. Μαζί θα σταθούμε, μαζί θα πολεμήσουμε και μαζί θα εξασφαλίσουμε την αιωνιότητα του Ισραήλ».

Για ομοβροντία πυραύλων κάνουν λόγο οι IDF

Ο διοικητής της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου των IDF, Σάι Κλέπερ, δήλωσε από την πλευρά του ότι οι Δυνάμεις Άμυνας «εντόπισαν εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν προς την επικράτεια του Κράτους του Ισραήλ και ότι τα αμυντικά συστήματα επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής.

Εκτοξεύτηκε επιπλέον ομοβροντία πυραύλων και ήχησαν σειρήνες σε αρκετές περιοχές σε όλη τη χώρα. Ως εκ τούτου, εστάλη προληπτική οδηγία απευθείας στα κινητά τηλέφωνα στις σχετικές περιοχές καλώντας το κοινό να ενεργεί υπεύθυνα και να ακολουθεί τις οδηγίες, «οι οποίες σώζουν ζωές».

Η έξοδος από τον προστατευμένο χώρο επιτρέπεται μόνο κατόπιν ρητών οδηγιών. «Η εμπειρία του παρελθόντος αποδεικνύει ότι η αυστηρή τήρηση των οδηγιών από το κοινό έχει σώσει πολλές ζωές. Η ψυχραιμία και η υπευθυνότητα όλων αποτελούν βασικά στοιχεία για την αντιμετώπιση της απειλής» δήλωσε ο Κλέπερ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ επιχειρεί για την αναχαίτιση και, όπου απαιτείται, την προσβολή απειλών, προκειμένου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος, ενώ «η άμυνα δεν είναι απολύτως στεγανή», συνεπώς είναι απαραίτητη η προσοχή από το κοινό.

Ο IDF επαναλαμβάνει και τονίζει να μην δημοσιεύονται και να μην κοινοποιούνται εικόνες και τοποθεσίες σημείων πρόσκρουσης.