Ισορροπία σε τεντωμένο σχοινί – «Ακροβατισμοί» Μερτς μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και πολιτικής φθοράς στη Γερμανία
Κόσμος 28 Φεβρουαρίου 2026, 07:00

Ισορροπία σε τεντωμένο σχοινί – «Ακροβατισμοί» Μερτς μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και πολιτικής φθοράς στη Γερμανία

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανάμεσα σε Σι και Τραμπ, με φόντο μια οικονομία σε κρίση, εντεινόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια στο εσωτερικό και κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις ενόψει

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΚείμενοΜαργαρίτα Βεργολιά
Άνοιγμα στο Πεκίνο με αμφίβολα αποτελέσματα, μια υψηλού διακυβεύματος επικείμενη νέα επίσκεψη στον Λευκό Οίκο και ένα σερί πολιτειακών εκλογικών αναμετρήσεων στη χώρα του: για τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο δρόμος κάθε άλλο παρά δείχνει στρωμένος με… ρόδα.

Προς επίρρωση ήρθε το άρτι ολοκληρωθέν πρώτο επίσημο ταξίδι του στην Κίνα, στο φόντο των διαταραγμένων διατλαντικών σχέσεων στην εποχή Τραμπ 2.0 και της κακής κατάστασης της γερμανικής οικονομίας.

Όχι τυχαία, μεταβαίνοντας στο Πεκίνο και στο κέντρο υψηλής τεχνολογίας της Χανγκτζόου, συνοδευόταν από 30μελή επιχειρηματική αποστολή αντιπροσωπεία από τους τομείς της μηχανολογίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας, των βιοεπιστημών, της τεχνολογίας, των κατασκευών, της ενέργειας και των χρηματοοικονομικών.

Συναντήθηκε με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον πρωθυπουργό Λι Τσιάνγκ, δεσμευόμενος να οικοδομήσει μια «ολοκληρωμένη στρατηγική συνεργασία» με την Κίνα, ενόσω η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, το υποτιμημένο γουάν και το ντάμπινγκ από πλευράς Πεκίνου (με πώληση προϊόντων κάτω του κόστους παραγωγής) διευρύνουν το εμπορικό πλεόνασμα έναντι της ΕΕ και της Γερμανίας.

Ειδικά ως προς την «ατμομηχανή» της ευρωζώνης, έχουν αντιστρέψει χρόνια γερμανικών πλεονασμάτων, δημιουργώντας ένα τεράστιο εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα ύψους σχεδόν 90 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2025.

Ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψή του στην Κίνα, την Πέμπτη, ο Μερτς χαιρέτισε την «καλή συνεργασία» με το Πεκίνο.

Όμως, «υπάρχουν ζητήματα που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό», προσέθεσε, προαναγγέλλοντας τακτικές διαβουλεύσεις της κυβέρνησής του με το Πεκίνο στις αρχές του επόμενου έτους.

Παρά τα θερμά λόγια που ο Γερμανός καγκελάριος άκουσε από την κινεζική ηγεσία -ο πρωθυπουργός Λι του είπε ότι το Πεκίνο θα ανταποκριθεί στις «εύλογες απαιτήσεις» των δυτικών εταιρειών- ο Σι Τζινπίνγκ δεν δείχνει να βιάζεται.

Στο φόντο είναι μια μεταβαλλόμενη παγκόσμια τάξη.

Και το μόνο σίγουρο, σχολιάζουν αναλυτές και ΜΜΕ, είναι ότι Γερμανία, τρίτη μεγαλύτερη οικονομία διεθνώς, δεν έχει πραγματικούς φίλους στην πρώτη (ΗΠΑ) και τη δεύτερη μεγαλύτερη (Κίνα) οικονομία του πλανήτη.

Επόμενος κρίσιμος σταθμός: Λευκός Οίκος

Την επίσκεψη Μερτς στην Κίνα ακολουθεί αυτή στον Λευκό Οίκο.

Αναμένεται την Τρίτη, ενώ εδώ και δεκαετίες δεδομένα της ευρωπαϊκής και γερμανικής εξωτερικής πολιτικής έχουν ανατραπεί από την συγκρουσιακή στροφή του Ντόναλντ Τραμπ έναντι των μακροχρόνιων συμμάχων των ΗΠΑ στην Ευρώπη.

Μετά την εναρκτήρια επίσκεψή του στον Αμερικανό πρόεδρο, το περασμένο καλοκαίρι, αυτό θεωρείται το πιο δύσκολο ταξίδι του Μερτς στο εξωτερικό μέχρι σήμερα.

Στις προκλήσεις πλέον προστίθεται η πρόσφατη κομβική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, που έκρινε παράνομο σημαντικό μέρος της δασμολογικής πολιτικής του Τραμπ, ως αντισυνταγματική υπέρβαση της εκτελεστικής του εξουσίας.

«Θα πάω στην Ουάσινγκτον με μια συντονισμένη ευρωπαϊκή θέση», δήλωσε ο Μερτς στον γερμανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ARD, τονίζοντας ότι το ζήτημα των δασμών -και της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ- αποτελεί συνολικό ζήτημα για τους «27» και όχι μεμονωμένων κρατών μελών.

Το ίδιο ωστόσο ισχύει εν πολλοίς και με τη συνολική, αλλά επίσης όχι ενιαία στάση έναντι του Πεκίνου και τις διαφωνίες μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τη Mercosur: το εμπορικό μπλοκ της Νότιας Αμερικής, την οποία ο Τραμπ θεωρεί γεωπολιτικό «τσιφλίκι» των ΗΠΑ.

Στο φόντο είναι η αναδιάρθρωση της παγκόσμιας ισορροπίας δυνάμεων, ενόσω η Ευρώπη ελίσσεται ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις του πλανήτη.

Δεν είναι τυχαίο ότι της επίσκεψης Μερτς στην Κίνα είχαν προηγηθεί αυτές του Γάλλου προέδρου Μακρόν, του Καναδού πρωθυπουργού Κάρνεϊ και του Βρετανού πρωθυπουργού Στάρμερ, πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι εκεί του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ, από τις 31 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου.

Με το Πεκίνο να φαντάζει πια κατά πολλούς ως αξιόπιστη εναλλακτική στις ΗΠΑ, οι πιέσεις αυξάνονται στον Μερτς.

Ενόψει των τοπικών εκλογών της 8ης Μαρτίου στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, ο κορυφαίος υποψήφιος του CDU Μανουέλ Χέιγκελ προειδοποιεί ότι η υποχώρηση των εξαγωγών οχημάτων στην Κίνα κινδυνεύει να μετατρέψει το δυτικογεραμανικό κρατίδιο σε «Ντιτρόιτ της Ευρώπης».

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του Γερμανικού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στην Κίνα (ANDRES MARTINEZ CASARES/Pool via REUTERS)

Μερτς, ένας «καγκελάριος εξωτερικού» με… εσωτερικά ζόρια

Πρώην σφοδρός ατλαντιστής και επικριτής του Πεκίνου, ο Μερτς πλέον εστιάζει στην απεξάρτηση από την Κίνα και τις ΗΠΑ, προωθεί το εμπόριο με την Ινδία και τη Λατινική Αμερική, τάσσεται υπέρ της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας.

Δείχνει ωστόσο να προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της φιλοδοξίας του για επαναφορά της Γερμανίας σε ηγετικό ρόλο στη Γηραιά Ήπειρο και της πολιτικής φθοράς του στο εσωτερικό της χώρας του, λιγότερο από ένα χρόνο μετά την επίσημη ανάληψη καθηκόντων στην καγκελαρία.

Όχι τυχαία, στην ομιλία του στο προ ημερών συνέδριο των κυβερνώντων Χριστιανοδημοκρατών (CDU), επικέντρωσε την ομιλία του στην εξωτερική πολιτική, φέροντας στη σκέψη πολλών ένα από τα παρατσούκλια του: «καγκελάριος εξωτερικού».

Παρά την πανηγυρική επανεκλογή του στην προεδρία του κόμματος του, στα τέλη Φεβρουαρίου, η γκρίνια περισσεύει τόσο στους κόλπους του CDU, όσο και στον «μεγάλο συνασπισμό» με τους Σοσιαλδημοκράτες.

Το πολυδιαφημισμένο «φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων» έχει σκοντάψει σε ενδοκυβερνητικές διαφωνίες.

Σε κομβικά ζητήματα -από τις συντάξεις και το κράτος πρόνοιας, έως τους φόρους- υπάρχει χάσμα μεταξύ των δύο κυβερνητικών εταίρων, ενόσω οι προβλέψεις παραμένουν απογοητευτικές για τη γερμανική οικονομία, με αναιμικούς, αναθεωρημένους επί τα χείρω ρυθμούς ανάπτυξης το 2026.

«Υπήρχαν προσδοκίες στις οποίες δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε», παραδέχεται τώρα όψιμα ο Μερτς, που στο μεσοδιάστημα έχει τορπιλίσει ουκ ολίγες φορές την κυβερνητική συνοχή με εμπρηστικές δημόσιες δηλώσεις.

Το αποτέλεσμα είναι η ακροδεξιά «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) να παραμένει ψηλά στις δημοσκοπήσεις, σε μια χρονιά γεμάτη εκλογικές προκλήσεις.

Μέσα στον Μάρτιο αναμένονται δύο κρίσιμες για τα κυβερνητικά κόμματα πολιτειακές εκλογές, στη Βάδη-Βυρτεμβέργη και στη Ρηνανία-Παλατινάτο.

Έπονται κάλπες σε άλλα τρία ομόσπονδα γερμανικά κρατίδια τον Σεπτέμβριο, με το AfD να ευελπιστεί σε σαρωτική νίκη στη Σαξονία-Άνχαλτ και νέους τριγμούς στο δημοκρατικό «τείχος προστασίας».

Βρετανία: Μια υδραυλικός κατόρθωσε να ανατρέψει τα εκλογικά σχέδια του Κιρ Στάρμερ
Βρετανικές εκλογές 28.02.26

Βρετανία: Μια υδραυλικός κατόρθωσε να ανατρέψει τα εκλογικά σχέδια του Κιρ Στάρμερ

Η Χάνα Σπένσερ, βουλευτής των Πρασίνων πλέον, μίλησε στους πολίτες για τα καθημερινά προβλήματα. Και απέδειξε ότι η στρατηγική του Στάρμερ να παίξει στην έδρα της ακροδεξιάς τον οδήγησε σε ήττα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ισραήλ: Πώς η αποδυνάμωση του Ιράν ανοίγει τον δρόμο στην επικράτηση της Τουρκίας – Ανάλυση του Γιόαβ Γκάλαντ
Γιόαβ Γκάλαντ 28.02.26

Μετά το Ιράν έρχεται... η σειρά της Τουρκίας

Η αποδυνάμωση του Ιράν προσφέρει ευκαιρία για την επέκταση της Τουρκίας, επισημαίνει ο Γιόαβ Γκάλαντ, σε ανάλυσή του για την «επόμενη στρατηγική μετατόπιση στη Μέση Ανατολή».

Σύνταξη
Η Μεγάλη Βρετανία ερευνά αν ο Έπσταϊν προσγειώνονταν σε στρατιωτικά αεροδρόμια
«Λολίτα Εξπρές» 28.02.26

Η Μεγάλη Βρετανία ερευνά αν ο Έπσταϊν προσγειώνονταν σε στρατιωτικά αεροδρόμια

Αρχεία από τα email Έπσταϊν εμφανίζουν πως ο καταδικασμένος παιδεραστής χρησιμοποιούσε βρετανικά στρατιωτικά αεροδρόμια. Διερευνάται αν το έπραττε για να αποφεύγει τους ελέγχους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Η Ευρωπαϊκή Ενωση ζητεί αποκλιμάκωση των μαχών
«Σοβαρές επιπτώσεις» 28.02.26

Η ΕΕ ζητεί αποκλιμάκωση των μαχών από Αφγανιστάν και Πακιστάν

«Παροτρύνουμε αμφότερες τις πλευρές να διεξαγάγουν διάλογο», τονίζεται σε ανακοίνωση Τύπου εξ ονόματος των 27 της ΕΕ, με αφορμή τις συγκρούσεις ανάμεσα στις δυνάμεις των Ταλιμπάν και του Πακιστάν.

Σύνταξη
Βόρεια Ντακότα: Επιδικάστηκε αγωγή 345 εκατ. δολαρίων υπέρ εταιρείας αγωγού πετρελαίου, ενάντια στη Greenpeace
Βόρεια Ντακότα 28.02.26

Βόρεια Ντακότα: Επιδικάστηκε αγωγή 345 εκατ. δολαρίων υπέρ εταιρείας αγωγού πετρελαίου, ενάντια στη Greenpeace

Δικαστήριο της Βόρειας Ντακότα καλεί την Greenpeace να πληρώσει αποζημίωση 345 εκατ. δολαρίων στην εταιρεία του αγωγού πετρελαίου «Dacota Access Pipeline».

Σύνταξη
Συρία: Το ΣΑ του ΟΗΕ αίρει τις κυρώσεις σε βάρος της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ του τζιχαντιστή Τζολάνι
Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ 28.02.26

Το ΣΑ του ΟΗΕ «ξεχνάει» τις κυρώσεις σε βάρος της τζιχαντιστικής οργάνωσης του Τζολάνι

Αίρονται οι κυρώσεις από το ΣΑ του ΟΗΕ σε βάρος της Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ, της οργάνωσης του τζιχαντιστή de facto προέδρου της Συρίας Τζολάνι, η οποία είχε σχέσεις με την αλ Κάιντα.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν το δικαίωμα του Πακιστάν «να αμύνεται» έναντι των Ταλιμπάν
Στέιτ Ντιπάρτμεντ 28.02.26

Οι ΗΠΑ στηρίζουν Πακιστάν

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και εκφράσαμε υποστήριξη στο δικαίωμα του Πακιστάν να αμύνεται έναντι των επιθέσεων των Ταλιμπάν», αναφέρουν οι ΗΠΑ.

Σύνταξη
Πτώση στρατιωτικού αεροπλάνου στη Βολιβία – Τουλάχιστον 15 νεκροί – «Έβρεξε» λεφτά [βίντεο]
Κόσμος 28.02.26 Upd: 02:39

Πτώση στρατιωτικού αεροπλάνου στη Βολιβία - Τουλάχιστον 15 νεκροί - «Έβρεξε» λεφτά

Στρατιωτικό αεροσκάφος Hercules - C-130 κατέπεσε στην πόλη Ελ Άλτο στη Βολιβία και συγκεκριμένα στη μητροπολιτική περιοχή της Λα Παζ, της πρωτεύουσας της χώρας. Φόβοι για νεκρούς και στο έδαφος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να σταματήσουν τη συνεργασία με την Anthropic
Claude 28.02.26

Ο Τραμπ έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να σταματήσουν τη συνεργασία με την Anthropic

Η Anthropic έχει θέσει δύο όρους στο Πεντάγωνο: το Claude να μη χρησιμοποιηθεί σε αυτόνομα όπλα και στη μαζική παρακολούθηση πολιτών των ΗΠΑ. Τραμπ και Χέγκσεθ ζητούν πλήρη ελευθερία στη χρήση της ΑΙ

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από το Ιράν να «απελευθερώσει τους Αμερικανούς ομήρους»
Κόσμος 28.02.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από το Ιράν να «απελευθερώσει τους Αμερικανούς ομήρους»

Με ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, οι ΗΠΑ δημιουργούν θέμα αμερικανών ομήρων στο Ιράν, ζητώντας την απελευθέρωσή τους. Δεν διασαφηνίζεται πότε συνελήφθησαν Αμερικανοί στο Ιράν και με ποιες κατηγορίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Στα χέρια χάκερ ιατρικά στοιχεία 15 εκατομμυρίων πολιτών – Και πολιτικοί μεταξύ τους
Προσωπικά δεδομένα 27.02.26

Γαλλία: Στα χέρια χάκερ ιατρικά στοιχεία 15 εκατομμυρίων πολιτών – Και πολιτικοί μεταξύ τους

Από την κυβερνοεπίθεση εκτέθηκαν στο διαδίκτυο ακόμη και πληροφορίες όπως αν κάποιος είναι ομοφυλόφιλος ή αν έχει κάποια ασθένεια. Επίσης, σχόλια των γιατρών σχετικά με τους ασθενείς.

Σύνταξη
Μακρόν: Παρουσιάζει τη γαλλική πολιτική πυρηνικής αποτροπής σε βάση υποβρυχίων εν μέσω φόβων για την Ρωσία
Την Δευτέρα 27.02.26

Ο Μακρόν παρουσιάζει τη γαλλική πολιτική πυρηνικής αποτροπής σε βάση υποβρυχίων, εν μέσω φόβων για την Ρωσία

Η ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται από τους Ευρωπαίους εταίρους, εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με την αξιοπιστία της αμερικανικής πυρηνικής ομπρέλας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ιράν: Τύμπανα πολέμου στη Μέση Ανατολή, πού έχουν συγκεντρωθεί τα στρατεύματα των ΗΠΑ – Χάρτες και βίντεο
Παγκόσμια ανησυχία 27.02.26 Upd: 23:45

Τύμπανα πολέμου: Πού έχουν συγκεντρωθεί τα στρατεύματα των ΗΠΑ που απειλούν το Ιράν - Χάρτες και βίντεο

«Η ειρήνη είναι εφικτή» δήλωσε ο ΥΠΕΞ του Ομάν, χώρας που διαμεσολαβεί ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν μετά τη συνάντησή του με τον Τζέι Ντι Βανς - Δεν έχει πάρει τελική απόφαση ο Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κονγκό: Βρέθηκαν δύο ομαδικοί τάφοι στην πόλη Ουβίρα, μετά την αποχώρηση των ανταρτών – 172 πτώματα
Εμφύλιος πόλεμος 27.02.26

Κονγκό: Βρέθηκαν δύο ομαδικοί τάφοι στην πόλη Ουβίρα, μετά την αποχώρηση των ανταρτών – 172 πτώματα

Η οργάνωση Human Rights Watch κατήγγειλε τον Δεκέμβριο ότι αντάρτες προχωρούσαν σε εκτελέσεις ανθρώπων με συνοπτικές διαδικασίες στην Ουβίρα. Ωστόσο υπάρχουν καταγγελίες για βιαιότητες και από τον στρατό.

Σύνταξη
Ιράν: Αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις προς τα αεροδρόμια της Ισλαμικής Δημοκρατίας
Και προς Ισραήλ 27.02.26

Ιράν: Αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις προς τα αεροδρόμια της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Εν μέσω φόβων για αμερικανική στρατιωτική επίθεση, οι τουρκικές αερογραμμές και δύο ιρανικές ακύρωσαν πτήσεις τους για την Τεχεράνη. Και άλλες εταιρείες έχουν αναστείλει πτήσεις τους προς τη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Γκουτέρες: Ζητά «άμεση εκεχειρία» ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν – Το Ιράν πρότεινε να μεσολαβήσει
Διεθνείς εκκλήσεις 27.02.26

«Άμεση εκεχειρία» ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν ζητά ο Γκουτέρες - Το Ιράν πρότεινε να μεσολαβήσει

Αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσε πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού - Ιράν και Ιράκ καλούν σε αυτοσυγκράτηση Πακιστάν και Αφγανιστάν 

Σύνταξη
Το Lancet προειδοποιεί πως η «επίθεση Κένεντι στην επιστήμη μπορεί να χρειαστεί γενιές να αναστραφεί»
«Σκορπά παραπληροφόρηση» 27.02.26

Το Lancet προειδοποιεί πως η «επίθεση Κένεντι στην επιστήμη μπορεί να χρειαστεί γενιές να αναστραφεί»

Το παγκοσμίως αναγνωρισμένο επιστημονικό περιοδικό The Lancet, δημοσίευσε editorial με τίτλο «Ένας χρόνος αποτυχίες» στο οποίο προειδοποιεί για τα πεπραγμένα του Ρόμπερτ Κένεντι στον τομέα της υγείας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βρετανία: Μια υδραυλικός κατόρθωσε να ανατρέψει τα εκλογικά σχέδια του Κιρ Στάρμερ
Βρετανικές εκλογές 28.02.26

Βρετανία: Μια υδραυλικός κατόρθωσε να ανατρέψει τα εκλογικά σχέδια του Κιρ Στάρμερ

Η Χάνα Σπένσερ, βουλευτής των Πρασίνων πλέον, μίλησε στους πολίτες για τα καθημερινά προβλήματα. Και απέδειξε ότι η στρατηγική του Στάρμερ να παίξει στην έδρα της ακροδεξιάς τον οδήγησε σε ήττα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το «άντε γ@μήσου» των Radiohead στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ μετά τη χρήση τραγουδιού τους σε βίντεο
Φυσάει κόντρα 28.02.26

Το «άντε γ@μήσου» των Radiohead στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ μετά τη χρήση τραγουδιού τους σε βίντεο

Το «Let Down» των Radiohead εμφανίζεται ως soundtrack σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από την ICE στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο δείχνει θύματα βίας που η υπηρεσία αποδίδει σε «παράνομους αλλοδαπούς» .

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πώς η δημοσιονομική «εξυγίανση» κοστίζει θέσεις εργασίας και επιδεινώνει την ανισότητα
Οικονομικές Ειδήσεις 28.02.26

Πώς η δημοσιονομική «εξυγίανση» κοστίζει θέσεις εργασίας και επιδεινώνει την ανισότητα

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι η δημοσιονομική αυστηρότητα μειώνει την παραγωγή, αυξάνει την ανεργία και διευρύνει το εισοδηματικό χάσμα - ειδικά κατά τη διάρκεια υφέσεων.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ισραήλ: Πώς η αποδυνάμωση του Ιράν ανοίγει τον δρόμο στην επικράτηση της Τουρκίας – Ανάλυση του Γιόαβ Γκάλαντ
Γιόαβ Γκάλαντ 28.02.26

Μετά το Ιράν έρχεται... η σειρά της Τουρκίας

Η αποδυνάμωση του Ιράν προσφέρει ευκαιρία για την επέκταση της Τουρκίας, επισημαίνει ο Γιόαβ Γκάλαντ, σε ανάλυσή του για την «επόμενη στρατηγική μετατόπιση στη Μέση Ανατολή».

Σύνταξη
Η Μεγάλη Βρετανία ερευνά αν ο Έπσταϊν προσγειώνονταν σε στρατιωτικά αεροδρόμια
«Λολίτα Εξπρές» 28.02.26

Η Μεγάλη Βρετανία ερευνά αν ο Έπσταϊν προσγειώνονταν σε στρατιωτικά αεροδρόμια

Αρχεία από τα email Έπσταϊν εμφανίζουν πως ο καταδικασμένος παιδεραστής χρησιμοποιούσε βρετανικά στρατιωτικά αεροδρόμια. Διερευνάται αν το έπραττε για να αποφεύγει τους ελέγχους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Η Ευρωπαϊκή Ενωση ζητεί αποκλιμάκωση των μαχών
«Σοβαρές επιπτώσεις» 28.02.26

Η ΕΕ ζητεί αποκλιμάκωση των μαχών από Αφγανιστάν και Πακιστάν

«Παροτρύνουμε αμφότερες τις πλευρές να διεξαγάγουν διάλογο», τονίζεται σε ανακοίνωση Τύπου εξ ονόματος των 27 της ΕΕ, με αφορμή τις συγκρούσεις ανάμεσα στις δυνάμεις των Ταλιμπάν και του Πακιστάν.

Σύνταξη
Βόρεια Ντακότα: Επιδικάστηκε αγωγή 345 εκατ. δολαρίων υπέρ εταιρείας αγωγού πετρελαίου, ενάντια στη Greenpeace
Βόρεια Ντακότα 28.02.26

Βόρεια Ντακότα: Επιδικάστηκε αγωγή 345 εκατ. δολαρίων υπέρ εταιρείας αγωγού πετρελαίου, ενάντια στη Greenpeace

Δικαστήριο της Βόρειας Ντακότα καλεί την Greenpeace να πληρώσει αποζημίωση 345 εκατ. δολαρίων στην εταιρεία του αγωγού πετρελαίου «Dacota Access Pipeline».

Σύνταξη
Συρία: Το ΣΑ του ΟΗΕ αίρει τις κυρώσεις σε βάρος της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ του τζιχαντιστή Τζολάνι
Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ 28.02.26

Το ΣΑ του ΟΗΕ «ξεχνάει» τις κυρώσεις σε βάρος της τζιχαντιστικής οργάνωσης του Τζολάνι

Αίρονται οι κυρώσεις από το ΣΑ του ΟΗΕ σε βάρος της Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ, της οργάνωσης του τζιχαντιστή de facto προέδρου της Συρίας Τζολάνι, η οποία είχε σχέσεις με την αλ Κάιντα.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν το δικαίωμα του Πακιστάν «να αμύνεται» έναντι των Ταλιμπάν
Στέιτ Ντιπάρτμεντ 28.02.26

Οι ΗΠΑ στηρίζουν Πακιστάν

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και εκφράσαμε υποστήριξη στο δικαίωμα του Πακιστάν να αμύνεται έναντι των επιθέσεων των Ταλιμπάν», αναφέρουν οι ΗΠΑ.

Σύνταξη
Κώστας Γρεβενίτης: Ανοίγουν τα στόματα στη μυστηριώδη εξαφάνιση του επιχειρηματία
Ελλάδα 28.02.26

Κώστας Γρεβενίτης: Ανοίγουν τα στόματα στη μυστηριώδη εξαφάνιση του επιχειρηματία

Νέα στοιχεία για τις τελευταίες ώρες που εθεάθη ζωντανός ο Κώστας Γρεβενίτης στον Βλαχιώτη, ήρθαν στο φως, παρουσιάζοντας τη μαρτυρία ιδιοκτήτριας καταστήματος της περιοχής.

Σύνταξη
Υπόθεση Κώστα Γρεβενίτη: «Είχε εντάσεις με ανθρώπους του περιβάλλοντός του» – Τι αποκαλύπτει μάρτυρας
Ελλάδα 28.02.26

Υπόθεση Κώστα Γρεβενίτη: «Είχε εντάσεις με ανθρώπους του περιβάλλοντός του» – Τι αποκαλύπτει μάρτυρας

Η εξαφάνιση του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Κώστα Γρεβενίτη από τον Βλαχιώτη Λακωνίας, εξελίσσεται σε ένα σκοτεινό θρίλερ με αναπάντητα ερωτήματα και επικίνδυνες συμπτώσεις.

Σύνταξη
Πτώση στρατιωτικού αεροπλάνου στη Βολιβία – Τουλάχιστον 15 νεκροί – «Έβρεξε» λεφτά [βίντεο]
Κόσμος 28.02.26 Upd: 02:39

Πτώση στρατιωτικού αεροπλάνου στη Βολιβία - Τουλάχιστον 15 νεκροί - «Έβρεξε» λεφτά

Στρατιωτικό αεροσκάφος Hercules - C-130 κατέπεσε στην πόλη Ελ Άλτο στη Βολιβία και συγκεκριμένα στη μητροπολιτική περιοχή της Λα Παζ, της πρωτεύουσας της χώρας. Φόβοι για νεκρούς και στο έδαφος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να σταματήσουν τη συνεργασία με την Anthropic
Claude 28.02.26

Ο Τραμπ έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να σταματήσουν τη συνεργασία με την Anthropic

Η Anthropic έχει θέσει δύο όρους στο Πεντάγωνο: το Claude να μη χρησιμοποιηθεί σε αυτόνομα όπλα και στη μαζική παρακολούθηση πολιτών των ΗΠΑ. Τραμπ και Χέγκσεθ ζητούν πλήρη ελευθερία στη χρήση της ΑΙ

Σύνταξη
Συγκλονίζει η μητέρα του Γεράσιμου: «Ο κόσμος όλος, δύο πράσινα μάτια, γεμάτα δύναμη»
Οικογένεια επιζώντα 28.02.26

Συγκλονίζει η μητέρα του Γεράσιμου: «Ο κόσμος όλος, δύο πράσινα μάτια, γεμάτα δύναμη»

Με ένα απόλυτα συγκινητικό μήνυμα, η μητέρα του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι μίλησε για το παιδί της και την δικαίωση όλων των οικογενειών.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από το Ιράν να «απελευθερώσει τους Αμερικανούς ομήρους»
Κόσμος 28.02.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από το Ιράν να «απελευθερώσει τους Αμερικανούς ομήρους»

Με ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, οι ΗΠΑ δημιουργούν θέμα αμερικανών ομήρων στο Ιράν, ζητώντας την απελευθέρωσή τους. Δεν διασαφηνίζεται πότε συνελήφθησαν Αμερικανοί στο Ιράν και με ποιες κατηγορίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Στα χέρια χάκερ ιατρικά στοιχεία 15 εκατομμυρίων πολιτών – Και πολιτικοί μεταξύ τους
Προσωπικά δεδομένα 27.02.26

Γαλλία: Στα χέρια χάκερ ιατρικά στοιχεία 15 εκατομμυρίων πολιτών – Και πολιτικοί μεταξύ τους

Από την κυβερνοεπίθεση εκτέθηκαν στο διαδίκτυο ακόμη και πληροφορίες όπως αν κάποιος είναι ομοφυλόφιλος ή αν έχει κάποια ασθένεια. Επίσης, σχόλια των γιατρών σχετικά με τους ασθενείς.

Σύνταξη
