Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, επανεξελέγη την Παρασκευή πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), λαμβάνοντας το 91% των ψήφων στο συνέδριο που πραγματοποιείται στην Στουτγάρδη.

Επί συνόλου 1.001 συνέδρων, καταμετρήθηκαν 963 έγκυρες ψήφοι, εκ των οποίων 878 ήταν υπέρ του Μερτς, με τις αποχές να φθάνουν τις 14.

Στην πρώτη του εκλογή στην ηγεσία του κόμματος το 2022, ο Φρίντριχ Μερτς είχε λάβει το 95% των ψήφων, ενώ το 2024 είχε επανεκλεγεί με 89,8%. Ο καγκελάριος ευχαρίστησε τους συνέδρους του κόμματός του για την «τεράστια εμπιστοσύνη» τους και προσέφερε την ανθοδέσμη που έλαβε στην σύζυγό του, Σάρλοτ.

Η εκλογική διαδικασία ξεκίνησε με καθυστέρηση δύο ωρών και, στη συνέχεια, διεκόπη εξαιτίας τεχνικού προβλήματος, ενώ τελικά οι σύνεδροι ψήφισαν με χαρτί και στυλό και όχι ψηφιακά, όπως είχε προγραμματιστεί. Στο μεταξύ, διεξάγεται η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του προεδρείου και της ομοσπονδιακής εκτελεστικής επιτροπής του κόμματος.

Δεσμεύσεις Μερτς για νίκες του CDU στις εκλογές

Ο Μερτς, ο οποίος βρίσκεται πολύ πίσω στις δημοσκοπήσεις ενόψει μιας σειράς κρατικών εκλογών φέτος στην Γερμανία, δήλωσε ότι δέχεται την κριτική πως οι μεταρρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του περασμένου έτους ήταν πιο αργές από ό,τι είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Υποσχέθηκε να προωθήσει τις προσπάθειες για τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη μείωση του κόστους της ενέργειας και την προώθηση των επενδύσεων, λέγοντας ότι η οικονομική ευημερία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια της Γερμανίας.

Δεσμεύτηκε επίσης για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις του κράτους πρόνοιας και δήλωσε ότι θα υποβληθούν νέες προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, μετά την εξέγερση των νεότερων μελών του κόμματός του σε μια σκληρή κοινοβουλευτική μάχη πέρυσι.

Οι εκλογές ξεκινούν τον επόμενο μήνα με τις δυτικές πολιτείες της Βάδης-Βυρτεμβέργης και της Ρηνανίας-Παλατινάτου, ενώ θα ακολουθήσει ένας ακόμη γύρος αργότερα μέσα στο έτος, ένας από τους οποίους θα διεξαχθεί στην ανατολική πολιτεία της Σαξονίας-Άνχαλτ, όπου το ακροδεξιό AfD ελπίζει να κερδίσει τις πρώτες του εκλογές σε πολιτειακό επίπεδο.