newspaper
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γερμανία: Ο Φρίντριχ Μερτς επανεξελέγη πρόεδρος του CDU
Κόσμος 20 Φεβρουαρίου 2026, 20:55

Γερμανία: Ο Φρίντριχ Μερτς επανεξελέγη πρόεδρος του CDU

Στην πρώτη του εκλογή στην ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος το 2022, ο Φρίντριχ Μερτς είχε λάβει το 95% των ψήφων, ενώ το 2024 είχε επανεκλεγεί με 89,8%

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τι συμβαίνει στο σώμα και την ψυχολογία μας όταν περπατάμε κάθε μέρα για 30 λεπτά;

Τι συμβαίνει στο σώμα και την ψυχολογία μας όταν περπατάμε κάθε μέρα για 30 λεπτά;

Spotlight

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, επανεξελέγη την Παρασκευή πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), λαμβάνοντας το 91% των ψήφων στο συνέδριο που πραγματοποιείται στην Στουτγάρδη.

Επί συνόλου 1.001 συνέδρων, καταμετρήθηκαν 963 έγκυρες ψήφοι, εκ των οποίων 878 ήταν υπέρ του Μερτς, με τις αποχές να φθάνουν τις 14.

Στην πρώτη του εκλογή στην ηγεσία του κόμματος το 2022, ο Φρίντριχ Μερτς είχε λάβει το 95% των ψήφων, ενώ το 2024 είχε επανεκλεγεί με 89,8%. Ο καγκελάριος ευχαρίστησε τους συνέδρους του κόμματός του για την «τεράστια εμπιστοσύνη» τους και προσέφερε την ανθοδέσμη που έλαβε στην σύζυγό του, Σάρλοτ.

Η εκλογική διαδικασία ξεκίνησε με καθυστέρηση δύο ωρών και, στη συνέχεια, διεκόπη εξαιτίας τεχνικού προβλήματος, ενώ τελικά οι σύνεδροι ψήφισαν με χαρτί και στυλό και όχι ψηφιακά, όπως είχε προγραμματιστεί. Στο μεταξύ, διεξάγεται η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του προεδρείου και της ομοσπονδιακής εκτελεστικής επιτροπής του κόμματος.

Δεσμεύσεις Μερτς για νίκες του CDU στις εκλογές

Ο Μερτς, ο οποίος βρίσκεται πολύ πίσω στις δημοσκοπήσεις ενόψει μιας σειράς κρατικών εκλογών φέτος στην Γερμανία, δήλωσε ότι δέχεται την κριτική πως οι μεταρρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του περασμένου έτους ήταν πιο αργές από ό,τι είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Υποσχέθηκε να προωθήσει τις προσπάθειες για τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη μείωση του κόστους της ενέργειας και την προώθηση των επενδύσεων, λέγοντας ότι η οικονομική ευημερία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια της Γερμανίας.

Δεσμεύτηκε επίσης για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις του κράτους πρόνοιας και δήλωσε ότι θα υποβληθούν νέες προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, μετά την εξέγερση των νεότερων μελών του κόμματός του σε μια σκληρή κοινοβουλευτική μάχη πέρυσι.

Οι εκλογές ξεκινούν τον επόμενο μήνα με τις δυτικές πολιτείες της Βάδης-Βυρτεμβέργης και της Ρηνανίας-Παλατινάτου, ενώ θα ακολουθήσει ένας ακόμη γύρος αργότερα μέσα στο έτος, ένας από τους οποίους θα διεξαχθεί στην ανατολική πολιτεία της Σαξονίας-Άνχαλτ, όπου το ακροδεξιό AfD ελπίζει να κερδίσει τις πρώτες του εκλογές σε πολιτειακό επίπεδο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Capital Clean Energy Carriers: Υπερκάλυψη 1,75 φορές για το ομόλογο – Στο 3,75% το επιτόκιο

Capital Clean Energy Carriers: Υπερκάλυψη 1,75 φορές για το ομόλογο – Στο 3,75% το επιτόκιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι συμβαίνει στο σώμα και την ψυχολογία μας όταν περπατάμε κάθε μέρα για 30 λεπτά;

Τι συμβαίνει στο σώμα και την ψυχολογία μας όταν περπατάμε κάθε μέρα για 30 λεπτά;

World
Δασμοί Τραμπ: Οι νομικές επιλογές μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Δασμοί Τραμπ: Οι νομικές επιλογές μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ο Τραμπ ανακοίνωσε νέο παγκόσμιο δασμό 10% – Παραμένουν σε ισχύ οι προηγούμενοι – «Απογοητευτική» η απόφαση
Live η συνέντευξη Τύπου 20.02.26

Ο Τραμπ ανακοίνωσε νέο παγκόσμιο δασμό 10% - Παραμένουν σε ισχύ οι προηγούμενοι - «Απογοητευτική» η απόφαση

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες του για να επιβάλει τους «αμοιβαίους» δασμούς - «Οι ξένες χώρες χορεύουν στους δρόμους»

Σύνταξη
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει πρόοδος στο εδαφικό ζήτημα στις συνομιλίες – 10.000 Βορειοκορεάτες βρίσκονται στο μέτωπο
Νέα τοποθέτηση 20.02.26

Ζελένσκι: Δεν υπάρχει πρόοδος στο εδαφικό ζήτημα στις συνομιλίες - 10.000 Βορειοκορεάτες βρίσκονται στο μέτωπο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για το πώς έχουν εξελιχθεί οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, με τον πόλεμο να συμπληρώνει τέσσερα χρόνια στις 24 Φεβρουαρίου

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο στρατός «σε επιφυλακή» λόγω Ιράν – Δεν έχουν αλλάξει οι οδηγίες προς τους πολίτες
Δείτε βίντεο 20.02.26

Ο στρατός του Ισραήλ «σε επιφυλακή» λόγω Ιράν - Δεν έχουν αλλάξει οι οδηγίες προς τους πολίτες

Ο Ντόλαλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε περιορισμένο πλήγμα κατά του Ιράν - Προετοιμάζονται οι IDF του Ισραήλ για κάθε ενδεχόμενο

Σύνταξη
Ισχυρό πλήγμα στον Τραμπ – Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακυρώνει δασμούς του
Μπλόκο 20.02.26

Ισχυρό πλήγμα στον Τραμπ – Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακυρώνει δασμούς του

Το γεγονός προκαλεί εντύπωση, καθώς πέρυσι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ τάχθηκε επανειλημμένα υπέρ του Προέδρου σε μια σειρά έκτακτων αποφάσεών του για τη μετανάστευση, την απόλυση των επικεφαλής ανεξάρτητων οργανισμών και τις βαθιές περικοπές στις κρατικές δαπάνες.

Σύνταξη
Τραμπ: «Εξετάζει» περιορισμένο πλήγμα στο Ιράν – Τι υποστηρίζει η Τεχεράνη για τις απαιτήσεις των ΗΠΑ
Στην κόψη του ξυραφιού 20.02.26

Ο Τραμπ «εξετάζει» περιορισμένο πλήγμα στο Ιράν - Τι υποστηρίζει η Τεχεράνη για τις απαιτήσεις των ΗΠΑ

Σε νέα δήλωση για το Ιράν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ - Οι ΗΠΑ ενισχύουν τη ναυτική και αεροπορική τους δύναμη στην περιοχή - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ουκρανία: Η ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας – Κοινό ανακοινωθέν πέντε Ευρωπαίων ΥΠΑΜ
Κόσμος 20.02.26

Ουκρανία: Η ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας – Κοινό ανακοινωθέν πέντε Ευρωπαίων ΥΠΑΜ

«Ισχυρές ουκρανικές δυνάμεις συνιστούν την πρώτη εγγύηση ασφαλείας για μία ειρηνική Ουκρανία», δηλώνουν οι πέντε Ευρωπαίοι υπουργοί Άμυνας

Σύνταξη
«Δεν θα επιτρέψουμε στο AfD να καταστρέψει την Γερμανία» – Ο Μερτς δεσμεύεται να κρατήσει μακριά την ακροδεξιά
Ενόψει των εκλογών 20.02.26

«Δεν θα επιτρέψουμε στο AfD να καταστρέψει την Γερμανία» – Ο Μερτς δεσμεύεται να κρατήσει μακριά την ακροδεξιά

Το ακροδεξιό κόμμα AfD προηγείται κατά πολύ των αντιπάλων του στις δημοσκοπήσεις στο γερμανικό κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, όπου προγραμματίζονται εκλογές αργότερα φέτος

Σύνταξη
Ρωσία: Κινέζικο τουριστικό λεωφορείο βυθίστηκε σε παγωμένη λίμνη της Σιβηρίας – Τουλάχιστον 7 νεκροί
Ρωσία 20.02.26

Κινέζικο τουριστικό λεωφορείο βυθίστηκε σε παγωμένη λίμνη της Σιβηρίας - Τουλάχιστον 7 νεκροί

Ο κινεζικός τουρισμός στη Ρωσία έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, εν μέσω της πολιτικής προσέγγισης μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών και της στρατηγικής συνεργασίας «χωρίς όρια»

Σύνταξη
Ουκρανία: Η Ρωσία αποπειράθηκε να δολοφονήσει υψηλόβαθμους αξιωματούχους, σύμφωνα με το Κίεβο
Ουκρανία 20.02.26

Η Ρωσία αποπειράθηκε να δολοφονήσει υψηλόβαθμους αξιωματούχους, σύμφωνα με το Κίεβο – Απετράπη η επίθεση

Η Ρωσία από την πλευρά της έχει κατηγορήσει την Ουκρανία ότι βρίσκεται πίσω από δολοφονίες ή απόπειρες δολοφονίας πολλών επιφανών Ρώσων αξιωματικών του στρατού

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χαλκιδική: Καταγγελία 20χρονης για βιασμό – Συνελήφθησαν δύο άνδρες
Ελλάδα 20.02.26

Χαλκιδική: Καταγγελία 20χρονης για βιασμό – Συνελήφθησαν δύο άνδρες

Η 20χρονης κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού στη Χαλκιδική από έναν 40χρονο ενώ στη συνέχεια αποπειράθηκε να τη βιάσει και ένας 28χρονος - Και οι δύο οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ενώ αρνούνται τις κατηγορίες

Σύνταξη
Ο Τραμπ ανακοίνωσε νέο παγκόσμιο δασμό 10% – Παραμένουν σε ισχύ οι προηγούμενοι – «Απογοητευτική» η απόφαση
Live η συνέντευξη Τύπου 20.02.26

Ο Τραμπ ανακοίνωσε νέο παγκόσμιο δασμό 10% - Παραμένουν σε ισχύ οι προηγούμενοι - «Απογοητευτική» η απόφαση

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες του για να επιβάλει τους «αμοιβαίους» δασμούς - «Οι ξένες χώρες χορεύουν στους δρόμους»

Σύνταξη
«Λουκέτο» σε 6 εταιρίες της Σάρα Φέργκιουσον μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου
Χωρίς χρέη 20.02.26

«Λουκέτο» σε 6 εταιρίες της Σάρα Φέργκιουσον μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου

Έξι εταιρείες που συνδέονται με τη Σάρα Φέργκιουσον οδηγούνται σε διάλυση, καθώς επανέρχονται στο προσκήνιο οι αποκαλύψεις για τις επαφές της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, εντείνοντας την πίεση γύρω από το όνομά της.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γεώτρηση-ρεκόρ στην Ανταρκτική αποκαλύπτει 23 εκατομμύρια χρόνια κλιματικής ιστορίας
Χρονοκάψουλα στον πάγο 20.02.26

Γεώτρηση-ρεκόρ στην Ανταρκτική αποκαλύπτει 23 εκατομμύρια χρόνια κλιματικής ιστορίας

Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι το κάλυμμα πάγου στη Δυτική Ανταρκτική είχε υποχωρήσει στο μακρινό παρελθόν, κάτι που μπορεί να συμβεί και στο μέλλον με καταστροφικές συνέπειες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει πρόοδος στο εδαφικό ζήτημα στις συνομιλίες – 10.000 Βορειοκορεάτες βρίσκονται στο μέτωπο
Νέα τοποθέτηση 20.02.26

Ζελένσκι: Δεν υπάρχει πρόοδος στο εδαφικό ζήτημα στις συνομιλίες - 10.000 Βορειοκορεάτες βρίσκονται στο μέτωπο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για το πώς έχουν εξελιχθεί οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, με τον πόλεμο να συμπληρώνει τέσσερα χρόνια στις 24 Φεβρουαρίου

Σύνταξη
Κάρλο Μαρία Βιγκάνο: Ο αφορισμένος Αρχιεπίσκοπος είναι ο σύμβουλος του Μελ Γκίμπσον στο sequel της ταινίας Τα Πάθη του Χριστού
«Υπηρέτης του Σατανά» 20.02.26

Κάρλο Μαρία Βιγκάνο: Ο αφορισμένος Αρχιεπίσκοπος είναι ο σύμβουλος του Μελ Γκίμπσον στο sequel της ταινίας Τα Πάθη του Χριστού

Από τον περασμένο Οκτώβριο ο Μελ Γκίμπσον βρίσκεται στην Ιταλία για τα γυρίσματα του φιλμ Η Ανάσταση του Χριστού - και έχει στο πλευρό του τον αφορισμένο Αρχιεπίσκοπο Κάρλο Μαρία Βιγκάνο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Έλεγχοι για τα όρια ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές – Τι πρόστιμο θα πληρώσετε αν οδηγείτε με πάνω από 30 χλμ/ώρα
Αυτοκίνητο 20.02.26

Έλεγχοι για τα όρια ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές – Τι πρόστιμο θα πληρώσετε αν οδηγείτε με πάνω από 30 χλμ/ώρα

Ιδιαίτερα αυστηρός είναι ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας για τα όρια ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές, καθώς υπήρξε μείωση του ορίου από τα 50 χλμ/ώρα στα 30 χλμ/ώρα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Εκδικητικός και χυδαίος Γεωργιάδης απειλεί γιατρούς (βίντεο)
Πολιτική Γραμματεία 20.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Εκδικητικός και χυδαίος Γεωργιάδης απειλεί γιατρούς (βίντεο)

«Ο Γεωργιάδης λειτουργεί ως κανονικός ακροδεξιός προβοκάτορας που επενδύει στην ένταση - Να τον μαζέψει επιτέλους ο Μητσοτάκης», λέει ο γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καλπάκης

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο στρατός «σε επιφυλακή» λόγω Ιράν – Δεν έχουν αλλάξει οι οδηγίες προς τους πολίτες
Δείτε βίντεο 20.02.26

Ο στρατός του Ισραήλ «σε επιφυλακή» λόγω Ιράν - Δεν έχουν αλλάξει οι οδηγίες προς τους πολίτες

Ο Ντόλαλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε περιορισμένο πλήγμα κατά του Ιράν - Προετοιμάζονται οι IDF του Ισραήλ για κάθε ενδεχόμενο

Σύνταξη
Μεντιλιμπάρ: «Πρέπει να βρούμε περισσότερους τρόπους για να σκοράρουμε»
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Μεντιλιμπάρ: «Πρέπει να βρούμε περισσότερους τρόπους για να σκοράρουμε»

Μετά τη Λεβερκούζεν στο Champions League, o Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό και παράλληλα αναφέρθηκε στο πρόβλημα δυστοκίας του Ολυμπιακού στα τελευταία παιχνίδια.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο