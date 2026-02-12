Politico: Ο Μερτς λέει στους Γερμανούς να είναι εργατικοί σαν τους Έλληνες και όχι τεμπέληδες

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις καλώντας τους Γερμανούς να εργάζονται περισσότερο για να διασφαλίσουν την ευημερία τους.

Σύμφωνα με το Politico, το βασικό του επιχείρημα είναι ότι η Γερμανία έχει χάσει την ανταγωνιστικότητά της και ότι η τάση προς τη «μειωμένη εργασία» είναι επικίνδυνη για την εθνική οικονομία. Υποστήριξε ότι η χώρα δεν μπορεί να διατηρήσει το υψηλό βιοτικό της επίπεδο αν συνεχιστεί η μείωση των ωρών εργασίας.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα της τότε συγκυβέρνησης

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και πολυσυζητημένα σημεία της παρέμβασης του Μερτς είναι η αναφορά του στους Έλληνες και τους λαούς του Νότου. Στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης της Ευρωζώνης, η γερμανική ρητορική (συχνά από το κόμμα του Μερτς) κατηγορούσε τους Έλληνες για «τεμπελιά» και χαμηλή παραγωγικότητα.

Αλλά τώρα ο Μερτς χρησιμοποίησε ένα εντελώς διαφορετικό επιχείρημα: Επισήμανε ότι οι Έλληνες πλέον εργάζονται περισσότερες ώρες ετησίως κατά μέσο όρο από τους Γερμανούς.

Για να αφυπνίσει το το γερμανικό ακροατήριο, ο ηγέτης των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) χρησιμοποίησε την Ελλάδα ως παράδειγμα χώρας που κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να ανακάμψει, ενώ η Γερμανία μοιάζει να επαναπαύεται στις δάφνες του παρελθόντος. Ο Μερτς τόνισε ότι οι χώρες που άλλοτε η Γερμανία επέπληττε, τώρα την ξεπερνούν σε εργασιακό ζήλο.

Ο Μερτς άσκησε δριμεία κριτική στο κοινωνικό επίδομα (Bürgergeld), υποστηρίζοντας ότι το τρέχον σύστημα παροχών αποθαρρύνει τους ανθρώπους από το να αναζητήσουν εργασία πλήρους απασχόλησης.

Κατά την άποψή του, η διαφορά μεταξύ του επιδόματος και του μισθού μιας εργασίας χαμηλής ειδίκευσης είναι πολύ μικρή, γεγονός που δημιουργεί αντικίνητρα για συμμετοχή στην αγορά εργασίας.

Πολιτικές αντιδράσεις

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα της τότε συγκυβέρνησης (SPD, Πράσινοι) και τα συνδικάτα. Οι επικριτές του τον κατηγόρησαν για:

Αποκοπή από την πραγματικότητα: Τόνισαν ότι πολλοί Γερμανοί εργάζονται ήδη σε συνθήκες υψηλής πίεσης και ότι η έλλειψη προσωπικού οφείλεται σε δημογραφικά προβλήματα και όχι σε τεμπελιά.

Κοινωνική αναλγησία: Θεωρήθηκε ότι η επίθεση στο επίδομα διαβίωσης στοχεύει τους πιο ευάλωτους.

Οπισθοδρομική νοοτροπία: Οι αντίπαλοί του υποστήριξαν ότι το μέλλον της οικονομίας βρίσκεται στην καινοτομία και την ψηφιοποίηση, όχι στην απλή αύξηση των ωρών χειρωνακτικής ή τυπικής εργασίας.

Η παρέμβαση του Μερτς αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την επαναφορά της Γερμανίας σε μια πιο συντηρητική οικονομική πορεία.

Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα των Ελλήνων, θέλησε να σοκάρει τους Γερμανούς ψηφοφόρους, αναστρέφοντας τα παλιά στερεότυπα για να δείξει ότι η Γερμανία κινδυνεύει να γίνει ο «ασθενής της Ευρώπης», ενώ οι χώρες του Νότου ανακάμπτουν μέσω σκληρής δουλειάς.

Το μήνυμά του είναι σαφές: χωρίς αύξηση της παραγωγικότητας και των ωρών εργασίας, το «γερμανικό όνειρο» της ευημερίας πλησιάζει στο τέλος του.