Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ: Ο Μερτς πιέζει για επικύρωση, το Ευρωκοινοβούλιο ζητά δικλίδες ασφαλείας έναντι του Τραμπ

Η Γερμανία πιέζει να επικυρωθεί το ταχύτερο η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ, την οποία έβαλε στον πάγο το Ευρωκοινοβούλιο, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς στις χώρες που έστειλαν στρατό στη Γροιλανδία. Ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε πως εκτιμά ότι «έχουν τεθεί τα θεμέλια προκειμένου να τεθεί σε ισχύ» η συμφωνία.

Μετά την υπαναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από την απειλή για τους επιπλέον δασμούς, και άλλα πολιτικά πρόσωπα έχουν ζητήσει να επικυρωθεί η εμπορική συμφωνία. Μεταξύ αυτών και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ωστόσο το Ευρωκοινοβούλιο, που «πάγωσε» τη συζήτηση για την επικύρωση της συμφωνίας, δήλωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί ξανά μέσα στον Φεβρουάριο.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό της Ρουμανίας Ίλιε Μπολογιάν, ο Φρίντριχ Μερτς είπε: «Απαιτείται τώρα μια τελική απόφαση». Διευκρίνισε ωστόσο ότι «δεν θα πρέπει ωστόσο να επιτρέψουμε να αμφισβητηθεί ξανά από την αμερικανική πλευρά ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν το περασμένο καλοκαίρι θα τηρηθούν και δεν θα αμφισβητούνται με καθημερινές ανακοινώσεις. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε επιδείνωση της συμφωνίας».

Ο Γερμανός καγκελάριος επισήμανε ότι περαιτέρω διαμάχες σχετικά με τους δασμούς θα ζημίωναν και τις επενδύσεις στις ΗΠΑ. Η Γερμανία, από την πλευρά της είδε μέσα στο 2025 μείωση 10% στις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ.

Γιατί ανησυχεί το Ευρωκοινοβούλιο

Οι τρεις μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες ζητούν νέες δικλίδες ασφαλείας, δεδομένης της απρόβλεπτης συμπεριφοράς του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico, που έχει μιλήσει με ευρωβουλευτές και άλλους αξιωματούχους, Σοσιαλιστές και Φιλελεύθεροι ζητούν να συμπεριληφθεί μια ρήτρα στην εξουσιοδοτική νομοθεσία που βρίσκεται τώρα ενώπιον του Σώματος. Έτσι, αν ο Ντόναλντ Τραμπ επαναλάβει τις απειλές κατά της Γροιλανδίας, η εμπορική συμφωνία θα ακυρωθεί.

Το κείμενο της συμφωνίας εμπεριέχει ρήτρες αναστολής της. Αυτό όμως που θέλουν να συμπεριλάβουν οι ευρωβουλευτές είναι να ενισχυθούν, συμπεριλαμβάνοντας τις απειλές κατά της εδαφικής κυριαρχίας. Επίσης, αναφέρει το Politico, η ρήτρα θα πρέπει να ξεκαθαρίζει ότι νέες απειλές για δασμούς θα προκαλέσουν αυτόματη αναστολή της συμφωνίας.

Αν εκπληρωθεί αυτή η απαίτηση του Ευρωκοινοβουλίου, η ψηφοφορία επί της θέσης του Σώματος θα μπορούσε να γίνει στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου στις 23-24 Φεβρουαρίου. Για να εφαρμόσει η ΕΕ το δικό της μέρος της συμφωνίας, το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, που εκπροσωπούν τα 27 μέλη του μπλοκ, θα πρέπει να καταλήξουν σε τελικό συμβιβασμό.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, Μπερντ Λάνγκε, τα εκκρεμή θέματα θα συζητηθούν στη συνεδρίαση της ερχόμενης Τετάρτης. Και τόνισε ότι το ζήτημα των διασφαλίσεων έναντι του Τραμπ «είναι σημαντικό και θα λυθεί με τον κατάλληλο τρόπο».

Θέλουν λεπτομέρειες της συμφωνίας Τραμπ-Ρούτε

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πιέζει για την υπογραφή της συμφωνίας μετά από εκκλήσεις από χώρες της ΕΕ, αλλά οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες και το φιλελεύθερο Renew ζητούν λεπτομέρειες για τη συμφωνία-πλαίσιο που συμφώνησε ο Τραμπ με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες θέλουν η Κομισιόν Επιτροπή να ξεκινήσει έρευνα για το εάν οι ΗΠΑ εξαναγκάσουν την Ευρώπη να παραιτηθεί από τη Γροιλανδία. Κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εφαρμογή του «εμπορικού μπαζούκα».

Οι ευρωβουλευτές συζητούν επίσης την προσθήκη μιας ρήτρας λήξης της συμφωνίας. Αυτή θα απαιτεί από την Κομισιόν να επανεξετάσει τη συμφωνία μετά από μια καθορισμένη περίοδο, καθώς και να εξαιρέσει τις διατάξεις της για τον χάλυβα από την επικύρωση έως ότου ο Τραμπ αποσύρει τους δασμούς 50% σε ευρωπαϊκά προϊόντα που περιέχουν χάλυβα. Οι ευρωβουλευτές λένε ότι αυτό παραβιάζει τον συνολικό συντελεστή 15% που συμφωνήθηκε το περασμένο καλοκαίρι.