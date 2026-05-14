Καταδικάστηκαν οι γονείς των έξι παιδιών που ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες στο Περιστέρι, ο καθένας σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα. Και οι δύο κρίθηκαν ένοχοι για έκθεση σε βαθμό πλημμελήματος.

Οι γονείς ζούσαν μαζί με τα παιδιά τους σε σπίτι τρώγλη, το οποίο δεν διέθετε ούτε ρεύμα ούτε νερό. Μάλιστα, αντί για κουρτίνες στο παράθυρο του δωματίου είχαν τοποθετήσει μαύρες σακούλες απορριμμάτων.

Το βράδυ της Τρίτης (12/5) ομάδα ΔΙΑΣ πραγματοποίησε επιχείρηση στο συγκεκριμένο δώμα στο Περιστέρι, όπου εντόπισε τα έξι παιδιά να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες υγιεινής. Δύο αγόρια και τέσσερα κορίτσια διέμεναν μέσα σε ακαθαρσίες και, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν να κάνουν μπάνιο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι τα παιδιά έκαναν κατά καιρούς μπάνιο σε σπίτια γειτόνων, ενώ όπως λένε, ακόμη και οι γονείς κυκλοφορούσαν συχνά σε κακή κατάσταση υγιεινής.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση στο Περιστέρι

Η υπόθεση παραμέλησης αποκαλύφθηκε ύστερα από ανώνυμη καταγγελία. Οι δύο γονείς, ηλικίας 37 και 33 ετών, συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί δεν είχε υπάρξει νωρίτερα παρέμβαση, καθώς η κατάσταση της οικογένειας φαίνεται πως ήταν ήδη γνωστή στις αρχές και στη γειτονιά.

Το 2021 είχε διαταχθεί από εισαγγελέα η προσωρινή αφαίρεση της επιμέλειας των παιδιών από τους γονείς τους. Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα τα παιδιά επέστρεψαν στην οικογένεια, έπειτα από παρακολούθηση της υπόθεσης από ψυχολόγο.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προηγηθεί ακόμη δύο καταγγελίες από το Χαμόγελο του Παιδιού, ενώ τα ανήλικα φέρεται εδώ και καιρό να μην παρακολουθούσαν ούτε το σχολείο.

Οι αρχές έκριναν αναγκαία την απομάκρυνση των παιδιών από το σπίτι και τη μεταφορά τους προληπτικά στο νοσοκομείο Παίδων, όπου εξετάζονται από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, σχολιάζοντας την υπόθεση, έκανε λόγο για εμφανώς υποσιτισμένα παιδιά με ενδείξεις παραμέλησης, όχι όμως κακοποίησης.

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι τα παιδιά θα πρέπει να φιλοξενηθούν σε κατάλληλη δομή φροντίδας, με την τελική απόφαση να ανήκει στον εισαγγελέα, έπειτα από σχετική εισήγηση των κοινωνικών λειτουργών.

Τι ισχυρίζεται η γιαγιά των παιδιών

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 η γιαγιά των παιδιών υποστήριξε πως η οικογένεια βρισκόταν στο συγκεκριμένο σπίτι μόνο για λίγες ημέρες, ενώ υποστήριξε πως θα ζητήσει την επιμέλεια των ανήλικων εγγονιών της.

«Το παιδί μου έκανε το ένα παιδί πίσω από το άλλο και τα έχει σαν τα μάτια της και πεθαίνει γι΄αυτά. Τους έκαναν μια καταγγελία πριν από χρόνια η οποία δεν ίσχυε. Τους πήγανε, τους πήραν τα παιδιά τους μέσα από την αγκαλιά τους για 25 ημέρες. Πεθάναμε από τον καημό μας, αρρωστήσα από τη στεναχώρια μου και τελικά τα έδωσαν πίσω. Τα παιδιά ούτε κακοποιούνται, ούτε τίποτα», είπε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Είχε βρει σπίτι, είχε κάνει προσύμφωνο, ήταν να μπούνε μέσα σε δύο ημέρες, να πάει να κάνει το ρεύμα και το νερό στο όνομα του παιδιού μου για να μπούνε μέσα και να πάρουνε τα πράγματά τους που τα έχουν κλεισμένα σε κοντέινερ. Αυτό το σπίτι που έμεναν τώρα με τον γαμπρό μου πήγαν για λίγες ημέρες μέχρι να φύγει μια οικογένεια. Δεν είχε την οικονομική ευχέρεια τα παιδιά μου για να πάνε να μείνουν σε ξενοδοχείο και έμειναν στο σπίτι του πατέρα του που είχε ένα σπιτάκι πάνω στην ταράτσα. Τρώγανε κάτι σάντουιτς τα παιδιά και τέτοια και τα έπιασε η κοιλιά τους».

Στο ερώτημα γιατί τα παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο απάντησε: «Δεν πήγαιναν στο σχολείο τα παιδιά, γιατί αφού μέσα στα πράγματά τους που ήταν κλεισμένα, ήταν και τα βιβλία τους και τα τετράδιά τους. Ξαφνικά πήγαν και τους χτύπησαν την πόρτα, γιατί λέει έγινε καταγγελία […] ούτε τα βράνανε, ούτε τίποτα. Τα βρήκανε σε μια άσχημη στιγμή, όπως και τότε που είχε γίνει με το παιδί μου πάλι σε άσχημη στιγμή. Εμείς είμαστε μεγάλη οικογένεια. Δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας να μας τα πάρουν. Εγώ ζήτησα επιμέλεια των παιδιών».