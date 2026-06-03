Ίλιον: Καρέ καρέ ο άγριος ξυλοδαρμός οδηγού λεωφορείου από μοτοσικλετιστή – Βίντεο ντοκουμέντο

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Καθημερινό φαινόμενο είναι τα νεύρα, οι τσακωμοί ακόμη και οι ξυλοδαρμοί οδηγών στον δρόμο, πολλές φορές μάλιστα ακόμη και για ασήμαντη αφορμή.

Στο Ίλιον, έπειτα από ένα τροχαίο με υλικές ζημιές, οδηγός μηχανής έσπασε στο ξύλο τον οδηγό ενός λεωφορείου. Βίντεο ντοκουμέντο του MEGA, αποτυπώνει τα όσα συνέβησαν.

Βίαιη… παρεξήγηση

Ένα τροχαίο ατύχημα στο Ίλιον, με υλικές ζημιές, πήρε απρόσμενη και βίαιη τροπή. Οδηγός μοτοσικλέτας ξυλοκόπησε άγρια οδηγό λεωφορείου.

Στο αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε το MEGA. φαίνεται καρέ καρέ ο ξυλοδαρμός. Ο οδηγός της μηχανής αρχίζει και χτυπά με μανία τον οδηγό του λεωφορείου στο κεφάλι.

Το θύμα ξυλοδαρμού περιγράφει: «Κατέβηκα στη στάση να αποβιβάσω τον κόσμο και έρχεται ένας άνθρωπος και μου λέει “φύγε, δες τι μου έκανες”. Λέω “φίλε δεν σου έκανα τίποτα, είχα 30 άτομα μέσα”. Του λέω “μπορείς να ρωτήσεις όποιον θες” και μου λέει “μου έριξες το μηχανάκι”. Του λέω “εγώ δεν σου έριξα τίποτα”. Κατέβηκα κάτω να μου υποδείξει το σημείο και άρχισε να μου ρίχνει μπουνιές».

Μέσα σε λίγα λεπτά, φτάνει το περιπολικό της αστυνομίας καθώς και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο οδηγεί τον τραυματία στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας συλλαμβάνεται.

Πληθαίνουν τα περιστατικά βίας στους δρόμους

Είναι ένα από τα δεκάδες περιστατικά βίας μεταξύ οδηγών που καταγράφονται καθημερινά στους δρόμους της Αθήνας.

Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί:

Παγκράτι: 23χρονη έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού για θέση στάθμευσης

Γαλάτσι: οδηγοί ήρθαν στα χέρια, ο ένας συνελήφθη ο άλλος στο νοσοκομείο

Κέντρο Αθήνας: 58χρονος επιτέθηκε σε 38χρονο με γαλλικό κλειδί

Νέο περιστατικό στον ίδιο δρόμο του Ιλίου

Οδηγός φορτηγού περνά στο απέναντι ρεύμα από την διασταύρωση κρατώντας το κινητό τηλέφωνο στο αυτί. Αυτοκίνητο κόβει τον δρόμο για να μπει σε πάρκινγκ καταστήματος.

Οδηγός μηχανής προσπερνά φανερά εκνευρισμένος αυτοκίνητο το οποίο κόβει στην μέση το ρεύμα κυκλοφορίας.

Και όλα αυτά καταγράφονται από την κάμερα του Mega μέσα σε μόλις μισή ώρα, στο ίδιο σημείο καθιστώντας την οδό Ιδομενέως στο Ίλιον την πιο επικίνδυνο οδό στην περιοχή, όπως λένε οι κάτοικοι.