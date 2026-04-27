Παγκράτι: Οδηγός μηχανής επιτέθηκε και έσπασε το πόδι 23χρονης γιατί δεν μπορούσε να περιμένει να παρκάρει

Ενα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στο Παγκράτι όταν 23χρονη γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από επίθεση που δέχθηκε ενώ επιχειρούσε να παρκάρει.

Το περιστατικό συνέβη επί της οδού Αριστοξένου και σύμφωνα με την καταγγελία που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η γυναίκα επιχειρούσε να παρκάρει το αυτοκίνητό της.

Ο οδηγός διερχόμενης μηχανής φέρεται πως αντέδρασε με εκνευρισμό καθώς δεν μπορούσε να περιμένει τη γυναίκα να παρκάρει.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια καταγγελία ο άνδρας, ηλικίας 50 χρονών, κατέβηκε από τη μηχανή και χτύπησε τη γυναίκα στο πρόσωπο σπρώχνοντας την με δύναμη στο έδαφος.

Στη συνέχεια εισήλθε σε πολυκατοικία της περιοχής.

Η 23χρονη μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα του έξω σφυρού, ενώ κατήγγειλε και το συμβάν στις Αρχές.

Κάτοικος της περιοχής μιλώντας στον ΑΝΤ1 περιέγραψε: «Ακούσαμε φωνές. Σαν να έπεφτε ξύλο […] Έκλαιγε με λυγμούς, ήταν σε άσχημη κατάσταση. Στα καλά καθούμενα να σε πλακώνουν στο ξύλο. Εναν άνθρωπο που δεν τον ξέρεις καν. Η αστυνομία ήταν όλο το βράδυ εδώ και περίμεναν και το επόμενο πρωί».