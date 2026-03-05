Με ένα κλικ θα μπορούν πλέον οι πολίτες να καταγγέλλουν τα κακώς κείμενα της πόλης τους, όπως το παράνομο παρκάρισμα οχημάτων μπροστά σε ράμπες ΑμεΑ και άλλα σημεία όπου τα αφήνουν οι οδηγοί για το σύνηθες «ένα λεπτάκι», προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία οδηγών και πεζών.

Η δωρεάν εφαρμογή Novoville μετατρέπεται στα χέρια των πολιτών σε κυρίαρχο εργαλείο ώστε να αντιμετωπιστεί ό,τι δυσχεραίνει την καθημερινότητα των δημοτών. Έτσι, εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι της Αθήνας και άλλων δήμων της χώρας μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση της εικόνας της πόλης της, χωρίς να απαιτείται να μεταβούν σε κάποια υπηρεσία.

Όπως γράφει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «η Αθήνα σε ακούει. Μέσα από το Novoville App και το 1595 τα αιτήματά σας φτάνουν σε εμάς. Καταγράφονται, προχωρούν, υλοποιούνται. Για μια πόλη που δεν προσπερνά, αλλά ανταποκρίνεται. Κάθε μέρα».

Για παράνομο παρκάρισμα οι περισσότερες αναφορές

Στο επίκεντρο των αιτημάτων παρέμβασης των δήμων βρίσκεται το παράνομο παρκάρισμα, μια παθογένεια που επί σειρά ετών δημιουργεί σωρεία προβλημάτων στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης.

Η διαδικασία μέσω της εφαρμογής είναι πολύ εύκολη και ολοκληρώνεται σε μερικά μόλις λεπτά, ενώ ταυτόχρονα η εφαρμογή προσφέρει και ενημέρωση για την πορεία της επίλυσης του ζητήματος.

Για να αποστείλετε αίτημα στον δήμο σας για τη διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία της πόλης σας, χρειάζεται να κατεβάσετε την εφαρμογή Novoville, μέσω App Store ή Google Play, ανάλογα με συσκευή σας.

Μόλις ανοίξει η εφαρμογή, βάλετε το email σας και το επιβεβαιώσετε, επιλέγετε δήμο και τοποθεσία και μπορείτε να προχωρήσετε σε «Νέα Αναφορά», για παράδειγμα «Παράνομη Στάθμευση».

Στη συνέχεια έχετε τη δυνατότητα να περιγράψετε το συμβάν και να προσθέσετε φωτογραφία, η οποία θα βοηθήσει τον δήμο να εντοπίσει ευκολότερα την τοποθεσία της αναφοράς.

Το αίτημα παραλαμβάνεται από τη Δημοτική Αστυνομία, ενώ ο δημότης λαμβάνει ενημερώσεις για την πορεία επίλυσης του μέχρι την οριστική του διευθέτηση.

Όσοι εγγραφούν στη Novoville μπορούν να βλέπουν σε ζωντανό χρόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πόσα αιτήματα έχουν επιλυθεί, πόσα βρίσκονται σε εκκρεμότητα και πόσα σε εξέλιξη.

Να σημειωθεί ότι στον Δήμο Αθηναίων λειτουργεί και η 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του δημότη στο 1595 (επίσης διαθέσιμη στο 2105287800), η οποία επιτρέπει στους κατοίκους να αναφέρουν αντίστοιχα προβλήματα τηλεφωνικώς.