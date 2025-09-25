Τέλος το «παρκάρω όπου θέλω» με τον νέο ΚΟΚ – Αυστηρά πρόστιμα έως 2.000 ευρώ για παράνομη στάθμευση

Αυστηρότερες ποινές για τους οδηγούς που σταθμεύουν παράνομα, με στόχο την προστασία των πεζών και ειδικά των ατόμων με αναπηρία, προβλέπει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 13 Σεπτεμβρίου 2025.

Σκοπός να περιοριστεί σημαντικά η παράνομη στάθμευση, η οποία έχει εξελιχθεί σε μάστιγα, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, με αυτοκίνητα να καταλαμβάνουν πεζοδρόμια, πλατείες, ποδηλατοδρόμους και ράμπες ΑμεΑ, στερώντας από τους πολίτες την ασφαλή και αξιοπρεπή μετακίνηση.

Τι προβλέπεται

Σύμφωνα με το «Άρθρο 38 – Στάση και στάθμευση» του νέου ΚΟΚ:

Απαγορεύεται η στάθμευση σε πεζοδρόμια, πλατείες και πεζοδρόμους, εκτός αν υπάρχει σαφής σήμανση.

Η στάση ή στάθμευση οχήματος απαγορεύεται:

α) επί διάβασης πεζών ή ποδηλατιστών και σε απόσταση μικρότερη από πέντε (5) μέτρα εκατέρωθεν αυτής,

β) σε απόσταση μικρότερη από δώδεκα (12) μέτρα εκατέρωθεν στάσεων αστικών, υπεραστικών, ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, και τροχιοδρομικών οχημάτων.

γ) σε εισόδους και εξόδους κόμβων και σε απόσταση μικρότερη από δέκα (10) μέτρα από τη νοητή προέκταση της πλησιέστερης οριογραμμής του κάθετου οδοστρώματος,

δ) σε σιδηροδρομικές ή τροχιοδρομικές γραμμές ή πολύ πλησίον αυτών, ώστε να παρεμποδίζεται η κίνηση των σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών οχημάτων ή να προκύπτει χρήση επί των σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών λειτουργουσών γραμμών κατά την πορεία αυτών,

ε) σε πεζοδρόμια, πλατείες, ειδικά ερείσματα που προορίζονται, για πεζούς καθώς και ποδηλατοδρόμους, εκτός αν επιτρέπεται σε αυτούς η στάθμευση με ειδική σήμανση,

στ) πάνω και κάτω από τις γέφυρες, εκτός αν υπάρχουν χώροι για στάθμευση ειδικά προορισμένοι,

ζ) πλησίον και πάνω σε κυρτές καμπύλες αλλαγής των κατά μήκος κλίσεων των οδών (ράχεων) και σε στροφές ανεπαρκούς ορατότητας για προσπέραση,

η) σε οδοστρώματα που είναι χωρισμένα σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας και αν το εναπομένον πλάτος της λωρίδας μεταξύ οχήματος και απαγορευτικής γραμμής υπέρβασης είναι μικρότερο από τρία (3) μέτρα,

θ) σε απόσταση μικρότερη από είκοσι (20) μέτρα από φωτεινούς σηματοδότες και δώδεκα (12) μέτρα από πινακίδες υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP) (Ρ-2) ή υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας (Ρ-1), καθώς και σε θέση, στην οποία το όχημα κρύβει από τους χρήστες της οδού τη θέα των πινακίδων σήμανσης

και σηματοδοτών.

ι) σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή ρυμοτομικών γραμμών ή των νοητών προεκτάσεων αυτών,

ια) πάνω στις νησίδες ασφαλείας καθώς και στις διαχωριστικές νησίδες,

ιβ) στους αυτοκινητοδρόμους και τις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, εκτός των χώρων στάθμευσης, που καθορίζονται με σήμανση,

ιγ) σε λωρίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης,

ιδ) σε σήραγγες που υποδεικνύονται από ειδικές πινακίδες, εκτός από τους χώρους που υποδεικνύονται ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό,

ιε) επί σημασμένης βοηθητικής οδού, η οποία προορίζεται για οχήματα που μετακινούνται βραδέως,

ιστ) σε θέση όπου βρίσκεται κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) διάβασης ατόμων με αναπηρία ή οδηγός τυφλών και σε απόσταση μικρότερη από πενήντα εκατοστά (0,50 μ.) εκατέρωθεν αυτών,

ιζ) σε ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία,

ιη) σε χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με αναπηρία.

ιθ) σε θέση/σημείο επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, εξαιρουμένων των ηλεκτροκίνητων οχημάτων κατά τη διάρκεια της φόρτισής τους.

κ) σε σημεία που έχει ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση διέλευσης οχημάτων που εξυπηρετούν δημόσια συγκοινωνία ή αστικών, υπεραστικών και ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, εφόσον τα σημεία αυτά επισημαίνονται ευκρινώς.

Πιο υψηλά πρόστιμα

Σε περίπτωση παραβάσεων, τα πρόστιμα είναι υψηλά, ενώ μπορούν να αυξηθούν σημαντικά σε περίπτωση υποτροπής, να κάνει ένας οδηγός την ίδια παράβαση μέσα στα επόμενα 5 χρόνια από τη βεβαίωση της πρώτης.

Αναλυτικά τα πρόστιμα:

• 150€ και αφαίρεση διπλώματος για 20 ημέρες για στάθμευση σε πεζοδρόμια, πλατείες ή ποδηλατοδρόμους.

• 30€ για στάθμευση σε είσοδο/έξοδο πεζοδρόμου.

• 150€, αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων για 60 ημέρες και άμεση απομάκρυνση οχήματος, όταν παρκάρει κάποιος σε ράμπες ΑμεΑ, οδηγούς τυφλών ή θέσεις στάθμευσης για άτομα με αναπηρία.

Τα παραπάνω διοικητικά πρόστιμα ορίζονται στο ήμισυ, όταν οι παραβάσεις αφορούν σε μοτοποδήλατα ή μοτοσικλέτες.

Σε περίπτωση υποτροπής:

• 1.000€ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 180 ημέρες στη δεύτερη παράβαση μέσα σε 5 χρόνια.

• 2.000€ και αφαίρεση άδειας για 1 χρόνο στην τρίτη παράβαση.

Το όριο των τριών ωρών

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αν η παράνομη στάθμευση συνεχίζεται και πέραν των 3 ωρών από τη βεβαίωση της παράβασης, βεβαιώνεται νέα παράβαση από το ίδιο ή άλλο όργανο και μετά την πάροδο του δεύτερου τρίωρου γίνεται μεταφορά του οχήματος, τροχόσπιτου, σκάφους ή των άλλων ογκωδών αντικειμένων, σύμφωνα με την παρ. 9, εκτός αν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία ή η στάθμευση οχημάτων ατόμων με αναπηρία ή κυκλοφορία σιδηροδρομικού ή τροχιοδρομικού οχήματος, οπότε η μεταφορά γίνεται αμέσως.