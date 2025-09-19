Με ένα κλικ στο κινητό, δεν θα ξεχάσεις ποτέ που πάρκαρες

Σε σύμμαχο των οδηγών έχει εξελιχθεί η υπηρεσία Google Maps, καθώς προσφέρει όχι μόνο πλοήγηση σε άγνωστα μέρη και αποφυγή μποτιλιαρίσματος, αλλά και επιλογή της πιο οικονομικής διαδρομής σε καύσιμα.

Όπως σημειώνουν οι ειδικοί, πρόκειται για μόλις μερικές από τις δεκάδες λειτουργίες που κρύβει η δημοφιλής εφαρμογή και οι οποίες συχνά παραμένουν άγνωστες στους περισσότερους χρήστες.

«Πού πάρκαρα;»

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δυνατότητα αποθήκευσης της θέσης στάθμευσης. Σε μια καθημερινότητα γεμάτη άγχος και υποχρεώσεις, δεν είναι σπάνιο να ξεχνάμε πού αφήσαμε το αυτοκίνητό μας. Έτσι η υπηρεσία Google Maps προσφέρει τη λύση με λίγα μόνο βήματα στην οθόνη του κινητού.

Αρκεί να ανοίξουμε την εφαρμογή και να πατήσουμε στην μπλε κουκίδα που υποδεικνύει την τρέχουσα τοποθεσία μας – με την προϋπόθεση ότι η λειτουργία εντοπισμού θέσης είναι ενεργοποιημένη. Στο μενού που εμφανίζεται, επιλέγουμε «Αποθήκευση τοποθεσίας στάθμευσης». Από εκείνη τη στιγμή, η εφαρμογή διατηρεί καταγεγραμμένο το σημείο όπου παρκάραμε, ώστε να το εντοπίσουμε εύκολα αργότερα, χωρίς περιττό άγχος.

«Που θα παρκάρω;»

Επιπλέον, οι Χάρτες της Google προσφέρουν και τη δυνατότητα αναζήτησης χώρων στάθμευσης, είτε κοντά στο σημείο που βρισκόμαστε είτε στον προορισμό μας.

Η διαδικασία είναι εξίσου απλή: επιλέγουμε «Περισσότερα» στη μπάρα κάτω από την «Αναζήτηση» και στη συνέχεια «Χώροι στάθμευσης», ώστε να εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές.

Με τέτοιες μικρές αλλά χρήσιμες λειτουργίες, τα Google Maps αποδεικνύονται όχι απλώς εργαλείο πλοήγησης, αλλά ένας πραγματικός «συνοδηγός» που διευκολύνει την καθημερινότητα εκατομμυρίων οδηγών.