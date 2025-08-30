sports
29.08.2025 | 20:58
Τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Γλυφάδα
30.08.2025 | 21:02
Λάρισα: Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε 57χρονος
ΚΟΚ: Ποιο είναι το πρόστιμο για όσους φυλάνε θέση πάρκινγκ στο δρόμο
ΚΟΚ: Ποιο είναι το πρόστιμο για όσους φυλάνε θέση πάρκινγκ στο δρόμο

Ένα συνηθισμένο φαινόμενο που σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ.

Το παρκάρισμα τους καλοκαιρινούς μήνες στις μεγάλες πόλεις ήταν εύκολο, αλλά πλέον με την επιστροφή σχεδόν του συνόλου του πληθυσμού, η εύρεση θέσης πάρκινγκ αποτελεί «πονοκέφαλο» για τους περισσότερους οδηγούς.

Ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα οι διαθέσιμες θέσεις είναι ελάχιστες, με αποτέλεσμα το παρκάρισμα να καταλήγει σε έναν αγώνα αντοχής και… ταχύτητας.

Πολλοί είναι εκείνοι που επιλέγουν να αφήσουν το όχημα τους σε σημείο απαγορευμένης στάθμευσης ή να καταλάβουν ράμπες διάβασης ατόμων με αναπηρία προκειμένου να παρκάρουν το αυτοκίνητο τους.

Η τοποθέτηση αντικειμένων για διατήρηση θέσης στάθμευσης τιμωρείται με πρόστιμο 400 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 1 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άλλοι πάλι θεωρούν έξυπνη λύση να τοποθετήσουν αντικείμενα, όπως γλάστρες, τσιμεντόλιθους, ξύλα, κώνους, κάδους κτλ, καταλαμβάνοντας μέρος του δρόμου, έτσι ώστε να μην χάσουν τη θέση στάθμευσης, που λανθασμένα θεωρούν ότι τους ανήκει.

Τι προβλέπεται

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας απαγορεύει οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια και επισύρει πρόστιμο στους παραβάτες.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 52 παράγραφο 1 του ΚΟΚ («Κατάληψη τμήματος οδού και πεζοδρομίου») αναφέρεται ότι «η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση οχημάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς».

Σύμφωνα με την παράγραφο 6, «οι παραβάσεις του παρόντος κατατάσσονται στην κατηγορία Ε3-Α». παραπάνω παράβαση τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ.

Εξαιρέσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάληψη του οδοστρώματος με προσωρινές εγκαταστάσεις ή εμπόδια επιτρέπεται σε εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις ή σε ζώνες μικρής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων περιοχών, εφόσον υπάρχει αρκετός χώρος, μετά από άδεια των Δημοτικών/Κοινοτικών ή Αστυνομικών Αρχών.

