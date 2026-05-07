Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται στην παραγωγή πινακίδων κυκλοφορίας για τα νέα αυτοκίνητα λόγω έλλειψης τσίγκου, με τους ιδιοκτήτες τους να μην μπορούν να τα παραλάβουν από τις αντιπροσωπείες.

Πολλοί, μάλιστα, έχουν αγοράσει το αυτοκίνητο με τραπεζικό δάνειο και έχουν ήδη αρχίσει να καταβάλουν τις δόσεις για αυτοκίνητο που ουσιαστικά δεν έχουν ακόμα στην κατοχή τους, ενώ η αντιπροσωπεία έχει εξοφληθεί.

Πολίτης από τη Λάρισα που μίλησε στο Mega, ανέφερε ότι περίμενε τρεις μήνες για πινακίδες κυκλοφορίας όσο πλήρωνε τις δόσεις, και τελικά δέχτηκε αθηναϊκές πινακίδες προκειμένου να το πάρει.

«Παρήγγειλα για ένα αυτοκίνητο εδώ και τρεις μήνες και μου λέει η αντιπροσωπεία ότι σε μία βδομάδα περίπου, δέκα μέρες, θα πάρω πινακίδες. Είχα και ένα αυτοκίνητο παλιό του γιου μου, το οποίο το παραδώσαμε στην αντιπροσωπεία ανταλλαγή» εξηγεί ο ίδιος.

Και προσθέτει: «Πέρασε ένας μήνας, ενάμιση μήνας, ήρθε το Πάσχα, αλλά ‘μετά το Πάσχα θα πάρετε πινακίδες’. Παίρνω και τηλέφωνο στο υπουργείο Συγκοινωνιών στην Αθήνα και μου λένε ότι μπλόκαρε ο διαγωνισμός λόγω του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Λέω ‘ρε παιδιά, αυτά δεν τα καταλαβαίνω, ευρωπαϊκό κράτος εν έτει 2026 να μην μπορούν να πάρουμε τσίγκους στα αυτοκίνητα;».

Με τα πολλά, πέρασε και ο Απρίλιος, ήρθε η Πρωτομαγιά. «Μετά την Πρωτομαγιά λέω στην αντιπροσωπεία ‘ακυρώνω την παραγγελία, δεν θέλω το αυτοκίνητο’. Το είχα εξοφλήσει και μάλιστα μέσω δανείου. Πήγαινα στην αντιπροσωπεία, το έβλεπα… Δυστυχώς, μου λέει η αντιπροσωπεία, δεν μπορούμε να το δώσουμε γιατί δεν υπάρχουν πινακίδες. Και τελικά η αντιπροσωπεία μου λέει ‘θέλετε να πάρετε πινακίδες Αθηνών;’ Λέω εμένα δε με ενοχλεί. Εγώ το αυτοκίνητο θέλω».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι υπηρεσίες ανά την Ελλάδα αντάλλασσαν πινακίδες για να διευκολυνθεί η κάτασταση, για παράδειγμα η Αχαΐα πήρε πινακίδες κυκλοφορίας τέλος Απριλίου από τη Χαλκίδα, η Αθήνα είχε πλεόνασμα και αυτός ήταν ο λόγος που πολλά νέα αυτοκίνητα πήραν αθηναϊκές. Οι μεγαλύτερες δυσλειτουργίες στην παραγωγή πινακίδων εντοπίστηκαν στη Λάρισα, όπου ταξινομήθηκαν μόλις δύο αυτοκίνητα τον Απρίλιο.

Επιπλέον, αναφέρθηκε έλλειψη πινακίδων για μοτοσικλέτες και ειδικές πινακίδες όπως οι ΔΟΚ (δοκιμαστικές).