Χανιά: Φωτιά σε αυτοκίνητο στον ΒΟΑΚ- Καλά στην υγεία τους οι τουρίστες που επέβαιναν

Παρανάλωμα του πυρός έγινε ένα αυτοκίνητο, στον ΒΟΑΚ στα Χανιά, λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Τρίτης (26/5).

Το όχημα που είχαν νοικιάσει δύο τουρίστες από την Ιταλία, βρισκόταν στο 26ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Χανίων- Ρεθύμνης, στο ρεύμα προς Χανιά όταν, κάτω από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έπιασε φωτιά.

Το ΙΧ κάηκε ολοσχερώς

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βρυσών με συνολικά 6 υπαλλήλους, οι οποίοι επιχείρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς, που είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Από τη φωτιά το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ευτυχώς οι επιβάτες του αυτοκινήτου είναι καλά στην υγεία τους.