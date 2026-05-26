Χανιά: Φωτιά σε αυτοκίνητο στον ΒΟΑΚ- Καλά στην υγεία τους οι τουρίστες που επέβαιναν
Από τη φωτιά το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ευτυχώς οι επιβάτες του αυτοκινήτου είναι καλά στην υγεία τους.
Παρανάλωμα του πυρός έγινε ένα αυτοκίνητο, στον ΒΟΑΚ στα Χανιά, λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Τρίτης (26/5).
Το όχημα που είχαν νοικιάσει δύο τουρίστες από την Ιταλία, βρισκόταν στο 26ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Χανίων- Ρεθύμνης, στο ρεύμα προς Χανιά όταν, κάτω από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έπιασε φωτιά.
Το ΙΧ κάηκε ολοσχερώς
Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βρυσών με συνολικά 6 υπαλλήλους, οι οποίοι επιχείρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς, που είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις.
Από τη φωτιά το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ευτυχώς οι επιβάτες του αυτοκινήτου είναι καλά στην υγεία τους.
