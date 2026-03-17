Φωτιά σε αυτοκίνητο στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, κάηκε ολοσχερώς

Στις φλόγες τυλίχτηκε ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν εν κινήσει στην παραλιακή λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στο ύψος της Αλθέας, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς.

Το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης και στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής καθώς και ένα περιπολικό της αστυνομίας, προκειμένου να ρυθμιστεί η κυκλοφορία.

Στις φλόγες το αυτοκίνητο

Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός πρόλαβε και βγήκε από το αυτοκίνητο το οποίο κάηκε ολοσχερώς.