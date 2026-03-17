Σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα – ΙΧ κατέληξε σε σούπερ μάρκετ μετά από σύγκρουση
Δύο ΙΧ οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα το ένα να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει μέσα σε σούπερ μάρκετ.
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πάτρα, στη συμβολή των οδών Σμύρνης και Σολωμού, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή.
Δύο ΙΧ οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα το ένα να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει μέσα σε σούπερ μάρκετ.
Το ΙΧ στο σούπερ μάρκετ
Το όχημα έσπασε την τζαμαρία της επιχείρησης και εισήλθε στον εσωτερικό χώρο, την ώρα που το κατάστημα λειτουργούσε κανονικά και υπήρχαν πελάτες.
Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και τις εικόνες πανικού που ακολούθησαν, δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διασφαλίσουν την περιοχή και να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες όπου χρειάστηκε. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.
