17.03.2026 | 15:30
Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Έκαναν πορεία προς τη Βουλή
Ζάκυνθος: Τροχαίο με σύγκρουση λεωφορείου που μετέφερε μαθητές – Απεγκλωβίστηκε τραυματίας ο οδηγός του ΙΧ
Ελλάδα 17 Μαρτίου 2026, 18:09

Το λεωφορείο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο του ΚΤΕΛ στη Ζάκυνθο με 7 μαθητές και 4 συνοδούς χωρίς να τραυματιστούν - Απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια της πυροσβεστικής από σπάζοντας το παράθυρο του οδηγού

Δίνουμε καλές συμβουλές στους άλλους… αλλά γιατί δεν τις ακολουθούμε εμείς οι ίδιοι;

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στη Ζάκυνθο όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε πλάγιο μετωπικά με λεωφορείο του ΚΤΕΛ, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Αργασι προς Βασιλικό.

Μέσα στο λεωφορείο επέβαιναν, πέραν του οδηγού, τρεις ενήλικες και επτά ανήλικοι μαθητές. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, χωρίς να αναφέρονται προβλήματα από τη σύγκρουση.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού

Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής αφού το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε σε βράχο πέφτοντας από την πλευρά που είναι οι πόρτες.

Οι πυροσβέστες έσπασαν το παράθυρο του οδηγού και έβγαλαν με ασφάλεια όλους τους επιβάτες.

Παράλληλα και ο οδηγός του ΙΧ εγκλωβίστηκε στο όχημά του και χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο, τραυματισμένος εκτός κινδύνου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής, που επιχείρησαν για τη διαχείριση του περιστατικού και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.


Το τμήμα Πολιτικής Προστασίας του δήμου Ζακύνθου εξέδωσε την ακόλουθη ενημέρωση:

Πριν από λίγη ώρα σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στον δρόμο Αργάσι – Βασιλικός, μεταξύ επιβατικού οχήματος και σχολικού λεωφορείου. Στο λεωφορείο επέβαιναν 7 παιδιά, 4 συνοδοί και ο οδηγός (σύνολο 11 άτομα). Τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους. Οδηγός του επιβατικού οχήματος μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και η κυκλοφορία έχει διακοπεί προσωρινά και στα δύο ρεύματα.

Ναυτιλία
Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Δίνουμε καλές συμβουλές στους άλλους… αλλά γιατί δεν τις ακολουθούμε εμείς οι ίδιοι;

Κόσμος
Οργή Τραμπ: Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια κανενός

Επανεκκινούν τα δρομολόγια τρένων στον Έβρο – Η ανακοίνωση της Hellenic Train
Σιδηρόδρομος 17.03.26

«Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και συνεργάζεται στενά με τον Διαχειριστή Υποδομής για την ολική αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας», επισημαίνεται στη σχετική ενημέρωση

Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός ο 53χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 17.03.26

Οι εικόνες από τον τόπο του δυστυχήματος στην Άρτα αποκαλύπτουν το μέγεθος της φονικής κατολίσθησης, με την απότομη πλαγιά να έχει υποχωρήσει πλήρως, καταπλακώνοντας τον άτυχο άνδρα την ώρα που έβγαζε το μεροκάματό του.

Νέο μακάβριο εύρημα στη Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου
Ελλάδα 17.03.26

Κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε τεχνητή λίμνη σε ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, το οποίο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, εντοπίστηκαν στον βυθό ένα ανθρώπινο κρανίο και οστά

Άρτα: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίσθηκε εργάτης – Είχε καταπλακωθεί από χώματα μετά από κατολίσθηση
Ελλάδα 17.03.26

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μεγάλος όγκος χωμάτων αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί ο εργάτης και να εγκλωβιστεί κάτω από το χώμα

«Το ταξί είναι εδώ, ενωμένο δυνατό»: Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Πορεία προς τη Βουλή
Από τις 06:00 17.03.26

«Ζητάμε διάλογο και όχι τιμωρία», τονίζει το ΣΑΤΑ, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας των ιδιοκτητών ταξί αφορά την οικονομική επιβίωση του κλάδου και την ισότιμη μεταχείριση στην αγορά

«Αποτελεί συνέχεια»: Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό 4,1 Ρίχτερ στα Ιωάννινα
Σεισμική δόνηση 17.03.26

Ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας τόνισε πως η σεισμική δόνηση αποτελεί συνέχεια αυτών που σημειώθηκαν στην περιοχή την προηγούμενη εβδομάδα

Νταβίντ Σίλβα: «Ο Πελεγκρίνι τα πάει καλά, η Μπέτις μπορεί να περάσει τον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 17.03.26

Ο Νταβίντ Σίλβα μίλησε σε ισπανική εφημερίδα για τον επαναληπτικό αγώνα της Μπέτις με τον Παναθηναϊκό και εξέφρασε την πίστη του ότι ο Μανουέλ Πελεγκρίνι κάνει καλή δουλειά στους Ανδαλουσιάνους.

Έρωτας στα χρόνια της… τεχνητής νοημοσύνης – Θα έκανες sexting με το ChatGPT;
AI 17.03.26

Η OpenAI σχεδιάζει να επιτρέψει ερωτικές συνομιλίες στο ChatGPT, παρά τις έντονες αντιδράσεις συμβούλων της που προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους, από συναισθηματική εξάρτηση έως έκθεση ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Γίνε μέρος της πρωτοβουλίας “Let’s Move & Donate Food”: Άσκηση για την υγεία σου και στήριξη για όσους το έχουν ανάγκη
Τα Νέα της Αγοράς 17.03.26

Συμμετέχοντας στην κοινωνική πρωτοβουλία της Technogym «Let’s Move & Donate Food», η καθημερινή σου άσκηση συμβάλλει σε έναν παγκόσμιο σκοπό - την προσφορά σχολικών γευμάτων σε παιδιά που το έχουν ανάγκη

Αναστάτωση στο Μανχάταν: Μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστη πριν την μεγάλη παρέλαση του Αγίου Πατρικίου
Κόσμος 17.03.26

Σε βίντεο φαίνεται πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται από την ταράτσα του κτιρίου, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έφτασαν άμεσα στο σημείο, κοντά στη διασταύρωση East 43rd Street και Madison Avenue, λίγο πριν τις 10 το πρωί.

Μακρόν: Η Γαλλία υπό τις υπάρχουσες συνθήκες δεν θα πάρει ποτέ μέρος σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Πόλεμος στο Ιράν 17.03.26

Ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία «δεν επέλεξε αυτό τον πόλεμο» και πως η στάση της είναι καθαρά αμυντική, αποσκοπώντας στην προστασία των πολιτών της και στην υποστήριξη των συμμάχων της

Επανεκκινούν τα δρομολόγια τρένων στον Έβρο – Η ανακοίνωση της Hellenic Train
Σιδηρόδρομος 17.03.26

«Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και συνεργάζεται στενά με τον Διαχειριστή Υποδομής για την ολική αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας», επισημαίνεται στη σχετική ενημέρωση

Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός ο 53χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 17.03.26

Οι εικόνες από τον τόπο του δυστυχήματος στην Άρτα αποκαλύπτουν το μέγεθος της φονικής κατολίσθησης, με την απότομη πλαγιά να έχει υποχωρήσει πλήρως, καταπλακώνοντας τον άτυχο άνδρα την ώρα που έβγαζε το μεροκάματό του.

Ιράν: Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ χάνει τον πόλεμο στο «σπίτι»;
Χωρίς υποστήριξη 17.03.26

Ό,τι και να ισχυρίζεται ο Τραμπ για τους στόχους των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν, οι Αμερικανοί δεν φαίνεται να συμφωνούν με πολέμους που στοχεύουν στην επίτευξη πολιτικών αλλαγών σε άλλες χώρες

Η τούρτα LEGO για τα γενέθλια του Τεντόγλου στο νέο φυσικοθεραπευτήριο του ΟΑΚΑ
Άλλα Αθλήματα 17.03.26

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος μαζί με την Πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα εγκαινίασαν το ανακαινισμένο φυσικοθεραπευτήριο στο ΟΑΚΑ και έκαναν έκπληξη στον Μίλτο Τεντόγλου.

Ολυμπιακός και Κερατσίνι τίμησαν τη μνήμη του Μιλτιάδη Μαρινάκη (pic, vid)
Ποδόσφαιρο 17.03.26

Οι δύο ομάδες, αλλά και ο κόσμος που βρέθηκε στις κερκίδες του σταδίου, απέτισαν φόρο τιμής στον αείμνηστο Μιλτιάδη Μαρινάκη, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με αγάπη τον Ολυμπιακό αλλά και το πειραϊκό ποδόσφαιρο.

Τι είπε ο Βιλντόσα για τον φετινό Ολυμπιακό και τι παραδέχθηκε για τον Αταμάν
Euroleague 17.03.26

Πολύ ενδιαφέρουσες ατάκες από τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, Λούκα Βιλντόσα, για τις δύο ελληνικές ομάδες αλλά και τον Τούρκο προπονητή των «πράσινων».

Νέο μακάβριο εύρημα στη Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου
Ελλάδα 17.03.26

Κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε τεχνητή λίμνη σε ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, το οποίο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, εντοπίστηκαν στον βυθό ένα ανθρώπινο κρανίο και οστά

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

