Τροχαίο με σύγκρουση λεωφορείου και ΙΧ στην εθνική οδό στην περιοχή του Σκαραμαγκά
Στο σημείο η κίνηση των οχημάτων γίνεται με ιδιαίτερη δυσκολία
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου στην περιοχή του Σκαραμαγκά με την εμπλοκή λεωφορείου και ΙΧ αυτοκινήτου.
Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες για την ώρα ενώ κινούνται στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος της Λίμνης Κουμουνδούρου.
Ακινητοποιημένα τα οχήματα
Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν τραυματίες.
Λόγω του τροχαίου και των ακινητοποιημένων οχημάτων, η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται με ιδιαίτερη δυσκολία και σημειώνονται καθυστερήσεις.
