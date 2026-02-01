Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη – Nεκρός 44χρονος
Ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας και προσέκρουσε σε στηθαία ασφαλείας
Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Έδεσσας., με έναν 44χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη στο 14ο χιλιόμετρο της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Έδεσσας (ρεύμα εξόδου), όταν το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 44χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά στηθαία ασφαλείας, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά.
Για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί προανάκριση τη Τροχαία.
Χωρίς τις αισθήσεις του #απεγκλωβίστηκε άνδρας από Ε.Ι.Χ αυτοκίνητο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία εκτροπής του οχήματος, επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Γιαννιτσών, στο δήμο Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 1, 2026
