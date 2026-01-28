Λεωφορείο που μετέφερε 35 μαθητές γυμνασίου και λυκείου συγκρούστηκε την Τετάρτη με ιδιωτικό βαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις από τους έξι επιβαίνοντες του ΙΧ.

Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 8 το πρωί στην επαρχιακή οδό Παλαιοχωρίου – Αγίου Νικολάου, στην περιοχή της Αρναίας, στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής.

Το βανάκι που οδηγούσε 44χρονος κινούταν με κατεύθυνση από Άγιο Νικόλαο προς Παλαιοχώρι και συγκρούστηκε με το λεωφορείο που οδηγούσε 65χρονος στην αντίθετη κατεύθυνση.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ο 44χρονος οδηγός του βαν και δύο επιβαίνοντες, μία 28χρονη και ένας 63χρονος.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Πολυγύρου για εξετάσεις και σύμφωνα με πληροφορίες δεν κινδυνεύει η υγεία τους.

Από το λεωφορείο που μετέφερε τους μαθητές δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας