Τροχαίο οπαδών ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Ταυτοποιήθηκαν οι επτά σοροί – 30 ετών ο μεγαλύτερος από τα θύματα

Ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση των επτά θυμάτων από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Οι σοροί όταν εξετάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές έγινε δυνατή η ταυτοποίηση τους καθώς έφεραν ταυτοποιητικά έγγραφα πάνω τους ενώ στη διαδικασία βοήθησε και ο 28χρονος τραυματίας.

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, σημειώνοντας ότι πρόκειται για τις επτά σορούς των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, το μεγαλύτερος ήταν γεννημένος το 1996.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ρουμανικές αρχές αναμένεται να εκδώσουν τα απαραίτητα έγγραφα για την επιστροφή των σορών στην Ελλάδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αεροσκάφος, μόλις ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες.

«Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση»

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες, Τρίτη, στον εθνικό δρόμο DN6 στη Ρουμανία, και στοίχισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ, ενώ ακόμα τρεις νοσηλεύονται με πολλαπλά τραύματα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του γιατρού, Δημήτρη Κούκουλα, που εργάζεται στο ρουμανικό νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες και μίλησε με έναν εξ αυτών, φαίνεται ότι «μπλόκαρε το τιμόνι του οδηγού».

Ένας από τους επιζώντες που νοσηλεύεται σε καλύτερη κατάσταση περιέγραψε ότι κατά τη διάρκεια της μοιραίας προσπέρασης το τιμόνι του βαν μπλόκαρε, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του βαν.