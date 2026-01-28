Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους
Η Ελληνίδα πρέσβης στη Ρουμανία ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματιών και την προετοιμασία για τον επαναπατρισμό των οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο σοκαριστικό τροχαίο
Αισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις των γιατρών για την κατάσταση των τριών τραυματιών από το πολύνεκρο τροχαίο που συνέβη χθες, Τρίτη, 27 Ιανουαρίου, στον αυτοκινητόδρομο DN6 έξω από την πόλη Λούγκοζ, στη Ρουμανία όπου 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους. Αυτό το μήνυμα αποκόμισε η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία Λιλή Γραμματίκα, μετά την επίσκεψή της, στο νοσοκομείο Τιμισοάρα.
«Έχουμε επτά που σκοτώθηκαν επί τόπου σε αυτό το δυστύχημα και τρεις τραυματίες οι δύο πιο σοβαρά, αλλά σε σταθερή κατάσταση και με αισιόδοξη πρόγνωση», ανέφερε σε δηλώσεις της.
«Υπό διερεύνηση το δυστύχημα – Εξαιρετική συνεργασία με τις Αρχές στη Ρουμανία»
«Ο ένας εκ των τριών πολύ καλύτερα παραμένει υπό παρακολούθηση και αυτός. Από χθες ήρθε κλιμάκιο της πρεσβείας νωρίς το απόγευμα επί τόπου και το βράδυ έφτασα εγώ, πρέπει να τονίσω και να υπογραμμίσω την συνδρομή και εξαιρετική συνεργασία που προσφέρουν οι ρουμανικές αρχές από την πρώτη στιγμή σε υπουργικό επίπεδο και σε ανώτατο επίπεδο και επί τόπου», είπε.
«Το δυστύχημα είναι υπό διερεύνηση οι αιτίες του, αυτή τη στιγμή από ελληνικής πλευράς έχουμε πρώτον επτά σορούς να σπεύσουμε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για να γίνει ο επαναπατρισμός τους το συντομότερο, κάποιες οικογένειες που μπορουσαν έχουν σπεύσει και φτάνουν και βεβαίως την περίθαλψη και τον επαναπατρισμό με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες των τραυματιών, οι οποίοι ευτυχώς είναι σταθεροί και ακόμα και ο βαρύτερα τραυματισμένος τον οποίο επισκέφθηκα η εικόνα του είναι αισιόδοξη, παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του», πρόσθεσε η κ. Γραμματίκα.
