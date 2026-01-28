Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες, Τρίτη, στον εθνικό δρόμο DN6 στη Ρουμανία, και στοίχισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ, ενώ ακόμα τρεις νοσηλεύονται με πολλαπλά τραύματα στο νοσοκομείο.

Όλοι οι τραυματίες φέρουν πολλαπλά τραύματα και παρακολουθούνται από εξειδικευμένες ιατρικές ομάδες

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του γιατρού, Δημήτρη Κούκουλα, που εργάζεται στο ρουμανικό νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες και μίλησε με έναν εξ αυτών, φαίνεται ότι «μπλόκαρε το τιμόνι του οδηγού».

Όπως ανέφερε ο ίδιος στην ΕΡΤ, ένας από τους επιζώντες που νοσηλεύεται σε καλύτερη κατάσταση περιέγραψε ότι κατά τη διάρκεια της μοιραίας προσπέρασης το τιμόνι του βαν μπλόκαρε, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του βαν.

Σταθερή η κατάσταση των τραυματιών

Ο υπουργός Υγείας της Ρουμανίας, Αλεξάντρου Ρογκομπέτε, ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης (28/1) ότι βρίσκεται σε συνεχή απευθείας επαφή με τον Έλληνα ομόλογό του μετά το τροχαίο δυστύχημα στην κομητεία Τίμις, στο οποίο επτά Έλληνες πολίτες έχασαν τη ζωή τους και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν. Όλοι οι τραυματίες – δύο 20χρονοι και ένας 28χρονος – φέρουν πολλαπλά τραύματα αλλά η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται σταθερή.

«Πρώτα απ΄όλα, θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και σε όλους όσους επλήγησαν από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στο Λουγκοζέλ. Ως αποτέλεσμα είχαμε δέκα θύματα, εκ των οποίων οι επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Βρίσκομαι σε άμεση επαφή με τον Έλληνα υπουργό Υγείας, δεδομένου ότι οι εμπλεκόμενοι είναι Έλληνες πολίτες, για τον συντονισμό της κατάστασης και τη σωστή ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών», δήλωσε το πρωί της Τετάρτης ο Ρογκομπέτε.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών «Pius Brînzeu» στην Τιμισοάρα, όπου εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Όπως αναφέρει το News.ro, ο υπουργός διευκρίνισε ότι ο ένας ασθενής βρίσκεται στη Μονάδα Πολυτραυματιών, με πολλαπλά τραύματα και αμφοτερόπλευρες πνευμονικές κακώσεις, ο δεύτερος νοσηλεύεται στο Ορθοπεδικό με κάταγμα ιερού οστού και ο τρίτος ασθενής στη νευροχειρουργική κλινική, με ήπια υποαραχνοειδή αιμορραγία και πολλαπλές κακώσεις.

«Μετά τη σταθεροποίηση και τις ιατρικές αξιολογήσεις, οι ασθενείς είναι επί του παρόντος αιμοδυναμικά σταθεροί, υπό συνεχή παρακολούθηση και εξειδικευμένη θεραπεία από ιατρικές ομάδες», πρόσθεσε και ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό «για την ταχεία και επαγγελματική τους παρέμβαση σε ένα εξαιρετικά δύσκολο πλαίσιο».

Εξετάζεται η μεταφορά των τραυματιών

Μιλώντας στον ANT1 για την κατάσταση των τραυματιών, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι «το ένα παιδί είναι τελείως καλά, δεν έχει ως εκ θαύματος τίποτα, το άλλο έχει κάποια κατάγματα αλλά όχι ιδιαίτερα σοβαρά και το τρίτο παιδί είναι πολυτραυματίας. Έχει κατάγματα και στους αυχενικούς σπονδύλους και στη σπονδυλική στήλη και στα πλευρά και στις κλείδες».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι το καλό νέο είναι πως «η αξονική του είναι καλή, δεν έχει πειραχτεί ο νωτιαίος μυελός». Αυτό που περιμένουν, συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας, είναι να τους πουν οι γιατροί αν είναι δυνατόν να μετακινηθεί. «Γιατί είναι πιθανόν να πρέπει να μείνει για λίγο διάστημα τελείως ακίνητος για να μην κινδυνεύσει μετέπειτα η ζωή του» ανέφερε.

Ερωτηθείς για το πότε οι τραυματίες θα μπορέσουν να μεταφερθούν στην Ελλάδα, ο ίδιος δήλωσε ότι «το ένα παιδί μπορεί να γυρίσει και μόνο του. Το άλλο παιδί επίσης μπορεί να γυρίσει εφόσον το επιθυμεί, θα το βοηθήσουμε κι εμείς για να γυρίσει, δεν θα υπάρχει θέμα. Δεν είναι ζήτημα δηλαδή αεροδιακομιδής με C-130 ή ΕΚΑΒ. Το τρίτο παιδί θα χρειαστεί αεροδιακομιδή με C-130 ή ΕΚΑΒ, αν όμως το επιτρέψουν οι γιατροί. Γιατί προέχει η ιατρική του πορεία».