Πλήθος κόσμου στην Τούμπα, τιμά τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ (pics)

Πλήθος κόσμου συρρέει στην Τούμπα από το πρωί της Τετάρτης, όπου κάθε οπαδός του ΠΑΟΚ και όχι μόνο, αφήνει λίγα λουλούδια, ανάβει κεριά και κρεμάει κασκόλ, ως φόρο τιμής στους αδικοχαμένους νέους που άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο, ενώ ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδας.

Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ άνοιξε τη Θύρα 4 -τη θύρα των οργανωμένων οπαδών της ομάδας- και ο κόσμος φτάνει μαζικά για να τιμήσει τα θύματα. Σημειώνεται ότι οι πύλες της Θύρας 4 θα παραμείνουν ανοιχτές για όλη τη διάρκεια της ημέρας, μέχρι τις 22:00 το βράδυ.

Εν τω μεταξύ, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει και γραμμή υποστήριξης, αποκλειστικά και μόνο για τους συγγενείς των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος. Η ειδική τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 2310 954071, αφορά σε οτιδήποτε μπορεί να χρειαστούν οι οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών, με τους ανθρώπους του Δικεφάλου του Βορρά να ζητούν να γίνει απολύτως σεβαστό από όλους το πλαίσιο χρήσης της.

