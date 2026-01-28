Οπαδοί του ΠΑΟΚ επισκέφθηκαν τους τραυματίες (vid)
Στο πλευρό των τραυματιών που άφησε πίσω του το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, βρέθηκε μερίδα οπαδών του ΠΑΟΚ.
- Φρικτά βασανιστήρια στον ρωσικό στρατό - Τιμωρούν άνδρες για ανυπακοή δένοντάς τους ανάποδα σε δέντρα (βίντεο)
- Θρίλερ με τον εντοπισμό των δύο σορών στη Θεσσαλονίκη - Τι εξετάζει η Αστυνομία
- Τοπικές βροχές σήμερα, διπλή επιδείνωση Πέμπτη και Σάββατο - Πότε θα βρεθεί στο επίκεντρο η Αττική
- Στρατοκρατία, δολοφονίες πολιτών και φάσμα εμφυλίου- Οι ΗΠΑ σε «σημείο βρασμού» στον ένα χρόνο Τραμπ 2.0
Θλίψη επικρατεί σε όλη την Ελλάδα μετά το άκουσμα της είδησης του θανάτου επτά οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, όταν το βαν που επέβαιναν συγκρούστηκε με διερχόμενη νταλίκα. Την ίδια ώρα που οι τρεις τραυματίες που επέζησαν δίνουν τη δική τους «μάχη», νοσηλευόμενοι σε νοσοκομείο στην Τιμοσοάρα.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το τοπικό CNN, τέσσερα αυτοκίνητα με Έλληνες οπαδούς έφτασαν στο νοσοκομείο όπου βρίσκονται οι τραυματίες με σκοπό να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους σε αυτές τις δύσκολες ώρες που βιώνουν εκείνοι.
Δείτε το σχετικό βίντεο
Μάλιστα, όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, ορισμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ θέλησαν να επισκεφθούν και τον τόπο του δυστυχήματος για να τιμήσουν τους νεκρούς.
- Οπαδοί του ΠΑΟΚ επισκέφθηκαν τους τραυματίες (vid)
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (28/1): «Δράση» με Champions League και ντέρμπι «αιωνίων» στο μπάσκετ γυναικών
- Φινάλε στη League Phase του Champions League – Όλο το πρόγραμμα της ημέρας
- Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την ακύρωση των εκδρομών: «Παρακαλούμε να σεβαστούν την απόφαση»
- Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League – Τα κριτήρια ισοβαθμίας
- Ώρα… τελικού στη League Phase: Ο Ολυμπιακός κόντρα στον μεγάλο Άγιαξ για μια θέση στα πλέι-οφ
- Ο Ντέγιαν Ραντόνιτς βρήκε νέο σύλλογο – Αναλαμβάνει ρωσικό «γίγαντα»
- Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 98-92: Έκαναν την έκπληξη οι Γάλλοι – Η βαθμολογία της Euroleague
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις