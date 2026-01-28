Οπαδοί του ΠΑΟΚ επισκέφθηκαν τους τραυματίες (vid)

Θλίψη επικρατεί σε όλη την Ελλάδα μετά το άκουσμα της είδησης του θανάτου επτά οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, όταν το βαν που επέβαιναν συγκρούστηκε με διερχόμενη νταλίκα. Την ίδια ώρα που οι τρεις τραυματίες που επέζησαν δίνουν τη δική τους «μάχη», νοσηλευόμενοι σε νοσοκομείο στην Τιμοσοάρα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το τοπικό CNN, τέσσερα αυτοκίνητα με Έλληνες οπαδούς έφτασαν στο νοσοκομείο όπου βρίσκονται οι τραυματίες με σκοπό να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους σε αυτές τις δύσκολες ώρες που βιώνουν εκείνοι.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, ορισμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ θέλησαν να επισκεφθούν και τον τόπο του δυστυχήματος για να τιμήσουν τους νεκρούς.