Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την ακύρωση των εκδρομών: «Παρακαλούμε να σεβαστούν την απόφαση»
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την ακύρωση των εκδρομών στη Γαλλία και το ματς με τη Λιόν, μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.
Οδύνη και θλίψη για τον άδικο χαμό των 7 φίλων του ΠΑΟΚ, σε τροχαίο στη Ρουμανία.
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με ανακοίνωσή της, ζητά από τους φίλους της ομάδας να σεβαστούν την απόφαση της οικογένειας του Δικεφάλου, η οποία όπως έκανε γνωστό ο Σύλλογος Φίλων ΠΑΟΚ, αφορά στην ακύρωση όλων των εκδρομών στη Γαλλία για το παιχνίδι της Πέμπτης κόντρα στη Λιόν. Παράλληλα, κλειστή θα παραμείνει και η κερκίδα που θα φιλοξενούσε τους οπαδούς του Δικέφαλου.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:
Συναισθανόμενοι τη θλίψη και την οδύνη όλης της οικογένειας του ΠΑΟΚ μετά το τραγικό δυστύχημα και ακολουθώντας την απόφαση των οργανωμένων οπαδών να ακυρώσουν όλες τις εκδρομές τους και να παραμείνει κλειστή η κερκίδα των φιλοξενούμενων σε ένδειξη πένθους, σε συνεννόηση με τις… pic.twitter.com/MDqa1zOypv
— PAOK FC (@PAOK_FC) January 27, 2026
«Συναισθανόμενοι τη θλίψη και την οδύνη όλης της οικογένειας του ΠΑΟΚ μετά το τραγικό δυστύχημα και ακολουθώντας την απόφαση των οργανωμένων οπαδών να ακυρώσουν όλες τις εκδρομές τους και να παραμείνει κλειστή η κερκίδα των φιλοξενούμενων σε ένδειξη πένθους, σε συνεννόηση με τις γαλλικές αρχές και Λυών, η συγκεκριμένη κερκίδα δεν θα ανοίξει.
Όσοι δεν ξεκίνησαν ακόμη το ταξίδι για τη Λυών, αλλά και όσοι βρίσκονται ήδη στη Γαλλία, παρακαλούμε να σεβαστούν την απόφαση της οικογένειας του ΠΑΟΚ».
