ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Ρουμανία με τον θάνατο επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ταξίδευαν οδικώς για τη Γαλλία.

Μέσω ανακοίνωσης ο ΣΦ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε ότι ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του Δικέφαλου που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΦ ΠΑΟΚ:

«Με απόφαση των Συνδέσμων Φίλων ΠΑΟΚ όλες οι οδικές και αεροπορικές εκδρομές στην Λυών ακυρώνονται και το πέταλο το οποίο θα μας φιλοξενούσε ,θα παραμείνει κλειστό ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας που χάθηκαν τόσο άδικα στο δυστύχημα στην Ρουμανία.

Ενημερώνουμε επίσης ότι η Θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας θα είναι ανοιχτή αύριο Τετάρτη από τις 10:00 μέχρι τις 22:00 για όποιον επιθυμεί να αποδώσει έναν ελάχιστο φόρο τιμής.

Αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε τον πόνο μας. Κουράγιο και δύναμη στις οικογένειες των θυμάτων».