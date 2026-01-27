Πενθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ – «Τους πήρε η αγάπη τους για σένα» (pics)

Συγκλονισμένοι είναι οι παίκτες του ΠΑΟΚ από την ανείπωτη τραγωδία που εκτυλίχθηκε στη Ρουμανία, με τον τραγικό θάνατο που βρήκαν 7 φίλοι της ομάδας σε δυστύχημα.

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ αποχαιρέτησαν με συγκινητικά μηνύματα τους αδικοχαμένους οπαδούς, ενώ νωρίτερα αρκετοί ποδοσφαιριστές του Δικέφαλου βρέθηκαν στην Τούμπα, μαζί με τον Ρασβάν Λουτσέσκου για να τιμήσουν τη μνήμη των οπαδών.