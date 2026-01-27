Πενθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ – «Τους πήρε η αγάπη τους για σένα» (pics)
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ αποχαιρέτησαν μέσω αναρτήσεων τους επτά φιλάθλους της ομάδας, που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.
- Ο «Κύβος»… μένει ημιτελής - Σταματούν τα έργα για τον μεγαλύτερο ουρανοξύστη στον κόσμο
- ΗΠΑ: Νεαρό πούμα «κόβει» βόλτες στο Σαν Φρανσίσκο και σπέρνει τον πανικό
- Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς για την ICE - Αποχωρεί από την πολιτεία ο διαβόητος διοικητής
- Φυλακές Κασσαβέτειας: 34 κρατούμενοι και ένας φύλακας θετικοί στο τεστ Mantoux
Συγκλονισμένοι είναι οι παίκτες του ΠΑΟΚ από την ανείπωτη τραγωδία που εκτυλίχθηκε στη Ρουμανία, με τον τραγικό θάνατο που βρήκαν 7 φίλοι της ομάδας σε δυστύχημα.
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ αποχαιρέτησαν με συγκινητικά μηνύματα τους αδικοχαμένους οπαδούς, ενώ νωρίτερα αρκετοί ποδοσφαιριστές του Δικέφαλου βρέθηκαν στην Τούμπα, μαζί με τον Ρασβάν Λουτσέσκου για να τιμήσουν τη μνήμη των οπαδών.
Δείτε τα συγκλονιστικά μηνύματα των παικτών του ΠΑΟΚ:
- Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»
- Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο
- To Ιράν δημοσιεύει βίντεο επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο
- Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 98-92: Έκαναν την έκπληξη οι Γάλλοι – Η βαθμολογία της Euroleague
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 28.01.2026]
- Διπλό στη Βρέμη για τη Χόφενχαϊμ (2-0), χωρίς νικητή το Ζανκτ Πάουλι – Λειψία (1-1)
- ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»
- Η Gen Z ετοιμάζεται να κατακλύσει τις κινηματογραφικές αίθουσες για να δει την ταινία «The Moment» της Charli xcx
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις