UEFA: «Στεκόμαστε στο πλευρό της οικογένειας του ΠΑΟΚ» (pic)
Η UEFA εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία
Η UEFA εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, τονίζοντας ότι στέκεται δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ που θρηνεί τον χαμό επτά οπαδών, στο δυστύχημα της Ρουμανίας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της UEFA:
«Στεκόμαστε στο πλευρό της οικογένειας του ΠΑΟΚ σε αυτή τη στιγμή θλίψης. Ειλικρινή συλλυπητήρια σε όλους όσους επηρεάστηκαν από αυτό το τραγικό ατύχημα».
Η σχετική ανάρτηση:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
