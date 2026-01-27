UEFA: «Στεκόμαστε στο πλευρό της οικογένειας του ΠΑΟΚ» (pic)

Η UEFA εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, τονίζοντας ότι στέκεται δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ που θρηνεί τον χαμό επτά οπαδών, στο δυστύχημα της Ρουμανίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της UEFA:

«Στεκόμαστε στο πλευρό της οικογένειας του ΠΑΟΚ σε αυτή τη στιγμή θλίψης. Ειλικρινή συλλυπητήρια σε όλους όσους επηρεάστηκαν από αυτό το τραγικό ατύχημα».

Η σχετική ανάρτηση: