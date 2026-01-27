UEFA: Απέρριψε αίτημα του ΠΑΟΚ για αναβολή του ματς με την Λιόν

O ΠΑΟΚ πρέπει να μαζέψει όσο το δυνατόν τα κομμάτια του για να παίξει κανονικά την ερχόμενη Πέμπτη (29/1) το ματς της τελευταίας αγωνιστικής με αντίπαλο τη Λιόν για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η UEFA απάντησε πως είναι αδύνατη η αναβολή της αναμέτρησης της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League, συνεπώς ο «δικέφαλος του βορρά» θα ταξιδέψει κανονικά για τη Γαλλία την Τετάρτη, εν μέσω πένθους για την ανείπωτη τραγωδία.

Την ίδια στιγμή, πάντως, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αιτήθηκε κι εκείνη την αναβολή της δικής της αναμέτρησης, για εγχώρια βέβαια διοργάνωση για την Stoiximan GBL, ώστε να μη διεξαχθεί η αναμέτρηση του ερχόμενου Σαββάτου απέναντι στη Μύκονο.