UEFA: Απέρριψε αίτημα του ΠΑΟΚ για αναβολή του ματς με την Λιόν
Αρνητική απάντηση είναι η απάντηση της UEFA για αναβολή του ματς της Πέμπτης (29/1) με τη Λιόν, λόγω του τραγικού δυστυχημάτος στη Ρουμανία
- Δραματική μαρτυρία από την πλημμύρα στη Γλυφάδα: «Βγήκαν κολυμπώντας από τα παράθυρα - Το νερό έφτασε το 1,60»
- Βίντεο ντοκουμέντα από τη σπείρα που λήστευε καταστήματα στη Δυτική Αττική
- Κόλαφος η ΕΕΔΑ: Το νομοσχέδιο Πλεύρη οδηγεί στην ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής δράσης
- Η Σαουδική Αραβία παγώνει την κατασκευή του κύβου Mukaab, του μεγαλύτερου κτηρίου στον κόσμο
O ΠΑΟΚ πρέπει να μαζέψει όσο το δυνατόν τα κομμάτια του για να παίξει κανονικά την ερχόμενη Πέμπτη (29/1) το ματς της τελευταίας αγωνιστικής με αντίπαλο τη Λιόν για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Η UEFA απάντησε πως είναι αδύνατη η αναβολή της αναμέτρησης της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League, συνεπώς ο «δικέφαλος του βορρά» θα ταξιδέψει κανονικά για τη Γαλλία την Τετάρτη, εν μέσω πένθους για την ανείπωτη τραγωδία.
Την ίδια στιγμή, πάντως, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αιτήθηκε κι εκείνη την αναβολή της δικής της αναμέτρησης, για εγχώρια βέβαια διοργάνωση για την Stoiximan GBL, ώστε να μη διεξαχθεί η αναμέτρηση του ερχόμενου Σαββάτου απέναντι στη Μύκονο.
- UEFA: Απέρριψε αίτημα του ΠΑΟΚ για αναβολή του ματς με την Λιόν
- Τρίκαλα: Τα σενάρια για τα αίτια της έκρηξης στη «Βιολάντα» και τα αναπάντητα «γιατί» – Νέο βίντεο ντοκουμέντο
- «Έφυγε» ο διανοητής της κομμουνιστικής αριστεράς Γιώργος Ρούσης
- Σαββίδης: «Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας»
- Γιατί οι οπαδοί του ΠΑΟΚ πήγαιναν στην Γαλλία μέσω Ρουμανίας
- Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός – «Δεν υπάρχουν λόγια γι’ αυτές τις τραγικές στιγμές»
- Οι παιδικές αναμνήσεις του Μάθιου ΜακΚόναχι γέννησαν τον αιώνιο έφηβο του «Dazed and Confused»
- Η Μελάνια Τραμπ είναι εναντίον των «ταραχών» – Και καλεί τους κατοίκους στη Μινεσότα να «διαδηλώνουν ειρηνικά»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις