Σοκ στον ΠΑΟΚ, σε ανοιχτή γραμμή με τις αρχές

Θλίψη στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου Έλληνες φίλαθλοι φέρονται έχασαν τη ζωή τους, ταξιδεύοντας για το εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας τους στη Λιόν της Γαλλίας. Όλα τα στελέχη της ΠΑΕ βρίσκονται σε σοκ και προσπαθούν να συνεργαστούν με τις αρχές της Ρουμανίας για να βοηθήσουν την κατάσταση.

«Ψυχραιμία» συστήνουν από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. «Δεν πρέπει να μεταδίδονται πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί και μπορεί να προκαλέσουν πανικό ή σύγχυση, ειδικά σε μια τόσο ευαίσθητη στιγμή», αναφέρουν από την ΠΑΕ.

Από τον ΠΑΟΚ τονίζουν ότι βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να υπάρξει σαφής εικόνα για το τι έχει συμβεί και ποια είναι η κατάσταση των εμπλεκομένων. Ο σύλλογος, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, θα κάνει επίσημη ενημέρωση θα γίνει μόνο όταν υπάρχουν ασφαλή και διασταυρωμένα στοιχεία.

«Το ζητούμενο, αυτή τη στιγμή, είναι η σωστή πληροφόρηση και ο σεβασμός απέναντι σε μια υπόθεση που αφορά ανθρώπινες ζωές», διέρρευσαν από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Ακόμη, τόνιζαν«Σας παρακαλούμε να υπάρχει ψυχραιμία και να μη μεταδίδονται πράγματα που μπορεί να προκαλέσουν πανικό. Είμαστε σε επαφές με τις αρχές. Θα ενημερώνεστε για οτιδήποτε έχουμε».