Θρηνεί ο ΠΑΟΚ: Στην Τούμπα Λουτσέσκου, Βιεϊρίνια και παίκτες

Θρήνος, οδυρμός, σοκ. Η χώρα πενθεί. Το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί. Ο ΠΑΟΚ πενθεί. Το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία το οποίο προκάλεσε τον θάνατο επτά οπαδών του «Δικεφάλου του Βορρά» δεν χωνεύεται με τίποτα.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Η απόλυτη «παγωμάρα». Σύσσωμη η ελληνική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη μετά από αυτό την ανείπωτη τραγωδία και ο αθλητικός και πολιτικός κόσμος εκφράζουν τη στήριξή τους στην οικογένεια των ασπρόμαυρων, ενώ ο κόσμος του «Δικεφάλου του Βορρά» θέλει με κάθε τρόπο να δείξει τη στήριξή του στις οικογένειες των θυμάτων.

Στο γήπεδο της Τούμπας, βρέθηκαν φίλοι του ΠΑΟΚ για να αφήσουν λουλούδια και κασκόλ, ως ελάχιστο φόρο τιμής στους νεκρούς φίλους του «Δικεφάλου».

Ωστόσο, μαζί με τον κόσμο που συρρέει στην Τούμπα για να αφήσει ένα κασκόλ, μερικά λουλούδια, βρέθηκαν και οι Ραζβάν Λουτσέσκου, Χρήστος Καρυπίδης, Αντρέ Βιεϊρίνια και μερίδα ποδοσφαιριστών.

Δείτε φωτογραφίες: