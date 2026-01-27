Γιατί οι οπαδοί του ΠΑΟΚ πήγαιναν στην Γαλλία μέσω Ρουμανίας
Ο λόγος που οι οπαδοί του Δικεφάλου επέλεξαν τη διαδρομή Βουλγαρία – Ρουμανία – Ουγγαρία και όχι χώρες όπως η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία και η Βοσνία.
Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) στην Ρουμανία, ενώ άλλοι τρεις τραυματίστηκαν.
Το βαν, που μετέφερε τους οπαδούς του Δικεφάλου του Βορρά στη Γαλλία για το παιχνίδι της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου με την Λιόν για το Europa League, προσπέρασε και σε μια προσπάθεια να επιστρέψει στη λωρίδα του, χτύπησε ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με μια νταλίκα, που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
Η συγκεκριμένη διαδρομή, μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ουγγαρίας, αποτελεί συνήθη επιλογή για τις οδικές ευρωπαϊκές μετακινήσεις των «ασπρόμαυρων» οπαδών, καθώς οι αυτές οι τρεις χώρες είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου αποφεύγονται οι πολύωρες αναμονές στα σύνορα χωρών εκτός Ε.Ε, όπως η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία και η Βοσνία.
Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ
Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση: «Μετά τη δυσάρεστη εξέλιξη που προέκυψε από το δυστύχημα φίλων του ΠΑΟΚ κατά την εκδρομή τους στη Γαλλία για τον αγώνα της ποδοσφαιρικής ομάδας με τη Λυών, ο Α.Σ. ΠΑΟΚ αποφασίζει την αναβολή του προγραμματισμένου για σήμερα Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση».
