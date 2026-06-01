Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, εμπορικά καταστήματα και δημόσιες υπηρεσίες
Οι συναλλαγές με το Δημόσιο και τα τραπεζικά καταστήματα θα εξυπηρετηθούν εκ νέου από την Τρίτη
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί αργία για ορισμένους κλάδους και κατηγορίες εργαζομένων ωστόσο ένα μεγάλο αγοράς θα λειτουργήσει κανονικά.
Συγκεκριμένα, τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν κανονικά με βάση το συνηθισμένο τους ωράριο.
Ωστόσο, κλειστές θα είναι οι δημόσιες υπηρεσίες, οι τράπεζες, τα σχολεία και τα φροντιστήρια, καθώς η ημέρα θεωρείται αργία για τους συγκεκριμένους τομείς.
Οι συναλλαγές με το Δημόσιο και τα τραπεζικά καταστήματα θα εξυπηρετηθούν εκ νέου από την Τρίτη, ενώ οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα παραμείνουν διαθέσιμες όπου προβλέπεται.
- Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, εμπορικά καταστήματα και δημόσιες υπηρεσίες
- Squat jumps: Οδηγός για αρχάριους
- Καιρός: Θερμοκρασίες έως 34 βαθμούς ανήμερα του Αγίου Πνεύματος – Πού θα έχει βροχές και καταιγίδες
- 100 χρόνια Μέριλιν Μονρόε – Ακόμη και τα εσώρουχα της στο σφυρί στην πιο ιδιωτική δημοπρασία όλων
- Μην φοβάσαι το κλάμα: Μας κάνει καλό
- Από τα δισεκατομμύρια στα τρισεκατομμύρια – Τα χρυσά πρόσωπα των αγορών
- Η σκιά του πολέμου στη Ρουμανία
- Το αφεντικό της OpenAI άλλαξε γνώμη – Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μη φέρει εργασιακό Αρμαγεδδώνα τελικά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις