Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, εμπορικά καταστήματα και δημόσιες υπηρεσίες

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί αργία για ορισμένους κλάδους και κατηγορίες εργαζομένων ωστόσο ένα μεγάλο αγοράς θα λειτουργήσει κανονικά.

Συγκεκριμένα, τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν κανονικά με βάση το συνηθισμένο τους ωράριο.

Ωστόσο, κλειστές θα είναι οι δημόσιες υπηρεσίες, οι τράπεζες, τα σχολεία και τα φροντιστήρια, καθώς η ημέρα θεωρείται αργία για τους συγκεκριμένους τομείς.

Οι συναλλαγές με το Δημόσιο και τα τραπεζικά καταστήματα θα εξυπηρετηθούν εκ νέου από την Τρίτη, ενώ οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα παραμείνουν διαθέσιμες όπου προβλέπεται.