Τραγωδία στην Πάτρα – Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς πατέρα και γιο – Κάμερα στο κράνος είχε ο 52χρονος
Ελλάδα 31 Μαΐου 2026, 19:45

Τραγωδία στην Πάτρα – Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς πατέρα και γιο – Κάμερα στο κράνος είχε ο 52χρονος

Μια βόλτα μετατράπηκε σε οικογενειακή τραγωδία με τον 52χρονο πατέρα και τον 17χρονο γιο του να πέφτουν νεκροί στην άσφαλτο το πρωί της Κυριακής στην έξοδο της Πάτρας, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής προς Ρίο

Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Πάτρα και η Αρχαία Ολυμπία μετά από το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, στερώντας τη ζωή σε έναν 52χρονο πατέρα και τον 17χρονο γιο του.

Το δυστύχημα έλαβε χώρα στην έξοδο της Πάτρας, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής Οδού με κατεύθυνση προς το Ρίο, πλησίον του κλειστού γυμναστηρίου «Δημήτρης Τόφαλος».

Η κάμερα στο κράνος

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού στην οποία επέβαιναν οι δύο άνδρες εξετράπη της πορείας της, ανατράπηκε και προσέκρουσε με σφοδρότητα στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA στο κεντρικί δελτίο ειδήσεων, ο 52χρονος είχε κάμερα στο κράνος του που κατέγραφε τις διαδρομές που έκανε με τη μηχανή του.

Η Αστυνομία εντόπισε την κάμερα μετά το τροχαίο και εξετάζεται αν έχει καταγράψει τη στιγμή του τροχαίου και αν εμπλέκεται άλλο όχημα.

Σφοδρή σύγκρουση

Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη που ο 17χρονος έχασε τη ζωή του ακαριαία στο σημείο του συμβάντος. Στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεκόπη άμεσα για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των διασωστών.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν τον έφηβο και τον 52χρονο οδηγό στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο. Ο πατέρας εισήχθη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα στα βαρύτατα τραύματά του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις αρχές, και οι δύο αναβάτες έφεραν τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό και φορούσαν τα κράνη τους, γεγονός που αναδεικνύει τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

Την προανάκριση για την πλήρη διακρίβωση των αιτιών και των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η διπλή τραγωδία έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Πατρών.

Ποιοι είναι οι δύο νεκροί

Η είδηση του θανάτου των δύο ανθρώπων έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη και συγκίνηση στην τοπική κοινωνία της Πάτρας.

Ο 52χρονος Δ.Π. ήταν παντρεμένος με βολειμπολίστρια, με την οποία είχαν εκτός από την άτυχο 17χρονο και μία ακόμα κόρη νεαρή κολυμβήτρια

Τουρισμός
Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς

Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς

Πανελλαδικές 2026
Πανελλαδικές 2026: «Περιμέναμε να πέσει τεχνητή νοημοσύνη» – Πώς σχολιάζουν οι υποψήφιοι τα θέματα στα ΕΠΑΛ
Ελλάδα 30.05.26

Πανελλαδικές 2026: «Περιμέναμε να πέσει τεχνητή νοημοσύνη» – Πώς σχολιάζουν οι υποψήφιοι τα θέματα στα ΕΠΑΛ

Το κεντρικό θέμα της 'Εκθεσης των Πανελλαδικών για τα ΕΠΑΛ επικεντρώθηκε στον αθλητισμό, και συγκεκριμένα στο μπάσκετ, αλλά ως φιλοσοφία ζωής, συνεργασίας

Σκάνδαλο αλά… ΟΠΕΚΕΠΕ σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς: Απάτη ως 1 εκατ. ευρώ με κοινοτικά κονδύλια
Έρευνα Εισαγγελίας 31.05.26

Σκάνδαλο αλά… ΟΠΕΚΕΠΕ σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς: Απάτη ως 1 εκατ. ευρώ με κοινοτικά κονδύλια

Σκάνδαλο μεγατόνων με επίκεντρο κύκλωμα που δρούσε σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς αποκαλύπτει ρεπορτάζ του Μega. Εξέδιδαν πλαστά δικαιολογητικά, εισπράττοντας κονδύλια εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Ιερέας φέρεται να κατηγόρησε ακτιβίστρια για τη διπλή αυτοκτονία στην Ηλιούπολη, προκαλώντας αντιδράσεις
Αντιπαράθεση 31.05.26

Ιερέας φέρεται να κατηγόρησε ακτιβίστρια για τη διπλή αυτοκτονία στην Ηλιούπολη, προκαλώντας αντιδράσεις

Εξώδικο από την ακτιβίστρια Χρύσα Δουζένη κατά του αρχιμανδρίτη Σεραφείμ μετά τις δημόσιες αναφορές του - Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες

Πάτρα: Συνελήφθη 40χρονος που πόζαρε στα social media με όπλα και σιδερογροθιές – Επιχείρησε να διαφύγει
Πάτρα 31.05.26

Συνελήφθη 40χρονος που πόζαρε στα social media με όπλα και σιδερογροθιές - Επιχείρησε να διαφύγει

Το προφίλ του 40χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν δημόσια προσβάσιμο. Στη φωτογραφία προφίλ του διακρίνονταν όπλα, φυσίγγια, σιδερογροθιές και πολλά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ

Ζάκυνθος: Στο νοσοκομείο δύο Βρετανίδες που τραυματίστηκαν σε τουριστική περιήγηση με σκάφος – Δύο συλλήψεις
Ατύχημα 31.05.26

Στο νοσοκομείο δύο Βρετανίδες που τραυματίστηκαν σε τουριστική περιήγηση με σκάφος στη Ζάκυνθο - Δύο συλλήψεις

Παραπλέον σκάφος που έπλεε με αυξημένη ταχύτητα στην περιοχή Κερί προκάλεσε έντονο κυματισμό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 55χρονης και της 58χρονης από τη Βρετανία

Το «Backrooms» σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων – Η ταινία για την οποία μιλούν όλοι
Όνειρο, πραγματικότητα 31.05.26

Το «Backrooms» σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων – Η ταινία για την οποία μιλούν όλοι

Τελικά, όπως όλα δείχνουν οι νέοι δεν βαριούνται να επισκεφτούν το σινεμά. Τρανή απόδειξη; Τα μηδενικά που κατάφερε να κερδίσει το «Backrooms» στο box office.

Γερμανία: Κλυδωνισμοί στην κυβέρνηση για το φοιτητικό επίδομα – «Να πάνε να δουλέψουν» λένε οι Χριστιανοδημοκράτες
Κόσμος 31.05.26

Κλυδωνισμοί στην κυβέρνηση της Γερμανίας για το φοιτητικό επίδομα - «Να πάνε να δουλέψουν» λένε οι Χριστιανοδημοκράτες

Η υπουργός Παιδείας και Έρευνας, προερχόμενη από το CDU, προσκάλεσε εμμέσως πλην σαφώς τους φοιτητές να εργαστούν σε δουλειές μερικής απασχόλησης - Αντιδράσεις από SPD, Πράσινους και Αριστερά

Μιανμάρ: Έκρηξη σε αποθήκη με εκρηκτικά για ορυχεία – Τουλάχιστον 45 νεκροί
Συνεχίζεται η έρευνα 31.05.26

Μιανμάρ: Έκρηξη σε αποθήκη με εκρηκτικά για ορυχεία – Τουλάχιστον 45 νεκροί

Περισσότεροι από 45 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Μιανμάρ, και 70 τραυματίστηκαν, έπειτα από έκρηξη. Το περιστατικό σημειώθηκε σε κτίριο όπου αποθηκεύονται εκρηκτικά για χρήση σε εξορύξεις.

Δούκας προτρέπει τον Ανδρουλάκη για συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ με επικεφαλής τον πρώτο σε ποσοστά
Πολιτική Γραμματεία 31.05.26

Δούκας προτρέπει τον Ανδρουλάκη για συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ με επικεφαλής τον πρώτο σε ποσοστά

Με τρόπο διπλωματικό, αλλά ξεκάθαρο ο Χάρης Δούκας επιμένει στη διαφοροποίηση της «γραμμής» Ανδρουλάκη κυρίως σε ότι αφορά τη συμπόρευση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Το μέτωπο πρέπει να είναι καθαρό και εναντίον της ΝΔ, οτιδήποτε άλλο «είναι δώρο στο Μητσοτάκη» τονίζει. «Σαν ΠΑΣΟΚ ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση, το ποιος θα είναι ο αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος».

Έρευνα ΕΚΤ: Το «διπλό τραύμα» των γεωπολιτικών κρίσεων στην καταναλωτική εμπιστοσύνη – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Έρευνα ΕΚΤ 31.05.26

Το «διπλό τραύμα» των γεωπολιτικών κρίσεων στην καταναλωτική εμπιστοσύνη - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Με νωπές τις μνήμες της κρίσης του 2022-23, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές φοβούνται διπλά τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν. Έρευνα της ΕΚΤ αναλύει το «οικονομικό τραύμα» των νοικοκυριών.

Άρσεναλ: Χιλιάδες κόσμου στην παρέλαση της πρωταθλήτριας Αγγλίας – Στήριξη στον Γκάμπριελ (vids+pics)
Ποδόσφαιρο 31.05.26

Χιλιάδες κόσμου στην παρέλαση της πρωταθλήτριας Άρσεναλ - Συγκινητική στήριξη στον Γκάμπριελ (vids+pics)

Με κεντρικό σημείο πανηγυρισμών το γήπεδό της, χιλιάδες οπαδοί της Άρσεναλ συμμετείχαν την Κυριακή (31/5) στην παρέλαση των «κανονιέρηδων» για την κατάκτηση της Premier League.

Σας φαίνονται μεγαλύτερες οι ημέρες; Πώς η κλιματική αλλαγή «ξεχειλώνει» το 24ωρο
Νέα έρευνα 31.05.26

Σας φαίνονται μεγαλύτερες οι ημέρες; Πώς η κλιματική αλλαγή «ξεχειλώνει» το 24ωρο

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη διάρκεια της ημέρας - Τα «μυστικά» που αποκαλύπτει η γεωλογική ιστορία της Γης - Κάτι περισσότερο από ένα περίεργο επιστημονικό δεδομένο

Μάλτα: Τέταρτη θητεία για το Εργατικό Κόμμα του Ρόμπερτ Αμπέλα μετά τις βουλευτικές εκλογές
Με 52% 31.05.26

Μάλτα: Τέταρτη θητεία για το Εργατικό Κόμμα του Ρόμπερτ Αμπέλα μετά τις βουλευτικές εκλογές

Ο Αμπέλα προκήρυξε τις εκλογές δηλώνοντας ότι η κυβέρνησή του χρειαζόταν μια νέα εντολή για να προστατεύσει τη Μάλτα, που βασίζεται στον τουρισμό και τις εισαγωγές, από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Η ΕΕ θα αποτρέψει τη Μόσχα να ωφεληθεί από τον πόλεμο στο Ιράν – Παγώνει το πλαφόν τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο
Πόλεμος στην Ουκρανία 31.05.26

Η ΕΕ θα αποτρέψει τη Μόσχα να ωφεληθεί από τον πόλεμο στο Ιράν – Παγώνει το πλαφόν τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο

Οι Βρυξέλλες εξετάζουν να παγώσουν προσωρινά το ανώτατο όριο τιμών για το ρωσικό πετρέλαιο. Και πιθανώς θα το υιοθετήσει το μέτρο, ενώ ετοιμάζει νέο πακέτο κυρώσεων εις βάρος της Μόσχας.

Δημήτρης Βαρβούνης: Από τη Μύκονο στη Αλ Αχλί Βεγγάζης – Τι αναφέρει για την εμπειρία του
Μπάσκετ 31.05.26

Δημήτρης Βαρβούνης: Από τη Μύκονο στη Αλ Αχλί Βεγγάζης – Τι αναφέρει για την εμπειρία του

Ο προπονητής της Αλ Αχλί Βεγγάζης, Δημήτρης Βαρβούνης σε συνέντευξή του στην ΕΟΚ αναφέρεται στην επιλογή του να εργαστεί στην Αλ Αχλί και το πρωτάθλημα μπάσκετ της Λιβύης.

Ο Πιτ Ντέιβιντσον επαινεί τις υποκριτικές ικανότητες της πρώην του, Κιμ Καρντάσιαν
Υποστηρικτικός 31.05.26

Ο Πιτ Ντέιβιντσον επαινεί τις υποκριτικές ικανότητες της πρώην του, Κιμ Καρντάσιαν

Oι θαυμαστές και οι κριτικοί δεν φαίνεται να εκτιμούν ιδιαιτέρως τις υποκριτικές ικανότητες της Κιμ Καρντάσιαν, ωστόσο ο Πιτ Ντέιβιντσον την θεωρεί εξαιρετική ηθοποιό.

«Catnomics»: πώς η εμμονή της Ιαπωνίας με τις γάτες έγινε μια βιομηχανία αξίας δισεκατομμυρίων
Κόσμος 31.05.26

«Catnomics»: πώς η εμμονή της Ιαπωνίας με τις γάτες έγινε μια βιομηχανία αξίας δισεκατομμυρίων

Ανάμεσα στους γνωστούς ιδιοκτήτες γατών στην Ιαπωνία συγκαταλέγονται ο αυτοκράτορας και η αυτοκράτειρα, ενώ η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι έχει δηλώσει ότι προτιμά τις γάτες από τους σκύλους.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

