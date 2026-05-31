Τραγωδία στην Πάτρα – Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς πατέρα και γιο – Κάμερα στο κράνος είχε ο 52χρονος

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Πάτρα και η Αρχαία Ολυμπία μετά από το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, στερώντας τη ζωή σε έναν 52χρονο πατέρα και τον 17χρονο γιο του.

Το δυστύχημα έλαβε χώρα στην έξοδο της Πάτρας, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής Οδού με κατεύθυνση προς το Ρίο, πλησίον του κλειστού γυμναστηρίου «Δημήτρης Τόφαλος».

Η κάμερα στο κράνος

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού στην οποία επέβαιναν οι δύο άνδρες εξετράπη της πορείας της, ανατράπηκε και προσέκρουσε με σφοδρότητα στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA στο κεντρικί δελτίο ειδήσεων, ο 52χρονος είχε κάμερα στο κράνος του που κατέγραφε τις διαδρομές που έκανε με τη μηχανή του.

Η Αστυνομία εντόπισε την κάμερα μετά το τροχαίο και εξετάζεται αν έχει καταγράψει τη στιγμή του τροχαίου και αν εμπλέκεται άλλο όχημα.

Σφοδρή σύγκρουση

Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη που ο 17χρονος έχασε τη ζωή του ακαριαία στο σημείο του συμβάντος. Στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεκόπη άμεσα για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των διασωστών.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν τον έφηβο και τον 52χρονο οδηγό στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο. Ο πατέρας εισήχθη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα στα βαρύτατα τραύματά του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις αρχές, και οι δύο αναβάτες έφεραν τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό και φορούσαν τα κράνη τους, γεγονός που αναδεικνύει τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

Την προανάκριση για την πλήρη διακρίβωση των αιτιών και των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η διπλή τραγωδία έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Πατρών.

Ποιοι είναι οι δύο νεκροί

Η είδηση του θανάτου των δύο ανθρώπων έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη και συγκίνηση στην τοπική κοινωνία της Πάτρας.

Ο 52χρονος Δ.Π. ήταν παντρεμένος με βολειμπολίστρια, με την οποία είχαν εκτός από την άτυχο 17χρονο και μία ακόμα κόρη νεαρή κολυμβήτρια