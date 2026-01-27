Εικόνες από το τροχαίο στη Ρουμανία – Αμορφη μάζα το βαν με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Στο τροχαίο όπου έχασαν τη ζωή του επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα: το μίνι βαν, ένα φορτηγό, μία βυτιοφόρα νταλίκα που μετέφερε αλκοόλη χωρίς να σημειωθεί διαρροή, και ένα αυτοκίνητο.
Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία το μεσημέρι της Τρίτης με οπαδούς του ΠΑΟΚ οι οποίοι μετέβαιναν στη Γαλλία για τον αγώνα του Δικεφάλου του Βορρά με την Λιόν για το Europa League.
Επτά άτομα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχασαν τη ζωή τους και τρεις έχουν τραυματιστεί.
Τα οχήματα που συγκρούστηκαν στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής, έχουν μετατραπεί σε άμορφη μάζα με τις εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας να σοκάρουν.
Στο τροχαίο ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα: το μίνι βαν, ένα φορτηγό, μία βυτιοφόρα νταλίκα που μετέφερε αλκοόλη χωρίς να σημειωθεί διαρροή, και ένα αυτοκίνητο.
Στο οδόστρωμα κείτονται οι σοροί των θυμάτων, ενώ έχουν σκορπίσει τα μέλη των οχημάτων.
Όπως μεταδίδουν ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, το βανάκι των φιλάθλων συγκρούστηκε με σφοδρότητα με φορτηγό στη Ρουμανία καθώς πραγματοποιούσε προσπέραση, στην περιοχή Τίμις.
Τη μετωπική σύγκρουση καταγράφει σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο, με το βαν να διαλύεται σε δευτερόλεπτα.
Δείτε φωτογραφίες
