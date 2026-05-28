Anilio Park: Ένα φεστιβάλ στα 1.700 μέτρα υψόμετρο
Για τρίτη χρονιά το Anilio Park Festival στο Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου Μετσόβου με ένα line up που ενώνει τους διαφορετικούς κόσμους της ελληνικής μουσικής
- Λάρισα: Φορτηγό παρέσυρε μεταλλική γέφυρα και κατέληξε σε μάντρα επιχείρησης – Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός
- Αυστηρή απάντηση της RealPolls στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ: Δεν μας αφορούν πολιτικά ή/και κομματικά «παιχνίδια»
- Την Παρασκευή η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης – Ποιοι πάνε ταμείο, πόσα θα πάρουν
- Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό του Ισραήλ να καταλάβει το 70% της Γάζας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Για τρεις ημέρες τον χρόνο το Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου Μετσόβου χάνει την «χειμωνιάτικη» εικόνα του και μεταμορφώνεται στο πιο cool καλοκαιρινό μουσικό φεστιβάλ, καθώς υποδέχεται το Anilio Park Festival.
Από τις 7 έως τις 9 Αυγούστου, ο χώρος γεμίζει ξανά μουσική, σκηνές, παρέες που γίνονται κοινότητα και στιγμές που δύσκολα εξηγούνται χωρίς να τις ζήσεις. Με ένα line up που ενώνει διαφορετικούς κόσμους της ελληνικής μουσικής σκηνής, νέες και παλιές αγαπημένες δραστηριότητες, αναβαθμισμένες υποδομές και ακόμη περισσότερους λόγους για να αφήσεις πίσω την πόλη και να έρθεις στο Anilio.
Ένα τριήμερο χωρίς mute
Στο Anilio η μουσική αλλάζει μορφή μέσα στη μέρα, αλλά δεν σταματά ποτέ. Στο ίδιο τριήμερο χωράνε κλαρίνα, ηλεκτρικές κιθάρες, λαούτα, μπάσο, χορός και στιγμές απόλυτης ησυχίας. Ένα πρόγραμμα γεμάτο ένταση, συναίσθημα, παράδοση, ρυθμό και ιστορίες που θα γίνουν το soundtrack του φετινού Αυγούστου.
Line up 2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Πάνος Βλάχος
Ιουλία Καραπατάκη
Κωνσταντίνα Τούνη
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μαρίνα Σπανού
Παύλος Παυλίδης
Βασίλης Παπακωνσταντίνου
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Εισβολέας
Γιάννης Χαρούλης
Χαΐνηδες
Το Αnilio γίνεται playground για όλες τις ηλικίες
Το πρωί μπορεί να ξεκινήσει με yoga μέσα στα έλατα. Το μεσημέρι επιβάλλει βουτιές στη λίμνη. Και λίγες ώρες μετά μπορεί και να πετάς πάνω από το βουνό. Το Anilio Park Festival συνεχίζει να χτίζει τη δική σου εμπειρία, αυτή που δεν θες να περιορίζεται μπροστά σε μια σκηνή. Φέτος, λοιπόν ακόμη περισσότερες δραστηριότητες, ανάμεσά τους και το Flyfox.
Οργανωμένες πεζοπορίες | Yoga στη φύση | Slackline | Flyfox | Τοξοβολία | Beach volley | Κολύμπι στη λίμνη | Enduro & Mountain Bike | Διαδρομές με ATV | Αναρρίχηση σε τεχνητό τοίχο | Παιχνίδια και δράσεις γύρω από τη λίμνη
Περισσότερες παρέες, περισσότερος χώρος, καλύτερη εμπειρία
Το Anilio μεγαλώνει και οργανώνεται ακόμα καλύτερα. Φέτος, προστίθενται περίπου 4.000 νέες θέσεις στάθμευσης, ενισχύοντας σημαντικά τη συνολική χωρητικότητα και διευκολύνοντας την πρόσβαση στον χώρο του φεστιβάλ. Παράλληλα, το οργανωμένο camping επιστρέφει αναβαθμισμένο και έτοιμο να γίνει ξανά το ορεινό σπίτι χιλιάδων ανθρώπων για τρεις ημέρες. Και για όσους θέλουν περισσότερες ανέσεις, υπάρχουν επιλογές διαμονής από το Ανήλιο και το Μέτσοβο μέχρι τα Ιωάννινα, για κάθε στιλ και κάθε budget.
Προπώληση εισιτηρίων εδώ.
- Ελβετία: Τρομοκρατική ενέργεια για την αστυνομία η επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό
- Εξαφανίστηκε 17χρονη από χώρο φιλοξενίας στη Νέα Σμύρνη
- Κουφονικολάκου για ΕΛΑΣ: Διαφανή τα οικονομικά και προσβάσιμα σε όλους – Ο κ. Γεωργιάδης να μας φέρει το φάκελο για τα χρέη των 530 εκατ. ευρώ της ΝΔ
- Νετανιάχου: Έδωσε εντολή στον στρατό του Ισραήλ να καταλάβει το 70% της Γάζας
- Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»
- Η Πάρις δεν νιώθει υποχρεωμένη να μιλάει για τον πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον
- LIVE: Oλυμπιακός – ΑΕΚ
- Λάρισα: Φορτηγό παρέσυρε μεταλλική γέφυρα και κατέληξε σε μάντρα επιχείρησης – Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις