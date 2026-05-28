Anilio Park: Ένα φεστιβάλ στα 1.700 μέτρα υψόμετρο

Για τρεις ημέρες τον χρόνο το Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου Μετσόβου χάνει την «χειμωνιάτικη» εικόνα του και μεταμορφώνεται στο πιο cool καλοκαιρινό μουσικό φεστιβάλ, καθώς υποδέχεται το Anilio Park Festival.

Από τις 7 έως τις 9 Αυγούστου, ο χώρος γεμίζει ξανά μουσική, σκηνές, παρέες που γίνονται κοινότητα και στιγμές που δύσκολα εξηγούνται χωρίς να τις ζήσεις. Με ένα line up που ενώνει διαφορετικούς κόσμους της ελληνικής μουσικής σκηνής, νέες και παλιές αγαπημένες δραστηριότητες, αναβαθμισμένες υποδομές και ακόμη περισσότερους λόγους για να αφήσεις πίσω την πόλη και να έρθεις στο Anilio.

Ένα τριήμερο χωρίς mute

Στο Anilio η μουσική αλλάζει μορφή μέσα στη μέρα, αλλά δεν σταματά ποτέ. Στο ίδιο τριήμερο χωράνε κλαρίνα, ηλεκτρικές κιθάρες, λαούτα, μπάσο, χορός και στιγμές απόλυτης ησυχίας. Ένα πρόγραμμα γεμάτο ένταση, συναίσθημα, παράδοση, ρυθμό και ιστορίες που θα γίνουν το soundtrack του φετινού Αυγούστου.

Line up 2026

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Πάνος Βλάχος

Ιουλία Καραπατάκη

Κωνσταντίνα Τούνη

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Μαρίνα Σπανού

Παύλος Παυλίδης

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Εισβολέας

Γιάννης Χαρούλης

Χαΐνηδες

Το Αnilio γίνεται playground για όλες τις ηλικίες

Το πρωί μπορεί να ξεκινήσει με yoga μέσα στα έλατα. Το μεσημέρι επιβάλλει βουτιές στη λίμνη. Και λίγες ώρες μετά μπορεί και να πετάς πάνω από το βουνό. Το Anilio Park Festival συνεχίζει να χτίζει τη δική σου εμπειρία, αυτή που δεν θες να περιορίζεται μπροστά σε μια σκηνή. Φέτος, λοιπόν ακόμη περισσότερες δραστηριότητες, ανάμεσά τους και το Flyfox.

Οργανωμένες πεζοπορίες | Yoga στη φύση | Slackline | Flyfox | Τοξοβολία | Beach volley | Κολύμπι στη λίμνη | Enduro & Mountain Bike | Διαδρομές με ATV | Αναρρίχηση σε τεχνητό τοίχο | Παιχνίδια και δράσεις γύρω από τη λίμνη

Περισσότερες παρέες, περισσότερος χώρος, καλύτερη εμπειρία

Το Anilio μεγαλώνει και οργανώνεται ακόμα καλύτερα. Φέτος, προστίθενται περίπου 4.000 νέες θέσεις στάθμευσης, ενισχύοντας σημαντικά τη συνολική χωρητικότητα και διευκολύνοντας την πρόσβαση στον χώρο του φεστιβάλ. Παράλληλα, το οργανωμένο camping επιστρέφει αναβαθμισμένο και έτοιμο να γίνει ξανά το ορεινό σπίτι χιλιάδων ανθρώπων για τρεις ημέρες. Και για όσους θέλουν περισσότερες ανέσεις, υπάρχουν επιλογές διαμονής από το Ανήλιο και το Μέτσοβο μέχρι τα Ιωάννινα, για κάθε στιλ και κάθε budget.

Προπώληση εισιτηρίων εδώ.