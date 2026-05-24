«H καριέρα του Έλβις Πρίσλεϊ ήταν σπατάλη ταλέντου»
Music 24 Μαΐου 2026, 16:40

«H καριέρα του Έλβις Πρίσλεϊ ήταν σπατάλη ταλέντου»

Ο Πολ Σάιμον υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι, ο Έλβις Πρίσλεϊ έπαψε να τον ενδιαφέρει, όταν σταμάτησε να είναι ο φρέσκος, «ακατέργαστος» καλλιτέχνης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Πολ Σάιμον, του οποίου η μουσική καριέρα μετρά επτά δεκαετίες, ξεκινώντας με το ντουέτο Simon & Garfunkel, εμφανίστηκε πρόσφατα στην εκπομπή «Alchemy» με τον Άντονι Μέισον, όπου και απέτισε φόρο τιμής στους καλλιτέχνες που τον διαμόρφωσαν και συνεχίζουν να τον συγκινούν μέχρι σήμερα.

«Ο Έλβις Πρίσλεϊ, ο Λιτλ Ρίτσαρντ, ο Φατς Ντομίνο, ο Τσακ Μπέρι, οι Everly Brothers. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι που αγαπούσα πραγματικά», είπε ο Σάιμον, σημειώνοντας ότι από το μουσικό του ξεκίνησα λάτρευε οτιδήποτε είχε σχέση με το rhythm and blues.

«Μέχρι το ’57, είχα χάσει το ενδιαφέρον μου για τον Έλβις Πρίσλεϊ»

Ο Πολ Σάιμον θυμήθηκε κομμάτια που σημάδεψαν τα εφηβικά του χρόνια (μπορούμε να τον συναισθανθούμε πλήρως, κάθε τραγούδι από τότε ισούται με αναμνήσεις για όλους μας), ταξιδεύοντας μας στη δεκαετία του ’50.

«Όταν άρχισα να ακούω μουσική… καθώς αναπολώ το παρελθόν – και όντως το κάνω –, για μένα τα σημαντικά χρόνια που επηρέασαν τον ήχο που ακόμα αναζητώ περιστασιακά είναι περίπου από το ’54 έως το ’57», αποκάλυψε ο Σάιμον.

«Και μετά μου άρεσαν κάποια πράγματα, αλλά δεν άντλησα τίποτα από αυτά. Όσον αφορά εμένα, πραγματικά μέχρι το ’57, είχα χάσει το ενδιαφέρον μου για τον Έλβις Πρίσλεϊ».

YouTube thumbnail

Ο μουσικός εξήγησε ότι ο Έλβις που τον γοήτευσε ήταν ο «ακατέργαστος καλλιτέχνης» που ηχογραφούσε για τη Sun Records, κάτι που άλλαξε όταν η βιομηχανία και η εμπορευματοποίηση πρόσθεσαν δικούς τους κανόνες στο παιχνίδι.

«Μόλις μπήκε στο στρατό, όλα αυτά που ηχογράφησε, τα πρώτα κομμάτια που δημιούργησε στη Sun Records — That’s All Right, Mama, Mystery Train, Good Rockin’ Tonight, Blue Moon of Kentucky – δεν ήταν φτιαγμένα για εφήβους».

«Μου άρεσε ο [Έλβις] μέχρι [το 1957]», τόνισε ο Σάιμον. «Και μετά από αυτό, το υλικό που διάλεγε, και οι ταινίες, και τα πάντα ήταν απλά, για μένα, μια απίστευτη σπατάλη ενός τεράστιου ταλέντου».

Ο Σάιμον συνέκρινε εκείνη την εποχή με τη στροφή προς την ποπ μουσική που απευθυνόταν στους εφήβους στα τέλη της δεκαετίας του 1950, η οποία οφείλεται εν μέρει σε τηλεοπτικές εκπομπές όπως το «American Bandstand».

«Γι’ αυτό και οι Everly Brothers, που εξακολουθούν να είναι, κατά τη γνώμη μου, το καλύτερο ντουέτο, κατέληξαν να τραγουδούν, ξέρετε, το Wake Up Little Susie».

*Με πληροφορίες από: People

Τουρισμός
Κρήτη: Τα 6 mega projects των 2,2 δισ. ευρώ που αλλάζουν τον χάρτη του τουρισμού

Κρήτη: Τα 6 mega projects των 2,2 δισ. ευρώ που αλλάζουν τον χάρτη του τουρισμού

Φρανκ Σινάτρα: Μετέφερε 1 εκατ. δολάρια για τη σιωνιστική πολιτοφυλακή Χαγκανά στο Ισραήλ αποκάλυψε η κόρη του
«Ήρωας» έγραψε 23.05.26

Φρανκ Σινάτρα: Μετέφερε 1 εκατ. δολάρια για τη σιωνιστική πολιτοφυλακή Χαγκανά στο Ισραήλ αποκάλυψε η κόρη του

Μια άγνωστη και εξαιρετικά αμφιλεγόμενη πτυχή από τη ζωή του Φρανκ Σινάτρα έφερε στο φως η κόρη του, Νάνσι, μέσα από αναρτήσεις της στην πλατφόρμα X

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώτα Νέγκα – Κώστας Τριανταφυλλίδης: «Ο κόσμος του Γιάννη Σπανού είναι μεγάλος και πολυδιάστατος»
Συνέντευξη 22.05.26

Γιώτα Νέγκα - Κώστας Τριανταφυλλίδης: «Ο κόσμος του Γιάννη Σπανού είναι μεγάλος και πολυδιάστατος»

Λίγο πριν τη μεγάλη τους συναυλία αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό, μιλήσαμε με τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη για τον σπουδαίο συνθέτη και το έργο του

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
80 χρόνια Cher: Από το ορφανοτροφείο, Βασίλισσα των comeback – Τα σκάνδαλα, η κακοποίηση, οι νίκες
Queen 20.05.26

80 χρόνια Cher: Από το ορφανοτροφείο, Βασίλισσα των comeback – Τα σκάνδαλα, η κακοποίηση, οι νίκες

Η Cher, ένα φαινόμενο δεκαετιών, έγινε 80 με μια σειρά από νίκες που επιβεβαιώνουν πως η αειθαλής με καταγωγή από την Αρμενία ντίβα είναι η ιστορία της ποπ από μόνη της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τζάνετ Τζάκσον – Ρίτσαρντ Μπράνσον: Το συμβόλαιο του 1991 που διέλυσε όλα τα ρεκόρ
Virgin Records 20.05.26

Έτσι έγινε βασίλισσα της ποπ: Το ιστορικό συμβόλαιο της Τζάνετ Τζάκσον με τον Ρίτσαρντ Μπράνσον το 1991 που διέλυσε όλα τα ρεκόρ

Στις αρχές των nineties ο Ρίτσαρντ Μπράνσον και η Virgin Records έκαναν την έκπληξη, υπογράφοντας την Τζάνετ Τζάκσον - και ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τα καταφέρει

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παύλος Σιδηρόπουλος – Εν Κατακλείδι: Ο Πρίγκιπας του ελληνικού ροκ σε graphic novel
Μύθος 19.05.26

Παύλος Σιδηρόπουλος – Εν Κατακλείδι: Ο Πρίγκιπας του ελληνικού ροκ σε graphic novel

Όπως αναφέρει και ο Γιάννης Αγγελάκας στην εισαγωγή: «Ο Χρόνος βάζει τα πράγματα, τις αξίες και τα πρόσωπα στη θέση τους και όλοι πια ξέρουμε πως ο Παύλος Σιδηρόπουλος έχει τον Χρόνο με το μέρος του». 

Σύνταξη
Einstürzende Neubauten: Νέο μέλος, παλιός θόρυβος – Η θρυλική μπάντα του Βερολίνου γυρίζει σελίδα
«Αντικουλτούρα της αντικουλτούρας» 18.05.26

Einstürzende Neubauten: Νέο μέλος, παλιός θόρυβος – Η θρυλική μπάντα του Βερολίνου γυρίζει σελίδα

Οι Einstürzende Neubauten ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο, παραμένοντας πιστοί στον αντισυμβατικό ήχο και το πνεύμα που τους έκανε σύμβολο της βερολινέζικης αντικουλτούρας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ήμουν σε παρακμή, ήμουν ανόητη, ήμουν χαζή» – Οι σκοτεινές ημέρες της Ντόνα Σάμερ
Ντίβα ολκής 17.05.26

«Ήμουν σε παρακμή, ήμουν ανόητη, ήμουν χαζή» - Οι σκοτεινές ημέρες της Ντόνα Σάμερ

Στο κοινό έδειχνε γεμάτη γοητεία, αλλά στην ιδιωτική της ζωή η σταρ της ντίσκο, Ντόνα Σάμερ, πάλευε με την κατάθλιψη, την αυτοαπέχθεια και τις αυτοκτονικές σκέψεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φωτιά τώρα: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στα Καλύβια Θορικού – Σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο
Αττική 24.05.26

Φωτιά στα Καλύβια Θορικού - Σηκώθηκε και ελικόπτερο για την κατάσβεση

Για να περιοριστεί η φωτιά επιχειρούν συνολικά 62 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές, καθώς και 18 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο.

Σύνταξη
Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα, λέει ο Πιερρακάκης – «Έργο win-win ο GSI»
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα, λέει ο Πιερρακάκης – «Έργο win-win ο GSI»

«Το μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας είναι η ανάπτυξη να φτάσει ακόμη πιο γρήγορα στην κοινωνία», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης

Σύνταξη
Η Ηρώ Διώτη του ΜέΡΑ25 για την «κυβερνώσα Αριστερά» – «Τι έσκασε ξανά τώρα τελευταία στην πιάτσα;»
Πολιτική 24.05.26

Η Ηρώ Διώτη του ΜέΡΑ25 για την «κυβερνώσα Αριστερά» – «Τι έσκασε ξανά τώρα τελευταία στην πιάτσα;»

Η συντονίστρια της Κεντρικής Επιτροπής του ΜέΡΑ25, πρώην βουλεύτρια Λάρισας, Ηρώ Διώτη, λίγο πριν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει στο Θησείο την ίδρυση του νέου κόμματος, σχολιάζει τις πολιτικές εξελίξεις στρέφοντας τα βέλη της εναντίον του πρώην πρωθυπουργού και του νέου εγχειρήματός του.

Σύνταξη
Στο «Τ-Center» για τον τελικό της Euroleague και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Euroleague 24.05.26

Στο «Τ-Center» για τον τελικό της Euroleague και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Η αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ θα βρεθεί στο Telekom Center για τον τελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον σούπερσταρ του NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι ένας από αυτούς που θα δουν το ματς από κοντά.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ρεάλ: Ποιοι παίκτες του τελικού έχουν κατακτήσει το τρόπαιο της Euroleague (vids)
Μπάσκετ 24.05.26

Ολυμπιακός – Ρεάλ: Ποιοι παίκτες του τελικού έχουν κατακτήσει το τρόπαιο της Euroleague (vids)

Στα ρόστερ του Ολυμπιακού και της Ρεάλ υπάρχουν παίκτες που έχουν αγωνιστεί και στο παρελθόν σε τελικούς αλλά και παίκτες που έχουν πανηγυρίσει την κατάκτηση του τροπαίου

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται στην Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται στην Ευρώπη

Για την επίσκεψη της επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού στην Ελλάδα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρονται ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Γιάννης Μανιάτης και η βουλεύτρια Μιλένα Αποστολάκη

Σύνταξη
Τουρκία: Επέμβαση της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του CHP- Εμφύλιος στο κόμμα της αντιπολίτευσης
Κόσμος 24.05.26

Τουρκία: Επέμβαση της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του CHP- Εμφύλιος στο κόμμα της αντιπολίτευσης

Μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον Οζγκιούρ Οζέλ από την προεδρία του CHP για «παρατυπίες» στο συνέδριο, ο πρώην επικεφαλής Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου κάλεσε την αστυνομία να εκκενώσει τα κεντρικά γραφεία του κόμματος

Σύνταξη
Κρήτη: Συνελήφθη ο πατέρας της 3χρονης που δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ
Ενδοοικογενειακή βία 24.05.26

Συνελήφθη ο πατέρας της 3χρονης που δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα μαζί με τη μητέρα του παιδιού ενώπιον του Εισαγγελέα Χανίων, στην Κρήτη - Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών οι θάνατοι δύο παιδιών της οικογένειας

Σύνταξη
Από το οκτάωρο στην ευέλικτη εργασία – Πώς θα είναι το γραφείο του μέλλοντος
Έρευνα 24.05.26

Από το οκτάωρο στην ευέλικτη εργασία – Πώς θα είναι το γραφείο του μέλλοντος

Σύμφωνα με νέα έρευνα της International Workplace Group εργαζόμενοι και στελέχη ανθρώπινου δυναμικού διεθνώς αναμένουν ότι έως το 2050 οι αλλαγές αυτές θα έχουν αλλάξει εκ βάθρων το εργασιακό τοπίο

Σύνταξη
ΕΕ: Τι δείχνουν τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα για τη στεγαστική ανασφάλεια – Στην κορυφή η Ελλάδα
Έκθεση Eurofound 24.05.26

Τι δείχνουν τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα για τη στεγαστική ανασφάλεια στην Ευρώπη - Στην κορυφή η Ελλάδα

Εντείνεται η στεγαστική ανασφάλεια στην Ευρώπη - Σχεδόν τρεις στους δέκα ενοικιαστές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι είναι πιθανό να αφήσουν το σπίτι τους γιατί δεν θα μπορούν να το πληρώνουν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πανελλαδικές 2026: Σε εφαρμογή δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους – Τι περιλαμβάνει
Γραμμή 1550 24.05.26

Σε εφαρμογή δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης για όσους δίνουν Πανελλαδικές - Τι περιλαμβάνει

Το δίκτυο παρεμβάσεων έχει ενεργοποιηθεί στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας, με σκοπό τη δημιουργία ενός ασφαλούς και ενθαρρυντικού πλαισίου για όλους τους υποψηφίους στις Πανελλαδικές 2026

Σύνταξη
Ασφάλεια εναντίον ελευθερίας – Είναι το Λονδίνο η πόλη του Μεγάλου Αδελφού;
Αναγνώριση προσώπων 24.05.26

Ασφάλεια εναντίον ελευθερίας – Είναι το Λονδίνο η πόλη του Μεγάλου Αδελφού;

H αστυνομία στήνει κάμερες που σκανάρουν τα πρόσωπα των περαστικών. Λέει ότι η τεχνολογία βοηθά στη σύλληψη επικίνδυνων κακοποιών, άλλοι όμως ανησυχούν ότι οι πάντες θεωρούνται πλέον ύποπτοι.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το φαβορί με την «γλώσσα» της στατιστικής (stats)
Μπάσκετ 24.05.26

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το φαβορί με την «γλώσσα» της στατιστικής (stats)

Ολα όσα πρέπει να ξέρετε για τον τελικό. Διαβάστε για τη σύγκριση των δύο ομάδων σε άμυνα κι επίθεση, για τους κορυφαίους τους και για τις 10 τελευταίες «μονομαχίες τους».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ουκρανία: Καταστροφές στο στούντιο του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD από ρωσικούς βομβαρδισμούς
ARD 24.05.26

Καταστροφές στο στούντιο του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου στο Κίεβο από ρωσικούς βομβαρδισμούς

Η μαζική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία είχε σαν αποτέλεσμα και τη μερική καταστροφή του κτιρίου του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD

Σύνταξη
Ένας 39χρονος νεκρός στην Αυστραλία από επίθεση καρχαρία
Κόσμος 24.05.26

Ένας 39χρονος νεκρός στην Αυστραλία από επίθεση καρχαρία

Ο άνδρας, ηλικίας 39 ετών, με καταγωγή από το Κερνς, υπέκυψε έχοντας τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, αφού ανασύρθηκε από το νερό όπου του επιτέθηκε ο καρχαρίας, ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στο Kennedy Shoal, έναν διάσημο αλιευτικό ύφαλο με βαθιά νερά

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τον κόσμο που υποφέρει και το κεφάλαιο που υπηρετεί
Αντιπολίτευση 24.05.26

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τον κόσμο που υποφέρει και το κεφάλαιο που υπηρετεί

«Από τη μια ο κόσμος των εργαζομένων που υποφέρει κι από την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου που η κυβέρνηση του υπηρετεί», τόνισε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ΚΚΕ

Σύνταξη
Δύο συλλήψεις στην Καστοριά για τηλεφωνικές απάτες – Απέσπασαν πάνω από 120.000 ευρώ
Ελλάδα 24.05.26

Δύο συλλήψεις στην Καστοριά για τηλεφωνικές απάτες – Απέσπασαν πάνω από 120.000 ευρώ

Οι δράστες προσποιούνταν λογιστές και με το πρόσχημα της δήθεν αναγκαστικής καταγραφής χρημάτων και τιμαλφών, προκειμένου να «διασφαλιστούν», έπειθαν τα θύματα να παραδώσουν μετρητά και κοσμήματα

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

