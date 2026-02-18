Ο «Βασιλιάς του rock ‘n’ roll» επιστρέφει στο σανίδι – Η ζωή του Έλβις Πρίσλεϊ θα γίνει μιούζικαλ

Είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους δημιουργούς της Αυστραλίας – και με διαφορά ο πιο εμπορικός της χώρας. Ο Μπαζ Λούρμαν έχει βάλει την υπογραφή του σε μερικές από τις πιο γνωστές κινηματογραφικές υπερπαραγωγές – από το Moulin Rouge! μέχρι το The Great Gatsby. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια, το μεγάλο του κόλλημα έχει ονοματεπώνυμο: Έλβις Πρίσλεϊ.

Ο 63χρονος σεναριογράφος και σκηνοθέτης, από το 2022 όταν και κυκλοφόρησε την ταινία Elvis, δείχνει να έχει αφοσιωθεί στον «Βασιλιάς του rock ‘n’ roll». Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο Μπαζ Λούρμαν όταν ασχολείται με κάποιο project, «βυθίζεται» σε αυτό.

Έτσι μετά το φιλμ για τον Έλβις Πρίσλεϊ, τώρα ετοιμάζεται για την παγκόσμια κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ EPiC: Elvis Presley in Concert και, όπως φαίνεται, θα κλείσει την «τριλογία» του στο θεατρικό σανίδι.

Μιλώντας στο Magic Radio, ο Μπαζ Λούρμαν αποκάλυψε ότι βρίσκεται ήδη στα σκαριά ένα μιούζικαλ για τη ζωή και την καριέρα του Έλβις.

«Δουλεύω πάνω σε αυτό, συμβαίνει» είπε ο γνωστός δημιουργός. «Δεν ξέρω αν έπρεπε να το ανακοινώσω, αλλά, ναι, μόλις το έκανα».

Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως σε σχέση με την ταινία και το ντοκιμαντέρ, αυτή τη φορά θα βρίσκεται περισσότερο σε συμβουλευτικό ρόλο, καθώς δεν έχει σκοπό να αναλάβει τη σκηνοθεσία και το σενάριο του μιούζικαλ. Όπως είχε κάνει και το 2019, όταν παρέδωσε τα ηνία της μεταφοράς του Moulin Rouge! στο σανίδι στον Άλεξ Τίμπερς.

Ωστόσο ακόμα είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε πότε θα είναι έτοιμη η θεατρική μεταφορά του Elvis.