Η μέρα που σίγησε ο «Βασιλιάς»: Ο θάνατος του Έλβις Πρίσλεϊ, το FBI και οι θεωρίες συνωμοσίας που τον θέλουν ζωντανό

Το ημερολόγιο έγραφε 16 Αυγούστου 1977 όταν η Τζίντζερ Όλντεν έβρισκε το πτώμα του Έλβις Πρίσλεϊ στο μπάνιο του δωματίου του στην Graceland. Αμέσως κάλεσε τον πατέρα του Βέρνον και τον στενό του φίλο Τζόε Εσποσίτο, καθώς και την κόρη του Λίσα Μαρί. Η σορό του μεταφέρθηκε άμεσα στο Memphis Baptist Hospital όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το rock ‘n’ roll μόλις είχε χάσει τον «Βασιλιά» του. Ή όχι;

Μπορεί να έχουν περάσει 48 χρόνια από τότε, αλλά ο Έλβις «ζει» ανάμεσά μας. Όχι μόνο μέσα από τις μεγάλες μουσικές επιτυχίες που άφησε πίσω του, αλλά και χάρη στις θεωρίες συνωμοσίας που τον θέλουν πιο ζωντανό από ποτέ.

Η επόμενη μέρα

Θεωρίες συνωμοσίας που δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους. Συγκεκριμένα, μία μόλις ημέρα μετά τον θάνατό του, κάποιος είπε ότι είδε στο αεροδρόμιο έναν άνθρωπο να επιβιβάζεται σε μια διεθνή πτήση ως Τζον Μπάροους – για όσους δεν γνωρίζουν αυτό το όνομα χρησιμοποιούσε ο Έλβις όταν ταξίδευε και έκλεινε ξενοδοχεία ώστε να μην τον βρουν οι χιλιάδες θαυμαστές του.

Η εμφάνιση του Orion

Έναν χρόνο μετά τον θάνατό του, η συγγραφέας Γκέιλ Μπρούερ-Τζιόρτζιο θα κυκλοφορήσει το βιβλίο Orion – ένα μυθιστόρημα που βασιζόταν στη ζωή του Πρίσλεϊ με τη διαφορά ότι ο ήρωας σκηνοθετεί τον θάνατό του.

Τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο περίεργα όταν την ίδια περίοδο η δισκογραφική του «Βασιλιά» Sun Records θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ με τίτλο Orion, με έναν μασκοφόρο τραγουδιστή που η φωνή του ήταν ίδια με αυτή του Έλβις Πρίσλεϊ.

Τελικά ο τραγουδιστής ήταν ο Τζίμι Έλις, ένας πολύ καλός μιμητής του Έλβις και όπως αποδείχθηκε το 2015 συνεργάστηκε με την Μπρούερ – Τζιόρτζιο για την δημιουργία του Orion.

Από τη δεκαετία του ’90 και μετά, πολλοί είναι αυτοί που ισχυρίζονται ότι έχουν δει τον Έλβις Πρίσλεϊ σε ουκ ολίγες ταινίες ως… κομπάρσο – από το Home Alone μέχρι το Finding Graceland.

Το FBI και η Αδελφότητα

Μια άλλη θεωρία συνωμοσίας θέλει τον Έλβις να συνεργάστηκε με το FBI, προκειμένου να εξαρθώσουν μια εγκληματική οργάνωση με την ονομασία η Αδελφότητα. Το όνομα του «Βασιλιά» εμφανίζεται σε έγγραφα της επιχείρησης Operation Fountain Pen, όπου φέρεται η οργάνωση να είχε εξαπατήσει τον πατέρα του.

Οι λάτρεις της συγκεκριμένης θεωρίας πιστεύουν ότι ο Πρίσλεϊ είτε συνεργάστηκε ως μυστικός πράκτορας του FBI ή μπήκε σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων, επειδή τα έβαλε με την Αδελφότητα.

// Κεντρική φωτογραφία: Ο Έλβις Πρίσλεϊ σε μια από τις τελευταίες του εμφανίσεις στις 23 Μαΐου 1977. (AP Photo)