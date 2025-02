Απόκρυφος Έλβις – Ήταν ο Πρίσλεϊ ένας τηλεπαθητικός ημίθεος που θεράπευε αρρώστους και άλλαζε τον καιρό;

Στην ηρωική αλλά τραγικά σύντομη ζωή του, ο Έλβις Πρίσλεϊ ήταν πολλά πράγματα για πολλούς ανθρώπους: «δερμάτινο» σύμβολο του σεξ με γυμνασμένα ισχία, διαφθορέας της νεολαίας, σύμβολο του αμερικανικού ονείρου, αβοήθητος εθισμένος, βασιλιάς του rock’n’roll, προκλητικός σύζυγος, εθισμένος στα σάντουιτς με μπανάνα και φυστικοβούτυρο, εξαιρετικά αφοσιωμένος χριστιανός.

Αλλά ένα νέο βιβλίο υποστηρίζει ότι ο τραγουδιστής του οποίου η εμφάνιση, η φωνή και το χάρισμα επηρέασαν πολλά περισσότερα από τη μουσική ήταν και κάτι ακόμη: ο μεγαλύτερος αποκρυφιστής μάγος του κόσμου.

«Ήταν ένας πολύπλευρος αναζητητής», λέει ο Μιγκέλ Κόνερ, ο οποίος απέκτησε εμμονή με τον βασιλιά μετά από μια τελετή αγιαχουάσκα το 2022.

Η αγιαχουάσκα είναι ένα ψυχοδραστικό ποτό που χρησιμοποιείται συχνά σε τελετές εξαγνισμού. «Κάποιος που αναζητούσε τα μεγαλύτερα ερωτήματα της ζωής. Ήταν ένας άνθρωπος της προφητείας, της εμπειρίας – και η θέση μου είναι ότι ήταν ο μεγαλύτερος μάγος του δυτικού πολιτισμού».

Και λίγος Καρλ Γιουνγκ στη μέση

Ο Κόνερ προβάλλει αυτό το επιχείρημα στο βιβλίο The Occult Elvis: The Mystical and Magical Life of the King (Ο απόκρυφος Έλβις: Η μυστικιστική και μαγική ζωή του βασιλιά), ένα βιβλίο που συγκεντρώνει υλικό από πηγές όπως η Πρισίλα Πρίσλεϊ, η κλίκα των συνεργατών του Πρίσλεϊ, γνωστή ως η Μαφία του Μέμφις, και πνευματικοί σύμβουλοι όπως ο προσωπικός του κομμωτής και γκουρού, Λάρι Γκέλερ.

Το βιβλίο εξελίσσεται ως ένα είδος πνευματικής βιογραφίας, διανθισμένο με τις θεωρητικές σκέψεις του ίδιου του Κόνερ και με μπόλικη ανάλυση του Καρλ Γιουνγκ. Ο Κόνερ δεν είναι ο πρώτος που υιοθετεί μια τέτοια προσέγγιση.

Η πνευματική ζωή του Πρίσλεϊ έχει εξεταστεί κι αλλού, σε βιβλία όπως το The Tao of Elvis του Ντέιβιντ Ρόζεν, που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2001, και το Elvis: Between the Lines: His Quest for Higher Consciousness as Told Through His Notes.

Το τελευταίο, το οποίο εκδόθηκε πριν από δύο χρόνια και γράφτηκε από την Ίντριγκ Ντε Λα Ο, ήταν μια περιδιάβαση στην εκτεταμένη -και σχολιασμένη- βιβλιοθήκη του Πρίσλεϊ.

Ήθελε κάποια στιγμή να εγκαταλείψει τη μουσική για να ξεκινήσει το δικό του κοινόβιο.

Ένα βιβλίο που συγκεντρώνει υλικό από πηγές όπως η Πρισίλα Πρίσλεϊ, η κλίκα των συνεργατών του Πρίσλεϊ, γνωστή ως η Μαφία του Μέμφις, και πνευματικοί σύμβουλοι όπως ο προσωπικός του κομμωτής και γκουρού, Λάρι Γκέλερ

Έδιωχνε τη βροχή από τον ουρανό

«Ο Έλβις διάβασε πάνω από 1.000 βιβλία για διάφορες πτυχές της πνευματικότητας της νέας εποχής», λέει ο Γκάρι Τίλερι, συγγραφέας του βιβλίου του 2013, The Seeker King: A Spiritual Biography of Elvis Presley.

«Ήταν πολύ σοβαρός σε αυτό. Ήθελε κάποια στιγμή να εγκαταλείψει τη μουσική για να ξεκινήσει το δικό του κοινόβιο – και να φέρει τους νέους ανθρώπους σε αυτή τη νέα εποχή της πνευματικότητας μέσω της kriya yoga».

Στο The Occult Elvis, εν τω μεταξύ, μαθαίνουμε για το ταλέντο του Πρίσλεϊ στη χειραγώγηση του καιρού, καθώς μια μέρα κουνώντας τα χέρια του έδιωχνε τη βροχή από τον ουρανό, ώστε δύο φίλοι του να παίξουν ρακέτες στο γήπεδο της Γκρέισλαντ.

Εμφανίζεται επίσης η μακροχρόνια θαυμάστρια Γουάντα Τζουν Χιλ, λέγοντας ότι ο βασιλιάς της αποκάλυψε ότι δεν ήταν από αυτόν τον πλανήτη, αλλά προερχόταν από το 9ο φεγγάρι του Δία.

Εξωγήινοι υπάρχουν

Το βιβλίο περιγράφει επίσης λεπτομερώς την πίστη του Πρίσλεϊ στους εξωγήινους και τον ισχυρισμό του ότι είχε αρκετές συναντήσεις με UFO, ενώ μια φορά το είπε στον σωματοφύλακά του Σόνι Γουέστ:

«Αν έρθουν σε επαφή, δεν πρέπει να φοβόμαστε, γιατί δεν πρόκειται να μας κάνουν κακό».

Ο Κόνερ, ο οποίος ζει στο βόρειο Ιλινόις, βλέπει τον Πρίσλεϊ σαν έναν σκοτεινό μάγο, στα πρότυπα του underground μάγου των μέσων του αιώνα, Άλιστερ Κρόουλι, ο οποίος ίδρυσε τη θρησκεία Thelema.

«Κάνε ό,τι θέλεις», ήταν η κατευθυντήρια αρχή της θρησκείας αυτής. «Ένας μάγος είναι πάντα γνωστός από το σύστημα που αφήνει πίσω του», λέει ο Κόνερ. «Ο Έλβις, μας άφησε τη ροκ μουσική».

«Η ροκ μουσική δεν ήταν ποτέ απλώς μια μορφή ψυχαγωγίας», λέει ο Κόνερ. «Ήταν ένα είδος σαμανιστικής πνευματικότητας. Αυτοί οι τύποι ήταν όλοι πεντηκοστιανοί και τους μισούσαν τη δεκαετία του 1950. Άλλοι χριστιανοί έλεγαν: «Ανακατεύετε το σεξ και τον Ιησού πολύ στενά»»

Ο Πρίσλεϊ έγινε ο «egregore» των ΗΠΑ

Για τους σκεπτικιστές, κάποια από αυτά φαντάζουν μπούρδες.

Ωστόσο, ο Κόνερ είναι μελετητής του γνωστικισμού, ενός ευρέος πεδίου του χριστιανικού μυστικισμού, και φιλοξενεί το podcast, Aeon Byte Gnostic Radio. Υποστηρίζει ότι ο Πρίσλεϊ έγινε ο «egregore» των ΗΠΑ -στην αποκρυφιστική ορολογία, πρόκειται για μια μη φυσική, ημίθεη μορφή που αποκτά δική της ζωή αφού δημιουργηθεί από τη θέληση μιας συλλογικότητας.

Από τις πρώτες μέρες του, γράφει ο Κόρνερ, ο Πρίσέϊ περιβαλλόταν από παράξενα συμβάντα: υποτίθεται ότι λάμβανε ψυχική καθοδήγηση από τον νεκρό δίδυμο αδελφό του, τον Τζέσε -και όπως αποκάλυψε ο ίδιος στη φίλη του Τζουν Τζουανίκο, ως παιδί, είχε αστρικά οράματα.

Το κίνημα των Πεντηκοστιανών και η ροκ

Οι γονείς του Πρίσλεϊ είχαν γνωριστεί μέσω του Πεντηκοστιανισμού -ο οποίος, με έμφαση στην άμεση επικοινωνία με τον Θεό μέσω της θεραπείας μέσω της πίστης και του ρυθμικού χορού, επηρέασε μουσικούς από τον Πρίσλεϊ μέχρι τον Λιτλ Ρίτσαρντ, τον Μπι Μπι Κινγκ, τον Τζέρι Λι Λούις και τον Τζόνι Κας.

«Η ροκ μουσική δεν ήταν ποτέ απλώς μια μορφή ψυχαγωγίας», λέει ο Κόνερ. «Ήταν ένα είδος σαμανιστικής πνευματικότητας. Αυτοί οι τύποι ήταν όλοι πεντηκοστιανοί και τους μισούσαν τη δεκαετία του 1950. Άλλοι χριστιανοί έλεγαν: «Ανακατεύετε το σεξ και τον Ιησού πολύ στενά»».

Και από αυτούς τους «σαμάνους» που παρήγαγε, ο Πρίσλεϊ ήταν αναμφίβολα ο μεγαλύτερος. Αλλά, παρόλο που το κίνημα των Πεντηκοστιανών επηρέασε τη μουσική του, εγκαταλείφθηκε από την εκκλησία και καταδικάστηκε από τον πάστορα των παιδικών του χρόνων, τον Τζέιμς Χάμιλ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο σταρ είχε πιαστεί στον ιστό του Σατανά.

Ίσως αυτό να είναι που οδήγησε τον Πρίσλεϊ, ο οποίος παρέμεινε χριστιανός, να απορρίψει την προσέγγιση της εκκλησίας περί «φωτιάς της κόλασης και καταδίκης», όπως ο ίδιος κάποτε το έθεσε, και αντ’ αυτού να ασπαστεί την ιδέα ότι ο Θεός βρίσκεται μέσα στον καθένα μας, όπως υποστήριζε μεγάλο μέρος της new age λογοτεχνίας εκείνη την εποχή.

Ο Κόνερ, ο οποίος ζει στο βόρειο Ιλινόις, βλέπει τον Πρίσλεϊ σαν έναν σκοτεινό μάγο, στα πρότυπα του underground μάγου των μέσων του αιώνα, Άλιστερ Κρόουλι, ο οποίος ίδρυσε τη θρησκεία Thelema

Η συνάντηση με τον διάσημο κομμωτή

Αλλά μόλις μια δεκαετία σχεδόν μετά την έναρξη της καριέρας του Πρίσλεϊ, ένα ραντεβού με έναν διάσημο κομμωτή, τον Γκέλερ, έκανε την πνευματική του ζωή να εκτοξευθεί στα ύψη. Μετά από μια συνεδρία styling, οι δύο τους υποτίθεται ότι ξεκίνησαν μια μακρά συζήτηση για τη φιλοσοφία και τα θέματα του πνεύματος, ωθώντας τον Πρίσλεϊ να μελετήσει ανατολικά και δυτικά εσωτεριστικά κινήματα, από την αριθμολογία μέχρι το διαλογισμό.

Ο Γκέλερ είπε ότι ο τραγουδιστής του μίλησε για τηλεπαθητικά οράματα που είχε δει με εξωγήινους όταν ήταν οκτώ ετών, συμπεριλαμβανομένου ενός με έναν μελλοντικό Έλβις με λευκή φόρμα.

Ο Πρίσλεϊ έπαιρνε εκατοντάδες βιβλία στην περιοδεία του, γράφει ο Κόνερ, απομονώνοντας τον εαυτό του για να σχολιάσει έργα όπως η συλλογή μύθων του Χαλίλ Γκιμπράν, Ο Προφήτης, που είχε μια σχέση με τον σουφισμό, ή το 1947 το οιονεί γνωστικό κείμενο The Infinite Way, του μυστικιστή και λέκτορα Τζόελ Σ. Γκόλντσμιθ.

Ο τραγουδιστής κατακλίστηκε από μεταφυσικά, υπαρξιακά ερωτήματα και διάβασε προσεκτικά τα έργα μυστικιστών, όπως η έλενα Μπλαβάτσκι, ο Μάνλι Π Χολ και ο Γεώργιος Γκουρτζίεφ. Όλα αυτά μοιάζουν πολύ μακριά από το τραγούδι του Έλβις, Hound Dog.

Φορούσε ένα ankh, το αρχαίο αιγυπτιακό ιερογλυφικό σύμβολο της ζωής

«Θεωρούσε τον εαυτό του θεραπευτή της πίστης», λέει ο Τίλερι, ο οποίος θυμάται ότι «έμεινε έκπληκτος» όταν έμαθε την έκταση της πνευματικής ζωής του Πρίσλεϊ. Ο συγγραφέας άκουσε μια ιστορία για έναν φίλο του σταρ που είχε πάθει ατύχημα με μοτοσικλέτα και βρισκόταν στο νοσοκομείο αντιμετωπίζοντας αφόρητους πόνους. «Ο Έλβις τον επισκέφθηκε», λέει ο Τίλερι, «και πέρασε 30 λεπτά κουνώντας τα χέρια του πάνω από την πλάτη του τύπου – και είπε ότι ήταν καταπληκτικό. Ο πόνος είχε σχεδόν φύγει».

Ο Πρίσλεϊ δεν αποκάλυπτε δημόσια τις πνευματικές του κλίσεις, αλλά ούτε τις έκρυβε. Ήταν «μπροστά από τους χίπηδες», λέει ο Κόνερ, και ταξίδευε σε ένα άσραμ, ή πνευματικό καταφύγιο, στο Mount Washington, στο New Hampshire, για να επιταχύνει την πνευματική του εξέλιξη.

Ασχολήθηκε με τις πολεμικές τέχνες, ιδίως με το καράτε, αποκτώντας μαύρη ζώνη και διδάσκοντας στη συνέχεια. Όχι μόνο διαλογιζόταν, προσθέτει ο Κόνερ, αλλά διάβαζε επί σκηνής θιβετιανές βουδιστικές επικλήσεις. Φορούσε ένα ankh, το αρχαίο αιγυπτιακό ιερογλυφικό σύμβολο της ζωής.

Αργότερα, όταν άρχισε να ενδιαφέρεται για τον εβραϊκό μυστικισμό και την Καμπάλα – πολύ πριν από τη Μαντόνα – φορούσε ένα μενταγιόν με τσάι, μαζί με τον σταυρό του, αστειευόμενος κάποτε ότι «δεν ήθελε να μείνει έξω από τον παράδεισο για μια τεχνική λεπτομέρεια».

Ο τραγουδιστής πέθανε στο μπάνιο του σε ηλικία 42 ετών, ενώ διάβαζε το βιβλίο A Scientific Search for the Face of Jesus του Frank O Adams, σύμφωνα με άρθρο της Daily Express του 2022

Το πρόσωπο του Ιωσήφ Στάλιν να μεταμορφώνεται σε αυτό του Ιησού

Μέχρι τη δεκαετία του 1960, οι χίπις είχαν πια προλάβει και τα εναλλακτικά πνευματικά συστήματα έγιναν εξαιρετικά δημοφιλή. Πολλοί αστέρες της ποπ ασχολήθηκαν με τον αποκρυφισμό, όπως ο Ντέιβιντ Μπόουϊ και ο Τζίμι Πέιτζ των Led Zeppelin -ο τελευταίος αγόρασε το Boleskine House δίπλα στο Loch Ness, όπου κάποτε ζούσε ο Άλιστερ Κρόουλι.

Ο Κόνερ λέει ότι το ροκ «καθοδηγήθηκε από αρχιερείς όπως ο Πρίσλεϊ και ο Λιτλ Ρίτσαρντ και τόσοι άλλοι» και έγινε μια «μορφή ψυχο-πνευματικότητας που επέτρεψε στα άτομα να αντιμετωπίσουν αυτή τη νέα αυτοκρατορία που ονομαζόταν Ηνωμένες Πολιτείες – αυτή τη διαστημική εποχή, την εποχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην οποία εισερχόμασταν».

Η αμερικανική αυτοκρατορία και οι εμμονές της ήρθαν να επηρεάσουν τον ίδιο τον Πρίσλεϊ: στον ουρανό πάνω από την έρημο της Αριζόνα, υποστήριξε ο Γκέλερ, είδε το πρόσωπο του Ιωσήφ Στάλιν να μεταμορφώνεται σε αυτό του Ιησού.

Ο Πρίσλεϊ φέρεται να έχει πει: «Το πρόσωπο του Στάλιν μετατράπηκε κατευθείαν στο πρόσωπο του Ιησού και μου χαμογέλασε, διαπερνώντας την καρδιά μου και κάθε ίνα της ύπαρξής μου με το φως του. Δεν θα χρειαστεί να αμφιβάλλω ποτέ ξανά».

Ο Έλβις Πρίσλεϊ έξω από ένα Seven7

Ο τραγουδιστής πέθανε στο μπάνιο του σε ηλικία 42 ετών, ενώ διάβαζε το βιβλίο A Scientific Search for the Face of Jesus του Frank O Adams, σύμφωνα με άρθρο της Daily Express του 2022. Αλλά ένας χείμαρρος από παράξενες μαρτυρίες ξεχύθηκε για τον βασιλιά μετά το θάνατό του, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς επανεμφανίσεων σαν όραμα που υιοθετήθηκαν από τα ταμπλόιντ και συγκεντρώθηκαν στο βιβλίο του Raymond A Moody «Elvis After Life» του 1987.

«Αν κοιτάξεις τις οραματικές εμφανίσεις του Έλβις που συμβαίνουν ακόμη και σήμερα», λέει ο Κόνερ, δείχνοντας την ιστοσελίδα της Γκρέισλαντ όπου οι επισκέπτες μπορούν να καταγράψουν τις δικές τους, συνήθως πεζές εμφανίσεις, «βρίσκεται στο επίπεδο του Ιησού και της Παναγίας».

*Το βιβλίο The Occult Elvis του Miguel Conner κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Simon & Schuster

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό:΅Έλβις Πρίσλεϊ / FilmPublicityArchive/United Arch