Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ περιγράφει την ημέρα που πέθανε ο Έλβις στα μεταθανάτια απομνημονεύματά της

Την ημέρα της κυκλοφορίας του βιβλίου, το BBC συναντήθηκε με τη Ράιλι Κίου στη Νέα Υόρκη για να συζητήσουν για το From Here to the Great Unknown, μια ιστορία ζωής γεμάτη τραύματα, εθισμό, απώλεια και θλίψη.

«Με έκανε να συγκινηθώ που το μοιραζόταν με τον κόσμο, επειδή ήταν μια ιστορία που κρατούσε καλά προστατευμένη», δήλωσε η Κίου, η ήρεμη 35χρονη ηθοποιός.

Στα απομνημονεύματά της, η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ περιγράφει λεπτομερώς το πλήγμα που της προκάλεσε ο θάνατος του θρυλικού πατέρα της όταν ήταν μόλις εννέα ετών.

Μπρούμυτα στο πάτωμα του μπάνιου

Για πρώτη φορά περιγράφει ότι ξύπνησε εκείνο το απόγευμα που πέθανε ο Έλβις, τον Αύγουστο του 1977, και αισθάνθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, πριν τρέξει στο δωμάτιο του πατέρα της απέναντι από το διάδρομο και τον δει μπρούμυτα στο πάτωμα του μπάνιου.

Η σορός του εκτέθηκε σε ανοιχτό φέρετρο στην Γκρέισλαντ για δύο ημέρες. Αφού έφευγε το πλήθος, η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ πήγαινε και «άγγιζε το πρόσωπό του και κρατούσε το χέρι του, για να του μιλήσει».

«Υπήρχαν νύχτες ως ενήλικη που απλά μεθούσα και άκουγα τη μουσική του και καθόμουν εκεί και έκλαιγα. Η θλίψη εξακολουθεί να έρχεται. Είναι ακόμα εκεί», λέει στο βιβλίο η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ.

Είναι ένα γεγονός που η Κίου πιστεύει ότι η μητέρα της δεν κατάφερε να διαχειριστεί ποτέ με επιτυχία.

Όπως είπε στο BBC ένιωθε θυμωμένη με τον διάσημο παππού της ως παιδί επειδή συνέδεε τα τραγούδια του με το να βλέπει τη μητέρα της να πονάει, ακόμη και τόσα χρόνια μετά τον θάνατό του.

Ο θάνατος του γιου της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ

Ενώ υπάρχουν επίσης αναμνήσεις από τρυφερές, ιδιωτικές στιγμές στη Γκρέισλαντ, η τραγωδία είναι ένα σταθερό θέμα στην ιστορία.

Ο θάνατος του γιου της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, του Μπεν Κίου, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του τον Ιούλιο του 2020 σε ηλικία 27 ετών, την οδήγησε σε τόσο έντονη θλίψη που κράτησε το σώμα του στο σπίτι της οικογένειας σε ξηρό πάγο για δύο μήνες πριν τελικά ταφεί.

«Ο Μπεν ήταν ο έρωτας της ζωής της μαμάς μοιράζονταν έναν πολύ βαθύ ψυχικό δεσμό», γράφει η Ράιλι για τον αδελφό της ενώ όπως δήλωσε στο BBC «ο περισσότερος χρόνος με το σώμα του βοήθησε τη μητέρα μου να συγκεντρώσει τις σκέψεις της».

«Νομίζω ότι είναι πολύ συνηθισμένος ο τρόπος που χειριζόμαστε τον θάνατο στον δυτικό κόσμο, να γίνονται όλες οι διαδικασίες πολύ γρήγορα και να μην υπάρχει πραγματικά μια διαδικασία πένθους», είπε. «Το σώμα απομακρύνεται και οι πόρτες κλείνουν και δεν βλέπεις τίποτα».

Η υγεία της Πρίσλεϊ πήρε την κατιούσα μετά τον θάνατο και την ταφή του γιου της. Η Ράιλι γράφει στο βιβλίο ότι πίστευε πως η μητέρα της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ θα πέθαινε τελικά από ραγισμένη καρδιά.

Η Πρίσλεϊ γνώρισε για πρώτη φορά το ποπ είδωλο Μάικλ Τζάκσον όταν ήταν έξι ετών. Ο πατέρας της εμφανιζόταν στο Hilton στο Λας Βέγκας και οι Jackson 5 έδιναν συναυλίες σε κοντινή απόσταση

Η πρόταση του Μάικλ Τζάκσον στο Λας Βέγκας

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ γνώρισε για πρώτη φορά το ποπ είδωλο Μάικλ Τζάκσον όταν ήταν έξι ετών. Ο πατέρας της εμφανιζόταν στο Hilton στο Λας Βέγκας και οι Jackson 5 έδιναν συναυλίες σε κοντινή απόσταση.

Συναντήθηκαν ξανά το 1993, όταν εκείνη ήταν 25 ετών και τα βρήκαν, όπως περιγράφει στο βιβλίο. Δούλεψαν μια ρουτίνα μυστικών τηλεφωνημάτων και άρχισαν να συναντιούνται τακτικά.

Κατά τη διάρκεια ενός οκταήμερου ταξιδιού στο Λας Βέγκας, πήγαινε στο δωμάτιό του κάθε βράδυ και έμεναν ξύπνιοι μιλώντας και βλέποντας ταινίες. «Τίποτα δεν συνέβη σωματικά, αλλά η σύνδεση ήταν τόσο τρελά δυνατή. Κανείς δεν είχε δει ποτέ αυτή την πλευρά του», λέει.

Την τελευταία νύχτα, έσβησε τα φώτα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και της έκανε πρόταση γάμου. «Και μέσα στο σκοτάδι ο Μάικλ είπε: “δεν ξέρω αν το πρόσεξες, αλλά είμαι εντελώς ερωτευμένος μαζί σου. Θέλω να παντρευτούμε και να κάνεις εσύ τα παιδιά μου”».

Ο Μάικλ υιοθέτησε τις συμπεριφορές του Έλβις

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ συμφώνησε και παντρεύτηκαν το 1994. Ήταν ο δεύτερος γάμος της, αφού είχε πάρει διαζύγιο από τον πατέρα της Κίου, τον Ντάνι.

Όμως το ζευγάρι συχνά τσακωνόταν για την ύποπτη χρήση ναρκωτικών από τον Τζάκσον, γράφει η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ. Έγινε μυστικοπαθής και «απαίσιος» και εξαφανιζόταν για μέρες – συμπεριφορές που αναγνώρισε από τον πατέρα της.

«Ήταν πολύ παθιασμένος και κατά κάποιο τρόπο έπαιρνε φωτιά. Ξέρω ότι και οι δύο νοιαζόντουσαν ο ένας για τον άλλον πολύ βαθιά και τους ένωναν πολλά πράγματα», δήλωσε η Κίου.

Θυμάται ότι ο Κέιτζ έφερνε στη μητέρα της διαμάντια και κάθε φορά που εμφανιζόταν ήταν με ένα διαφορετικό χρωματιστό αυτοκίνητο, συνήθως μια Lamborghini

Ο γάμος 108 ημερών με τον Νίκολας Κέιτζ

Ο βραχύβιος και ταραχώδης τρίτος γάμος της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, που ήταν με τον ηθοποιό Νίκολας Κέιτζ, διήρκεσε μόλις 108 ημέρες. Αυτό αντικατοπτρίζεται στο βιβλίο, χωρίς καμία άμεση αναφορά του Αμερικανού ηθοποιού στις κασέτες της Πρίσλεϊ και τις κόρης της.

Η Κίου γράφει ότι «δεν ξέρει αν ήταν πραγματικά ερωτευμένοι, αν και έλεγε ότι ήταν».

Θυμάται ότι ο Κέιτζ έφερνε στη μητέρα της διαμάντια και κάθε φορά που εμφανιζόταν ήταν με ένα διαφορετικό χρωματιστό αυτοκίνητο, συνήθως μια Lamborghini.

Ο Κέιτζ είπε σε συνέντευξή του το 2003 «μερικές φορές εύχομαι να μην είχαμε βιαστεί με το γάμο και μερικές φορές μετανιώνω που βιάστηκα με το διαζύγιο».

Η γέννηση της Ράιλι Κίου

Αναζητώντας σταθερότητα στην Αγγλία

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ μετακόμισε στην Αγγλία για «την τελευταία της ευκαιρία για σταθερότητα» με τον τέταρτο σύζυγό της, τον Μάικλ Λόκγουντ, λέει η Κίου. Αγόρασε ένα ιστορικό ακίνητο στο Rotherfield και ασχολήθηκε με την κηπουρική, τη μαγειρική και απολάμβανε επίσης να πίνει τσάι δίπλα στο τζάκι.

Τα πρώτα δύο χρόνια μιας «γλυκιάς μικρής ζωής στην εξοχή ήταν μαγικά», γράφει, αλλά συνολικά η μετακόμιση αποδείχθηκε καταστροφική για εκείνη.

Απομακρύνθηκε από τους φίλους της, η μοναξιά και η απομόνωση την επηρέασαν και η χρήση ναρκωτικών αυξήθηκε. Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ είχε μόνο δύο φίλους που αναφέρθηκαν εκείνη την περίοδο: τον εκλιπόντα Άγγλο κιθαρίστα, Τζεφ Μπέκ, και την πρώην Δούκισσα του Γιορκ, Σάρα Φέργκιουσον, η οποία μοιράστηκε έναν συγκινητικό αποχαιρετιστήριο λόγο στην κηδεία της.

Πρισίλα και Λίζα Μαρί

Αναπάντητα ερωτήματα

Το βιβλίο δεν ασχολείται ακριβώς με τις αναφερόμενες «ρήξεις μεταξύ της Πρίσλεϊ και της μητέρας της, Πρισίλα Πρίσλεϊ», αλλά είναι σαφές ότι είχαν μια δύσκολη σχέση.

«Ήμουν μπελάς για αυτήν και πάντα ένιωθα ότι δεν με ήθελε», λέει η Πρίσλεϊ στο πρώτο μόλις κεφάλαιο.

Επίσης, δεν θίγει τις οικονομικές δυσκολίες της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων των πολύκροτων μαχών για την περιουσία της Γκρέισλαντ.

Ωστόσο, η Κίου δήλωσε στο BBC ότι ελπίζει ότι οι αναγνώστες θα φύγουν με την ικανότητα να συσχετιστούν με «πολύ ανθρώπινα πράγματα, όπως ο εθισμός, η θλίψη, η αγάπη, η σχέση μητέρας-κόρης, η οικογένεια».

«Γνωρίζω ότι υπάρχει πολλή τραγωδία στο βιβλίο, αλλά νομίζω ότι όλοι μας είχαμε επίσης μια πραγματικά υπέροχα χαρούμενη, πολύχρωμη, αστεία, τρελή ζωή», είπε. «Είμαι απλώς ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ».

