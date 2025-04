Στις 10 Απριλίου, η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε επίσημα μια νέα κατηγορία, τιμώντας επιτέλους τους κασκαντέρ και το έργο τους στην κινηματογραφική βιομηχανία.

Το βραβείο για τον σχεδιασμό κασκαντέρ θα απονεμηθεί για πρώτη φορά στην 100ή τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, που θα πραγματοποιηθεί το 2028.

Περισσότεροι από 100 επαγγελματίες κασκαντέρ είναι μέλη του κλάδου παραγωγής και τεχνολογίας της Ακαδημίας.

Ο σκηνοθέτης και παραγωγός Ντέιβιντ Λιτς ηγήθηκε της πρωτοβουλίας εκ μέρους της κοινότητας των κασκαντέρ για την καθιέρωση της νέας επίσημης κατηγορίας Οσκαρ.

Ο Λιτς και ο συντονιστής και σχεδιαστής των σταντς Κρις Ο’Χάρα Chris O’Hara του Stunts Unlimited και άλλοι έκαναν αρκετές παρουσιάσεις στην Ακαδημία, με αποτέλεσμα το Διοικητικό Συμβούλιο της να εγκρίνει τη νέα κατηγορία βραβείων χτες.

«Από τις πρώτες ημέρες του κινηματογράφου, ο σχεδιασμός κασκαντέρ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κινηματογραφικής δημιουργίας», δήλωσαν ο διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας Bill Kramer και η πρόεδρος της Ακαδημίας Janet Yang.

«Είμαστε υπερήφανοι που τιμούμε το καινοτόμο έργο αυτών των τεχνικών και δημιουργικών καλλιτεχνών και τους συγχαίρουμε για τη δέσμευση και την αφοσίωσή τους στην επίτευξη αυτής της σημαντικής περίστασης».

Η Ακαδημία έχει τιμήσει και στο παρελθόν τους κασκαντέρ με τιμητικά Όσκαρ. Ο Yalima Canutt έλαβε ένα το 1967 καθώς και ο Hal Needham το 2013.

Stunts have always been part of the magic of movies. Now, they’re part of the Oscars.

The Academy has created a new annual award for Achievement in Stunt Design—beginning with the 100th Oscars in 2028, honoring films released in 2027. pic.twitter.com/lpHen9Qk9l

— The Academy (@TheAcademy) April 10, 2025