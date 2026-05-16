newspaper
Σάββατο 16 Μαϊου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γιατί η Ταϊβάν αποτέλεσε το κεντρικό θέμα στις συνομιλίες Τραμπ-Σι
Κόσμος 16 Μαΐου 2026, 15:51

Γιατί η Ταϊβάν αποτέλεσε το κεντρικό θέμα στις συνομιλίες Τραμπ-Σι

Η ανακοίνωση του Πεκίνου σχετικά με τη συνάντηση Τραμπ-Σι που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή το πρωί έδωσε έμφαση στα οφέλη της συνεργασίας και δεν ανέφερε την Ταϊβάν

Γιάννης Αγουρίδης
ΕπιμέλειαΓιάννης Αγουρίδης
A
A
Vita.gr
Φταίει η σκόνη ή ο υπολογιστής; 8 συχνές αιτίες κνησμού στα μάτια

Φταίει η σκόνη ή ο υπολογιστής; 8 συχνές αιτίες κνησμού στα μάτια

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί μια αμήχανη σιωπή όσον αφορά την Ταϊβάν μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ αυτή την εβδομάδα, παρά την ανακοίνωση των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο για πώληση όπλων ρεκόρ ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο νησί, ενάντια στις επιθυμίες του Πεκίνου, σύμφωνα με το CNBC.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η πώληση όπλων στην Ταϊβάν θα ήταν στην ημερήσια διάταξη των συνομιλιών του με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, οι οποίες ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή.

Ωστόσο, μετά την πρώτη ημέρα των συναντήσεων των δύο ηγετών την Πέμπτη, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στο NBC News ότι το θέμα «δεν ήταν το κύριο θέμα της σημερινής συζήτησης».

Η ανακοίνωση του Πεκίνου σχετικά με τη συνάντηση Τραμπ-Σι που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή το πρωί έδωσε έμφαση στα οφέλη της συνεργασίας και δεν ανέφερε την Ταϊβάν

Ο Λευκός Οίκος για Ταϊβάν

Η αρχική ανακοίνωση του Λευκού Οίκου επίσης δεν ανέφερε την Ταϊβάν – έδρα κατασκευαστών μερικών από τους πιο προηγμένους ημιαγωγούς στον κόσμο – αν και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε στο CNBC ότι περίμενε ο Τραμπ να πει περισσότερα για την Ταϊβάν τις επόμενες ημέρες.

Η σιωπή συνεχίστηκε — περισσότερο από 24 ώρες αφότου η Κίνα δημοσίευσε την επίσημη ανακοίνωσή της με μια αυστηρή προειδοποίηση από τον Σι ότι η κακή διαχείριση του ζητήματος της Ταϊβάν θα έθετε τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας σε «μεγάλο κίνδυνο».

«Αυτή είναι μια αρκετά άμεση και ισχυρή δήλωση του Προέδρου Σι», δήλωσε την Παρασκευή η Γουέντι Κάτλερ, πρώην αναπληρώτρια εκπρόσωπος εμπορίου των ΗΠΑ, στην εκπομπή «The China Connection» του CNBC.

«Και εγώ το ερμηνεύω ως εξής: ότι συνέδεσε πραγματικά την οικονομική σταθερότητα με τις εξελίξεις όσον αφορά την Ταϊβάν», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση του Πεκίνου σχετικά με τη συνάντηση Τραμπ-Σι που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή το πρωί έδωσε έμφαση στα οφέλη της συνεργασίας και δεν ανέφερε την Ταϊβάν.

«Δεν θέλουμε να πει κάποιος: “Ας ανεξαρτητοποιηθούμε επειδή μας υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες”», είπε ο Τραμπ

Τραμπ: Να ηρεμήσουν και οι δύο

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Κίνα και η Ταϊβάν «πρέπει και οι δύο να ηρεμήσουν».

Σε συνέντευξη στο Fox News που μεταδόθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, ο Τραμπ επέμεινε ότι η μακροχρόνια πολιτική των ΗΠΑ για την Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη μετά τις διήμερες συναντήσεις του με τον Σι.

Ο λαός της Ταϊβάν θα πρέπει να αισθάνεται «ουδέτερος» σχετικά με την επίσκεψή του, δήλωσε ο Τραμπ.

Ωστόσο, φάνηκε επίσης να εκφράζει κάποια αντίθεση στην προοπτική οι ΗΠΑ να σπεύσουν να υπερασπιστούν την Ταϊβάν σε περίπτωση επίθεσης, ενώ χαρακτήρισε την απόφαση της Ταϊπέι να επιδιώξει την ανεξαρτησία από την Κίνα ως τον αποφασιστικό παράγοντα.

«Θα πω το εξής: δεν επιδιώκω να γίνει κάποιος ανεξάρτητος, και ξέρετε, υποτίθεται ότι πρέπει να διανύσουμε 9.500 μίλια για να πολεμήσουμε», είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε: «Δεν το επιδιώκω αυτό. Θέλω να ηρεμήσουν, θέλω η Κίνα να ηρεμήσει.»

Ακόμη, τόνισε ότι δεν έχει εγκρίνει -μέχρι στγμής- μια άλλη πιθανή μεγάλη πώληση όπλων στην Ταϊβάν: «Μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι».

«Δεν θέλουμε να πει κάποιος: “Ας ανεξαρτητοποιηθούμε επειδή μας υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες”», είπε ο Τραμπ.

«Η Ταϊβάν θα ήταν πολύ έξυπνη αν ηρεμούσε λίγο. Η Κίνα θα ήταν πολύ έξυπνη αν ηρεμούσε λίγο. Και οι δύο πρέπει να ηρεμήσουν», είπε.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είπε ότι αρνήθηκε να απαντήσει άμεσα στον Σι όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα υπερασπίζονταν την Ταϊβάν ενάντια σε μια κινεζική επίθεση.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι η Ταϊβάν δεν ήταν μέρος της συζήτησης όταν συναντήθηκε με τον Σι στη Νότια Κορέα το περασμένο φθινόπωρο.

Η απόφαση του Τραμπ να μην απαντήσει συνάδει με τη μακροχρόνια πολιτική των ΗΠΑ για τη «Μία Κίνα», η οποία αφήνει ασαφές το καθεστώς της Ταϊβάν, ενός νησιού που το Πεκίνο διεκδικεί ως δικό του.

Η προσέγγιση της «στρατηγικής αμφισημίας» αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αν η Ουάσιγκτον θα έσπευδε να βοηθήσει την Ταϊπέι σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης.

Όσον αφορά τις πωλήσεις όπλων, ο Νόμος περί Σχέσεων με την Ταϊβάν του 1979 anaf;erei ότι οι ΗΠΑ «θα διαθέτουν στην Ταϊβάν τα αμυντικά είδη και τις αμυντικές υπηρεσίες» που ενδέχεται να είναι απαραίτητα για να «επιτρέψουν στην Ταϊβάν να διατηρήσει επαρκείς δυνατότητες αυτοάμυνας».

Διατήρηση του status quo

Η Ταϊβάν, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι οι δηλώσεις των Τραμπ και Ρούμπιο υποδηλώνουν ότι η πολιτική των ΗΠΑ έναντι του νησιού παραμένει αμετάβλητη.

«Είναι σαφές ότι ο [Ταϊβανέζος] Πρόεδρος Λάι Τσινγκ-τε έχει υποστηρίξει με συνέπεια τη συνέχιση της συμβολής στην ειρήνη και τη σταθερότητα της περιοχής και τη διατήρηση της δέσμευσής του για τη διατήρηση του status quo στο Στενό της Ταϊβάν», δήλωσε η εκπρόσωπος του Προέδρου της Ταϊβάν, Κάρεν Κουό, σε ανακοίνωση το Σάββατο.

«Η κλιμακούμενη στρατιωτική απειλή της Κίνας είναι ο μοναδικός παράγοντας αποσταθεροποίησης στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένου του Στενού της Ταϊβάν», πρόσθεσε η Κουό.

«Αν εξετάσετε τα πρακτικά όλων των συναντήσεων Τραμπ-Σι πριν από αυτή την [εβδομάδα], μόνο τα τελευταία που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Απρίλιο του περασμένου έτους περίπου, θα διαπιστώσετε ότι τα αμερικανικά πρακτικά αφιερώνουν πολύ μικρότερο μέρος στην Ταϊβάν», δήλωσε την Παρασκευή ο Ρας Ντόσι, διευθυντής της πρωτοβουλίας για τη στρατηγική της Κίνας στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, στην εκπομπή «Squawk Box Asia» του CNBC.

«Δεν υπάρχει πραγματικά κανένα σημάδι ότι έχει υπάρξει σημαντική αλλαγή στην πολιτική [των ΗΠΑ] για την Ταϊβάν, τουλάχιστον όχι ακόμα από τη Σύνοδο Κορυφής», είπε ο Ντόσι.

Η Ταϊβάν είναι ένα δημοκρατικά αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο το Πεκίνο ισχυρίζεται ότι αποτελεί μέρος της επικράτειάς του. Από το 1979, οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν το Πεκίνο και όχι την Ταϊπέι, και αποδέχονται την κινεζική θέση ότι υπάρχει μία μόνο Κίνα και ότι η Ταϊβάν αποτελεί μέρος της Κίνας. Οι ΗΠΑ διατηρούν ανεπίσημες σχέσεις με το νησί.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες: Από την επέκταση των δικτύων στην αξιοποίηση της αξίας

Τηλεπικοινωνίες: Από την επέκταση των δικτύων στην αξιοποίηση της αξίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Φταίει η σκόνη ή ο υπολογιστής; 8 συχνές αιτίες κνησμού στα μάτια

Φταίει η σκόνη ή ο υπολογιστής; 8 συχνές αιτίες κνησμού στα μάτια

Κόσμος
NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

inWellness
inTown
Stream newspaper
Το Συμβούλιο της Ευρώπης επαναπροσδιορίζει τα δικαιώματα των μεταναστών- Η Μελόνι προωθεί το «ιταλικό μοντέλο»
Κόσμος 16.05.26

Το Συμβούλιο της Ευρώπης επαναπροσδιορίζει τα δικαιώματα των μεταναστών- Η Μελόνι προωθεί το «ιταλικό μοντέλο»

Τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκριναν μια διακήρυξη που επαναπροσδιορίζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Σύνταξη
Έβερεστ: Χιονοστιβάδα σαρώνει κατασκήνωση βάσης – Ορειβάτες τρέχουν να προστατευτούν
Τρόμος 16.05.26

Χιονοστιβάδα σαρώνει κατασκήνωση βάσης στο Έβερεστ - Ορειβάτες τρέχουν να προστατευτούν (βίντεο)

Στην αρχή ακούγεται κάτι σαν μια μακρινή βροντή και στη συνέχεια η χιονοστιβάδα αρχίζει να κατεβαίνει την πλαγιά με ιλιγγιώδη ταχύτητα - Οι εικόνες κόβουν την ανάσα

Σύνταξη
Γιατί ο Τραμπ έχει δίκιο με την αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από Γερμανία
Υπόσχεση 75 ετών 16.05.26

Γιατί ο Τραμπ έχει δίκιο με την αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από Γερμανία

Η σχεδιαζόμενη αποχώρηση προσφέρει ορισμένες από τις πρώτες απτές ενδείξεις της αμερικανικής απομάκρυνσης από τη Γερμανία που αναφερότανε στις Στρατηγικές Εθνικής Ασφάλειας και Εθνικής Άμυνας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Νιγηρία επιβεβαίωσε τον θάνατο υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Ισλαμικού Κράτους σε κοινή επιχείρηση με τις ΗΠΑ
Κόσμος 16.05.26

Η Νιγηρία επιβεβαίωσε τον θάνατο υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Ισλαμικού Κράτους σε κοινή επιχείρηση με τις ΗΠΑ

«Οι νιγηριανές ένοπλες δυνάμεις μας, αποφασισμένες και εργαζόμενες σε στενή συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, διεξήγαγαν θαρραλέα κοινή επιχείρηση που κατέφερε σκληρό πλήγμα στις τάξεις του Ισλαμικού Κράτους», δήλωσε ο πρόεδρος της Νιγηρίας

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Μεθυσμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο και παρέσυρε πεζούς – Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες
Στις ΗΠΑ 16.05.26

Μεθυσμένος οδηγός στη Νέα Υόρκη έχασε τον έλεγχο και παρέσυρε πεζούς - Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες

Αυτόπτης μάρτυρας του δυστυχήματος στη Νέα Υόρκη είπε ότι ο οδηγός ήταν εκτός ελέγχου και στην τρελή πορεία του «πάτησε» έναν άνδρα, ο οποίος βρέθηκε κάτω από το αυτοκίνητό του

Σύνταξη
Συνελήφθη επικεφαλής ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ, ως επικεφαλής σε τρομοκρατικές επιθέσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη
ΗΠΑ 16.05.26

Συνελήφθη επικεφαλής ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ, ως επικεφαλής σε τρομοκρατικές επιθέσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν τον ηγέτη ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι «κατηύθυνε και προέτρεψε» σε επιθέσεις εναντίον Αμερικανών και Εβραίων λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Σύνταξη
Ο εναέριος χώρος στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ υπό πίεση – Η Ουκρανία, ο πόλεμος και τα «αδέσποτα» drones
Κίνδυνος διάχυσης 16.05.26

Ο εναέριος χώρος στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ υπό πίεση – Η Ουκρανία, ο πόλεμος και τα «αδέσποτα» drones

Παραβιάσεις εναέριων χώρων σε Βαλτική και Φινλανδία από «τυφλωμένα» ουκρανικά drones πυροδοτούν εντάσεις, φόβους και ερωτήματα για κενά ασφαλείας στα σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η παγκόσμια ισχύς μετατοπίζεται προς ανατολάς – Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα το αποδεικνύει
Προβολή ισχύος 16.05.26

Η παγκόσμια ισχύς μετατοπίζεται προς ανατολάς – Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα το αποδεικνύει

Ο Σι Τζινπίνγκ δεν φοβήθηκε τον Τραμπ. Τον επέπληξε για την Ταϊβάν, δεν υποσχέθηκε συνεργασία, έθεσε τους όρους του παιχνιδιού. Απέδειξε ότι η Κίνα αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ ως ίσος –και μάλλον είναι η κερδισμένη του ταξιδιού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αυστραλία: Σε κρίσιμη κατάσταση 30χρονος που δέχτηκε επίθεση από λευκό καρχαρία
Αυστραλία 16.05.26

Σε κρίσιμη κατάσταση 30χρονος που δέχτηκε επίθεση λευκού καρχαρία

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται 30χρονος που δέχτηκε επίθεση από λευκό καρχαρία μήκους περίπου πέντε μέτρων στην ακτή της νήσου Ρότνεστ, η οποία βρίσκεται ανοιχτά της πόλης του Περθ στην Αυστραλία.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ
Ποδόσφαιρο 16.05.26

LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ

LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ για την 34η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία
Ποδόσφαιρο 16.05.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία για την 34η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
O Akylas πάει Eurovision – Η ανάρτηση λίγο πριν τον τελικό
«Γεια σου Ευρώπη!» 16.05.26

«Aν θες σουβλάκι ψήφισε Ελλάδα» - Η ανάρτηση του Akyla λίγο πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision

Με φόντο το δωμάτιο του ξενοδοχείου του στη Βιέννη, ο Akylas φορώντας τον χαρακτηριστικό πορτοκαλί σκούφο του, απηύθυνε ένα κάλεσμα στους χρήστες του διαδικτύου: «ψηφίστε FERTO».

Σύνταξη
LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 16.05.26

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 16:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός για το Game 2 των προημιτελικών των play offs της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Το Συμβούλιο της Ευρώπης επαναπροσδιορίζει τα δικαιώματα των μεταναστών- Η Μελόνι προωθεί το «ιταλικό μοντέλο»
Κόσμος 16.05.26

Το Συμβούλιο της Ευρώπης επαναπροσδιορίζει τα δικαιώματα των μεταναστών- Η Μελόνι προωθεί το «ιταλικό μοντέλο»

Τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκριναν μια διακήρυξη που επαναπροσδιορίζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Ετσι θα κερδίσουμε την ΑΕΚ – Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League»
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Μεντιλίμπαρ: «Ετσι θα κερδίσουμε την ΑΕΚ – Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε σύνθημα νίκης για το ματς της τελευταίας αγωνιστικής απέναντι στην ΑΕΚ και μίλησε για όσα πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να πάρει το τρίποντο.

Σύνταξη
Κάπες, πτυχώσεις, ελάχιστο γυμνό – Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν (μέχρι στιγμής) στο κόκκινο χαλί των Καννών
Chapeau 16.05.26

Κάπες, πτυχώσεις, ελάχιστο γυμνό – Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν (μέχρι στιγμής) στο κόκκινο χαλί των Καννών

Από τη Ντέμι Μουρ στην Ιζαμπέλ Ιπέρ και οι νέοι κανόνες ένδυσης -η πρώτη, δε, άρχισε να επιδεικνύει μια σειρά από εξαιρετικές εμφανίσεις με το που αποβιβάστηκε από το αεροπλάνο και πάτησε στο έδαφος των Καννών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Λεβαντόφσκι είπε αντίο στην Μπαρτσελόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Ο Λεβαντόφσκι είπε αντίο στην Μπαρτσελόνα (vid)

Οπως ανακοίνωσε ο ίδιος, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι θα παίξει τον τελευταίο του αγώνα στο «Καμπ Νόου» αυτή την Κυριακή (17/5, 22:15) εναντίον της Μπέτις με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα

Σύνταξη
Δένδιας στο συνέδριο ΝΔ: Η ΝΔ πιστεύει στο Κράτος Δικαίου, όχι στους μισθοφόρους της εξουσίας – Η αναφορά σε Καραμανλή και Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Δένδιας στο συνέδριο ΝΔ: Η ΝΔ πιστεύει στο Κράτος Δικαίου, όχι στους μισθοφόρους της εξουσίας – Η αναφορά σε Καραμανλή και Σαμαρά

Ο υπουργός Νίκος Δένδιας στο βήμα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ, όπου έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και συνθήματα

Σύνταξη
Επιτόκια: Αύξηση εντός του 2026 δείχνουν τα στοιχήματα των επενδυτών – Πώς επηρεάζονται οι ελληνικές τράπεζες
Εκτιμήσεις αναλυτών 16.05.26

Τα στοιχήματα των επενδυτών δείχνουν αύξηση επιτοκίων εντός του 2026 - Πώς επηρεάζονται οι ελληνικές τράπεζες

Εφόσον επαληθευτούν οι συγκλίνουσες προβλέψεις για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής εκ μέρους της ΕΚΤ, η επίδραση στα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών θα είναι άμεση από την αύξηση στα επιτόκια

Αγης Μάρκου
Αγης Μάρκου
Έβερεστ: Χιονοστιβάδα σαρώνει κατασκήνωση βάσης – Ορειβάτες τρέχουν να προστατευτούν
Τρόμος 16.05.26

Χιονοστιβάδα σαρώνει κατασκήνωση βάσης στο Έβερεστ - Ορειβάτες τρέχουν να προστατευτούν (βίντεο)

Στην αρχή ακούγεται κάτι σαν μια μακρινή βροντή και στη συνέχεια η χιονοστιβάδα αρχίζει να κατεβαίνει την πλαγιά με ιλιγγιώδη ταχύτητα - Οι εικόνες κόβουν την ανάσα

Σύνταξη
Greece to Pay New Child Benefit of Up to €1,050
English edition 16.05.26

Greece to Pay New Child Benefit of Up to €1,050

Nearly one million households are expected to receive an extraordinary child support payment by the end of June, with amounts linked to the number of children and family income.

Σύνταξη
Απόφαση-σοκ: Η ΓΓΑ ανακάλεσε την αθλητική αναγνώριση της ΑΕΚ
Άλλα Αθλήματα 16.05.26

Απόφαση-σοκ: Η ΓΓΑ ανακάλεσε την αθλητική αναγνώριση της ΑΕΚ

Η απόφαση αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» και η ΑΕΚ δεν θα μπορεί να διατηρεί από τη νέα περίοδο τα τμήματα που έχει σε χάντμπολ, ποδόσφαιρο γυναικών, πόλο, βόλεϊ, στίβο και σε άλλα πολλά αθλήματα.

Βάιος Μπαλάφας
Αυτές είναι οι κατηγορίες στρατεύσιμων που θα κατανεμηθούν στο Πολεμικό Ναυτικό
Ελλάδα 16.05.26

Αυτές είναι οι κατηγορίες στρατεύσιμων που θα κατανεμηθούν στο Πολεμικό Ναυτικό

Το Πολεμικό Ναυτικό αναφέρεται στις συγκεκριμένες κατηγορίες στρατευσίμων οι οποίοι έχουν κατανεμηθεί ή μεταφερθεί στο Πολεμικό Ναυτικό βάσει του νόμου 5265/2026, Άρθρο 180, παράγραφος 3, περίπτωση α΄

Σύνταξη
Αλίκη Βουγιουκλάκη: Εγκαίνια για το προσωπικό καμαρίνι της στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Culture Live 16.05.26

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Εγκαίνια για το προσωπικό καμαρίνι της στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Η σπουδαία πρωτοβουλία συμπίπτει με τη συμπλήρωση 39 χρόνων λειτουργίας του σταθμού και συνιστά μια πολιτιστική παρακαταθήκη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την πόλη, το ελληνικό θέατρο.

Σύνταξη
Φάρμακα: Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα «μαϊμού» σκευασμάτων – Τα προωθούσαν και στην Ελλάδα
Eurojust / Europol 16.05.26

Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα «μαϊμού» φαρμάκων - Τζίρος 240 εκατ. ευρώ - Τα προωθούσαν και στην Ελλάδα

Οι Αρχές διεξήγαγαν έρευνες για τα παράνομα φάρμακα σε 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, όπου συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 16 Μαϊου 2026
Cookies